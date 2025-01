Nikdy jsem to nevzdal. Domů jsem se vracet nechtěl, vzpomíná Nedomanský

Je to přesně padesát let, co jste s tehdejší manželkou a malým synem trávil v Kanadě jako emigrant první Vánoce. Zastesklo se vám po Československu?

Ne, já na Československo a zdejší poměry vůbec nemyslel. Už mi to bylo jedno, odcházel jsem s tím, že se sem nikdy nevrátím. Žádné lítostivé pocity jsem neměl, spíš převládalo zklamání z některých lidí, jak se ke mně chovali a mnozí na mě donášeli. Hlavně od roku 1971 jsem byl sledován Státní bezpečností, která věděla o každém mém kroku.

Před emigrací jste patřil k našim nejslavnějším sportovcům a fanoušci nic takového netušili.

Jistěže ne, odkud by to mohli vědět?

Zato režim věděl, že je o vás v profesionálním hokeji zájem, navíc jste byl v Československu velice populární, hodně jste vyčuhoval. To komunisté neměli rádi.

Jasně, nelíbilo se to. Přitom já chtěl jen hrát co nejlepší hokej a zároveň vystudovat vysokou školu, jiné aktivity jsem neměl. Nedělal jsem žádné podfuky, žádné šmeliny a taky jsem nikomu nelezl do zadku.