Pořád ve mně hoří silný oheň, hlásí Prospal z Floridy. Trénuje tam mládež

Chystáte návrat k trénování?

Kousek od domu v Tampě je pár zimáků. Na jednom je šéftrenérem mládeže můj kamarád. Pořád se mě ptal, jestli se nechci zapojit do trénování dětí. Udělal jsem pár tréninků a nabídli mi tým U14. Já na to kývl a už jsme měli výběrové tréninky a minikempy. S organizací Lightnings to ale nemá nic společného.

Zase vás to chytlo?

Musel jsem se dát fyzicky dohromady, protože jsem byl na další operaci s kolenem. Doléčil jsem se, abych zase mohl fungovat. A oheň ve mně pořád hoří. A to není žádný malý plamínek, to je pořádná vatra. Hokej pro mě nikdy nepřestane být láskou. Byl u hráče, je teď u trenéra. Snažím se také vzdělávat.

Není to přeci jen rozdíl u dětí a u profesionálů?

Ne, mě to baví stejně. Když se trénink nepovede, je to na mně znát. A holky doma už mi to také připomněly. Doma nejsem sám, i když hokej má v rodině silnou pozici. Chtěl bych se dostat na nejvyšší úroveň, ale musí to do sebe všechno zapadat.

Hokejovou budoucnost vidíte v zámoří?

Je hodně štací, o kterých by se dalo přemýšlet. Ale jsem také trošku rozmazlený tím, kde bydlím, a že si můžu každý den dělat, co chci. Kolik času jsem věnoval rodině, co jsem stihl vylepšit na baráku. I jsem doma betonoval. Je to pohoda. Ale když někde trénuji, tak je to pro mě 24/7 celý rok. A na moje vnímání hokeje jsem narážel i v Česku. Celkově rozhodování není jen na rodině, i já si musím v hlavě probrat, co chci.

Loni na podzim se o vás mluvilo jako o možnosti na post kouče Sparty. Jak to bylo blízko?

Byli jsme v kontaktu. Zájem byl oboustranný. Jsem rád, že o mě takový klub stál. Ale nakonec to nedopadlo.

Návrat do Čech tedy není vyloučený?

Měl jsem i nabídku od vedení mládeže Motoru, jestli bych nechtěl působit tam. Ale závisí to na tom, že v Česku nežiju. Musel bych se stěhovat bez rodiny, děti chodí do školy ve státech. Není to jednoduché.

Když jsme u budějovické mládeže, tak to vypadá na nový začátek. Juniorka se vrátila do extraligy, mládeži velí Václav Nedorost s Martinem Hanzalem. Jak to vnímáte?

Velmi pozitivně. Venca Nedorost je jeden z nejpracovitějších funkcionářů v Česku. Jsme spolu hodně v kontaktu, má trh dobře zmapovaný. Nebude to hned, řekněme za tři až pět let, možná déle. Ale jestli to má někdo dát dohromady, tak tihle kluci. Jsou to bývalí skvělí hokejisté, mají vztah k regionu. Navíc tam hrají jejich děti, mají v sobě správnou DNA. Budu jim držet palce. Postup juniorky zpátky je důležitý. Nejlepší hráči z kraje musí chodit do Motoru, jako tomu bylo vždycky. Když to takhle bude fungovat, tak je tam rodiče budou rádi dávat. Motor je a byl pojem. A byl bych moc rád, aby junioři a dorostenci hráli zase o tituly, jako to bylo za nás. I když jsem měl štěstí na trenéry a tým kolem sebe.

V extralize dospělých Budějovice letos jen těsně unikly baráži a skončily třinácté. Čím si vysvětlujete pád o deset míst za jedinou sezonu?

Řeknu, jak to vidím zpovzdálí. Je škoda, že se neudržela větší část mužstva, které uhrálo bronz. Povedl se nečekaný úspěch, ale je otázka, jaká byla ekonomická stránka klubu, co chtělo vedení, co trenér. Ale obměna se nepovedla a s ní ani celá sezona. Fanoušci byli namlsaní třetím místem a tím pádem pak hodně zklamaní. Sešlo se toho víc. Ale když nedali gól Pech s Gulašem, tak za nimi nebyl nikdo. Sezona moc nevyšla ani brankáři Hrachovinovi. Navíc tým nezvládal těsné zápasy, jako tomu bylo o rok dřív. Ale hlavní je, že nemuseli do baráže a zachránili se. A snad to bude příští rok lepší.

Jak se vám líbí nové posily?

Bude zajímavé sledovat nové trenéry Čiháka s Hanzlíkem. Těším se, až se půjdu podívat na jejich tréninky v létě. Ale teď to mohu hodnotit jen jako fanoušek, nadšenec či bývalý hráč nebo trenér. Začíná se nová éra, tým se všichni snažili posílit na místech, kde byly problémy. Jsem zvědavý, co předvede Brant Harris. Hodně se obměnila obrana, přišli kluci, kteří už toho mají hodně za sebou. Ale je škoda, že předtím odešel Štich. Takoví hráči loni týmu chyběli. Věřím, že Čendovi Pýchovi dva roky mimo klub pomohly. Na něm se dá stavět, přijde s novou motivací.

A co doplnění útoku?

Vrací se Beránek, kterého jsem také vedl. Ordoš je na extraligu velmi slušný hráč, který ještě úplně neprodal svůj potenciál. Kubík přišel do prvních dvou pětek, mělo by to na něm stát i do budoucna. Musí vystřelit i mladí, kteří zatím jen paběrkují – Přikryl, Chlubna, Koláček. Klobouk dolů před Gulašem s Pechem, ale musí jim ostatní pomoci. Zároveň je to odraz extraligy, když jsou v ní pořád nejlepší ti nejstarší hráči.

Sledoval jste play off extraligy?

Díky časovému posunu jsem si pouštěl play off české extraligy a pak play off NHL. Měl jsem pocit, že se dívám na dva různé sporty. Ano, je to částečně dané různými rozměry hřiště. Ale stejně. Týmy v extralize hrají play off dva dny za sebou, i když to tak v základní části není. Ekonomická stránka vítězí nad tou sportovní. Fanoušci chtějí vidět v play off ty nejlepší výkony. Ale buďme fér k hráčům. Oni si také potřebují odpočinout.

Souvisí s tím asi i herní styl, když stále častěji vítězí obrana nad útokem.

Bohužel. Každý si to může zvolit, jak chce. Ale mě nebaví se dívat na pět hráčů, kteří couvají od útočné modré čáry do vlastního pásma. Já se chci dívat na kontaktní hokej se závary na obou stranách hřiště.

Tak to vás asi titul Třince moc nepotěšil, že?

Když prohrávají, tak umí hrát ofenzivně. Ale když se dostanou do vedení, hrají jinak. Nemluvil bych o nich škaredě. Udělali čtvrtý titul v řadě, jejich organizace dělá dobré věci, má vítěznou mentalitu. Ostatní se od nich mohou jen učit. Kdo tam přijde, tak to nasaje. Dám příklad Dana Voženílka, který byl před dvěma lety v Budějovicích a teď je mistr extraligy, nejužitečnější hráč play off a jel na mistrovství světa. Když bude produktivnější v základní části, může se ještě posouvat. Věk na to má stále dobrý.

Voženílka jste přivedl do Budějovic. Překvapil vás, jak vyletěl?

V Motoru jsme se v něm nespletli. V první sezoně dal sedm gólů, to je na prvního centra málo. I když ho hrál trochu z nouze, protože předtím v Litoměřicích býval na křídle. Ale teď ho mají v Třinci zase na centru a přehrál dobré hráče. Na extraligu si zvykal déle, někteří to tak mají. A někdo si na ni nezvykne nikdy.

Sledujete i mistrovství světa?

Jasně, dívám se. Viděl jsem naše i na Českých hrách. Máme velmi hratelnou skupinu, uvidí se, jak se popereme s rolí favoritů.

Jak vidíte české šance?

Nechci odhadovat. Loni jsme měli velkou kliku, že přijel David Pastrňák. To byl faktor, který nás dovedl k medaili. Do té doby to nebylo nic moc. Netajím se tím, že se mi moc nelíbí hra národního týmu, i když každý trenér má právo na výběr hráčů. Musíme se dostat přes skupinu a pak přijdou rozhodující zápasy ve čtvrtfinále, případně ještě dál.

Co říkáte na play off NHL?

Moc si to užívám. Líbí se mi, jak některé týmy hrají. Mám tam tři, na které jsem zaměřený, ale nechci je jmenovat. Překvapení bylo, že vypadl Boston, ale skončil zaslouženě. Nedokázal dotáhnout dobře rozehranou sérii a v nejdůležitějších momentech selhali jeho nejlepší hráči.

Léto budete trávit tradičně na jihu Čech?

Ano. Vyrazíme, až skončí dětem škola a budou mít prázdniny. Vrátíme se domů na Hlubokou. Děti mají dva domovy a já jsem rád, že je mám taky. V Budějovicích jsem vyrostl, místní zimák je jedno z nejkrásnějších míst, které znám. Bude krásné strávit deset týdnů v Česku. V létě je tam nádherně, těšíme se moc.