Český Fantomas fandí už čtvrt století. Až Jágr skončí, masku mu předám, říká

„Až ukončí kariéru nezmar Jarda Jágr, skončím i já. A pak mu masku předám,“ směje se podnikatel ve stavebnictví a mecenáš sportu Vasil Simkovič, který i v šestašedesáti letech hraje svoji roli s podobným nadšením jako dříve.

Stále vás Fantomas baví?

Roky přibývají, ale pořád nějakou vitalitu mám. Jakmile se ocitnu na stadionu, pohltí mě to. A zase jsem Fantomas se vším všudy jako vždycky. Tedy Fantomas se snad chová slušně, zlobidlo nejsem. Drží mě to hodně dlouho. Od roku 1999. Brzy to bude 25 let. V hokeji jsem vynechal maximálně čtyři světové šampionáty, jezdím na fotbalové Euro.