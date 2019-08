ZÁPISNÍK: Po výhře zpět na led! Aneb (ne)nadějné vyhlídky českého hokeje

„Vítězství těší, každé se počítá. Herně se však musíme zlepšit,“ zhodnotil pro svazový web kouč českých juniorů Václav Varaďa.

Upřímněji o červencovém kempu promluvil až nyní. „Chyběla mi u kluků chuť něco dokázat. Pracovat jeden za druhého,“ mluvil Varaďa skoro pohnutým hlasem.

Po druhém mači se Švýcary vytočený kouč nařídil, aby mladíci nesundávali výstroj. Šli znovu na led podobně jako američtí olympionici v roce 1980, jejichž příběh byl inspirací pro film Miracle on Ice. Noční trénink poznali v únoru i sparťané. „Vyhráli jsme, ale hráči nejeli na maximum, tak jsme jim dali výchovné bruslení bez kotouče,“ líčil Varaďa.

Juniory teď nechtěl prvoplánově tepat. Nehonil si ego. Historku vytáhl ve středu, když dorazil společně s dalšími kolegy na přednášku organizovanou novým svazovým šéftrenérem Pešánem. Varaďa chtěl vykreslit jeden z velkých problémů, který tíží český hokej.

Co má mladíky nakopnout víc než reprezentace? Kemp byl znamenitou možností porvat se o flek na MS do 20 let, které hostí Česko. Na domácím šampionátu mohli zaujmout zájemce z NHL a nastartovat slibné kariéry.

Nenechte se zmást. Varaďa a spol. jen nehořekovali. Upozorňovali na neduhy. Vymýšleli, co provádět jinak a lépe. „Potrestat tým bylo správné,“ kývl Pešán, manažer dvacítky, pomáhající Varaďovi při sestavování týmu. „Smutné, že to došlo až sem. Ale je to message pro ty, kteří kluky vychovávají.“

Problémy ve výchově jsou na delší rozbor. Varaďovy věty jsou spíš neradostnou zprávou pro hokejový národ i z jiného pohledu.

Pokud náhodou nebude třeba Roman Koudelka skákat při Turné čtyř můstku na pódia, bude šampionát v Ostravě a Třinci na přelomu roku v Česku sportovní událostí číslo jedna.

Nestane se však z hokejové slávy spíš tryzna? Hochy narozené v roce 2000 - snad až na pár výjimek nebo brankáře Dostála - neřadí experti k nejnadějnějším ročníkům. Vynásobte to mizerným přístupem a pohledem na českou skupinu v Ostravě s Kanadou, USA, Rusy a Němci.

Zatím nic moc vyhlídky, že?

V Břeclavi mezitím na Hlinka Gretzky Cupu válčí reprezentační osmnáctka. Na minulých domácích turnajích se české výběry dokázaly blýsknout. Teď mladíky už ve skupině vyškolili Finové (1:5) a Kanaďané (1:7).

Především ani výkony nenaznačily, že se seskupila přelomová generace, jež utne medailový půst na mládežnických šampionátech. Až na ojedinělé stříbro osmnáctky z roku 2014 trvá 13 let. A nic nenasvědčuje, že Pastrňák, Vrána a spol. budou mít brzy následovníky.