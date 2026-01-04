Vděčnost za trenéra. Augusta naučil mladíky disciplínu. Vrátí se do extraligy?

Ale už vás nešokuje, že se česká vlaječka mezi čtyřmi nejlepšími znovu objevila. Popáté v řadě, potřetí za sebou s Patrikem Augustou jako hlavním trenérem.
„Ať kluci dopadnou jakkoliv, Aušus na sebe může být hrdej,“ poví Ladislav Šmíd, bývalý bek z NHL a ještě loni Augustův asistent. „Je to jeden z našich nejúspěšnějších a nejlepších trenérů. Momentálně bych ho dal klidně na druhé místo za Radima Rulíka.“
Češi v noci na pondělí hrají o postup do finále proti Kanadě. Týmy se potkaly už v základní skupině a zámořský sok vyhrál 7:5. S ohledem na fakt, že Kanaďané právě s Čechy v předešlých dvou letech vypadli už ve čtvrtfinále, to pro ně byla sladká odměna. Taková, že si neodpustili trochu dětinská nesportovní gesta, za která se zase později chlapsky omluvili.
Podstatné ovšem je, že Kanada po strašně dlouhé době začala brát Česko jako prestižního protivníka.
Stojí za tím nejen kvalitnější české ročníky, ale taky Augustova výtečná práce s mladíky (spolu s asistenty Robertem Reichelem a nyní i Pavlem Trnkou).
„Naučil kluky disciplínu, pracovitost a důraz na každý detail. Pardon, že budu hrubý, ale vštípil jim, že nemůžeš poje*at žádný trénink,“ odváže se Šmíd, který pod Augustou v Liberci i hrál a jejich slavní tatínkové se velice dobře znali. „Vždycky přišel připravený. Je náročný a zároveň i lidský. Někomu dokáže trochu popustit lano a mít velkou trpělivost, ale vždycky vyžaduje maximum. Nepoleví ti.“
Ukázalo se to před pár dny před čtvrtfinále šampionátu dvacítek.
Augustovi se nelíbil přístup juniorů k poslednímu tréninku a dal to jasně najevo. Promluvil k týmu a pak i do médií, na rovinu řekl, že nebyl spokojený a proč. Češi pak nad Švýcarskem vyhráli 6:2.
Jak ale najít správný tón, aby od sebe své svěřence – mládence s nekonečnou energií do života, velkým sebevědomím a v končící pubertě – neodehnal přísným přístupem? „Tohle buď máte, nebo ne. Chtěl, aby se kluci srovnali. Kdyby si vzal bandu debilů a egoistů, kteří si budou myslet, ať si trenér vypráví, co chce, může mít problém,“ uznává Šmíd. „Ale on se toho bát nemusel, protože si vybral nejlepší hráče i podle charakteru. Kolikrát já zažil, že jsem na něj vystříkl, pak se mu omlouval a on to přijal, protože je velkej člověk. Velkej chlap.“
A Šmíd pokračuje v zásadním povídání:
„Vysvětlí ti, že nikdo není větší než tým. Musíš mít individuality, potřebuješ rozdílové hráče, ale on dokáže každému určit roli, jakou potřebuje. V tom je napřed před ostatními. Prodá vám, že jestli chcete vypadat dobře a zaujmout skauty NHL, nejlépe se vám to povede, když vyhrajete jako tým. Protože kluby chtějí vítěze. Což vidíte i na nominacích na olympiádu. Že jsi měl sto bodů, když se tvůj mančaft topil na dně tabulky? Nezájem. Hledají se vítězové a pracanti pro tým. Když se tomu kluci podřídí a jsou inteligentní, funguje to.“
Poslední zápasy na turnaji ukážou, jestli to funguje třikrát za sebou.
A potřetí a naposledy.
Už se to ani příliš nešeptá, Augusta u juniorské reprezentace v lednu skončí. První dva roky dotáhl reprezentaci k bronzovým medailím, navázal na Rulíkovo stříbro.
Dál? Augustovi chybí práce v klubu a šušká se, že se upsal hokejové Spartě, kterou teď do konce sezony vede Jaroslav Nedvěd.
Extraliga by zpátky získala velké jméno. Možná po dlouhé době osobnost, která ve Spartě vydrží delší dobu, proč by ne?
Světovou scénou prověřený Augusta by taky mohl ukončit čekání Pražanů na titul.
„Pokud to opravdu vyjde a já byl fanouškem Sparty, jsem nadšený. Patrik tomu odevzdá všechno, obklopí se lidmi s různými názory, poslouchá je a vnímá. Z pozice reprezentačního trenéra mě to mrzí, ale Aušuse opravdu chápu. Každodenní práce vám začne chybět,“ kývne Šmíd.