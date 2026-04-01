Varaďa, Gross, či někdo jiný? Reprezentace dál hledá kouče, chce mít brzy jasno

Robert Rampa
  21:20
Hokejový svaz pokračuje v hledání nového trenéra reprezentace, který od nové sezony převezme práci po Radimu Rulíkovi. Jasno a rozhodnuto ještě není, ale podle informací iDNES.cz kontakt proběhl minimálně se dvěma známými personami. Nedávným kouči Sparty a Vítkovic, tedy Pavlem Grossem a Václavem Varaďou.
Pavel Gross ještě coby kouč Sparty. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

„Moc se omlouvám, ale nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ řekl Gross na dotaz redakce. V podobném duchu reagoval i Varaďa.

„Jméno nového trenéra národního týmu se hokejová veřejnost dozví ještě do začátku letošního mistrovství světa,“ napsal Marek Němčík, media manažer svazu.

Svaz na hledání nového kouče spěchá i proto, že by rád, aby Rulíkův nástupce odjel v květnu na šampionát do Švýcarska v roli pozorovatele a postupně se sbližoval s fungováním národního týmu. Další vyřčenou preferencí bylo, aby šlo o Čecha, který podepíše smlouvu minimálně na dva roky.

Hokejisté zahájí domácí turnaj EHT v Českých Budějovicích duelem proti Finsku

Gross se už jednou v hledáčku reprezentace ocitl. Vlastně stačilo, aby kývl, a stal by se spolu s parťákem Miloslavem Hořavou asistentem finského trenéra Kariho Jalonena.

„Je to strašná zodpovědnost,“ vyprávěl Gross v roce 2022 pro iDNES.cz a vysvětloval, proč nakonec odmítl. „Vím, že takovou nabídku dostanete možná jednou za život. Byla by velikánská výzva pracovat s kapacitami jako Jalonen a Hořava, moc bych se od nich naučil a pracoval bych se špičkovými hráči, ale já jsem si to rozmyslel, potřebuju každodenní práci.“

Spojení Grosse s Hořavou se nabízí znovu po čtyřech letech. Navíc už by Gross nepřicházel jako nečitelný kouč z Německa, teď už ho Češi znají z působení ze Sparty, byť s ní na titul nedosáhl.

A Varaďa? Ještě před rokem by asi u jména kouče s pověstí náročného, ale cílevědomého chlapíka, kterého zdobí tituly z Třince, málokdo váhal. A prostředí národního týmu zná dvojnásobný mistr světa nejen jako hráč, ale i z trenérského působení u výběru do dvaceti let.

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Byla by to pro něj šance napravit nepovedené angažmá v Ostravě. I v klubu vždycky rád plnil funkci manažera, který si hokejisty sám vybírá. Trenér národního týmu do tohoto konceptu náramně zapadá. Jenže je otázka, jestli by na svazu strpěli Varaďu, který si do věcí nenechá mluvit. Jedna ze stran by svou praxi musela změnit.

Od pondělka je volný také Josef Jandač. Na otázku iDNES.cz bezprostředně po vypadnutí Plzně v extraligovém čtvrtfinále odpověděl, že mu nikdo nevolal, proto není co řešit.

Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

Ale nebyla by škoda Jandačovi nezatelefonovat? S Plzní, která rozhodně nepatří mezi nejbohatší kluby extraligy, dokázal téměř zázrak. A co obnáší trénování národního týmu, už taky ví.

Další jména, o kterých se spekulovalo? Povýšit by mohl Zdeněk Moták, který nedávno přijal práci u dvacítky. Ještě před pár měsíci by byl jednoznačným kandidátem Patrik Augusta, ale u něj svaz správný moment prováhal a nechal si ho utéct do Sparty. Odmítl i Tomáš Plekanec.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

