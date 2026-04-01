Varaďa, Gross, či někdo jiný? Reprezentace dál hledá kouče, chce mít brzy jasno

„Moc se omlouvám, ale nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ řekl Gross na dotaz redakce. V podobném duchu reagoval i Varaďa.
„Jméno nového trenéra národního týmu se hokejová veřejnost dozví ještě do začátku letošního mistrovství světa,“ napsal Marek Němčík, media manažer svazu.
Svaz na hledání nového kouče spěchá i proto, že by rád, aby Rulíkův nástupce odjel v květnu na šampionát do Švýcarska v roli pozorovatele a postupně se sbližoval s fungováním národního týmu. Další vyřčenou preferencí bylo, aby šlo o Čecha, který podepíše smlouvu minimálně na dva roky.
Gross se už jednou v hledáčku reprezentace ocitl. Vlastně stačilo, aby kývl, a stal by se spolu s parťákem Miloslavem Hořavou asistentem finského trenéra Kariho Jalonena.
„Je to strašná zodpovědnost,“ vyprávěl Gross v roce 2022 pro iDNES.cz a vysvětloval, proč nakonec odmítl. „Vím, že takovou nabídku dostanete možná jednou za život. Byla by velikánská výzva pracovat s kapacitami jako Jalonen a Hořava, moc bych se od nich naučil a pracoval bych se špičkovými hráči, ale já jsem si to rozmyslel, potřebuju každodenní práci.“
Spojení Grosse s Hořavou se nabízí znovu po čtyřech letech. Navíc už by Gross nepřicházel jako nečitelný kouč z Německa, teď už ho Češi znají z působení ze Sparty, byť s ní na titul nedosáhl.
A Varaďa? Ještě před rokem by asi u jména kouče s pověstí náročného, ale cílevědomého chlapíka, kterého zdobí tituly z Třince, málokdo váhal. A prostředí národního týmu zná dvojnásobný mistr světa nejen jako hráč, ale i z trenérského působení u výběru do dvaceti let.
Byla by to pro něj šance napravit nepovedené angažmá v Ostravě. I v klubu vždycky rád plnil funkci manažera, který si hokejisty sám vybírá. Trenér národního týmu do tohoto konceptu náramně zapadá. Jenže je otázka, jestli by na svazu strpěli Varaďu, který si do věcí nenechá mluvit. Jedna ze stran by svou praxi musela změnit.
Od pondělka je volný také Josef Jandač. Na otázku iDNES.cz bezprostředně po vypadnutí Plzně v extraligovém čtvrtfinále odpověděl, že mu nikdo nevolal, proto není co řešit.
Ale nebyla by škoda Jandačovi nezatelefonovat? S Plzní, která rozhodně nepatří mezi nejbohatší kluby extraligy, dokázal téměř zázrak. A co obnáší trénování národního týmu, už taky ví.
Další jména, o kterých se spekulovalo? Povýšit by mohl Zdeněk Moták, který nedávno přijal práci u dvacítky. Ještě před pár měsíci by byl jednoznačným kandidátem Patrik Augusta, ale u něj svaz správný moment prováhal a nechal si ho utéct do Sparty. Odmítl i Tomáš Plekanec.