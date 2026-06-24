Tejralová o nuceném přesunu. Nechtěla jsem do Seattlu, ale je to tam skvělé

Ženská zámořská soutěž stále expanduje, po úvodních ročnících se rozrostla o další čtyři celky. A s tím se pojila i specifická pravidla rozšiřovacího draftu. Během něj si nové týmy mohly rozebírat nechráněné hráčky ze stávajících klubů.
Tejralová tak byla v napětí, jestli po ní náhodou nesáhne právě některý z nováčků. Navíc jí končila smlouva, a tak se mohla sama rozhodnout, kam půjde, pokud si ji v draftu nikdo nevybere.
V Ottawě předtím hrála s Kateřinou Mrázovou, Terezou Vanišovou a navrch je vedla trenérka národního týmu Carla MacLeodová. „Nejdřív jsem z toho byla smutná, už po měsíci v Seattlu jsem ale věděla, že mě to posune dál jako člověka i hráčku. Seattle je nádherné město na vodě, myslela jsem si, že tam bude pořád pršet a bude zima, ale moc se mi tam líbí,“ usmívá se.
V týmu Seattle Torrent navíc dostala mnohem více prostoru na ledě, nastupovala v prvním obranném páru s Caylou Barnesovou. Ve 23 zápasech si pak připsala osm bodů (2+6). „Skončily jsme sice poslední, ale beru to jako odrazový můstek do budoucna. Na papíře jsme měly silný tým, ale je strašně těžké tvořit chemii z nuly na sto oproti ostatním týmům, které už existovaly dva roky a kádr budovaly postupně.“
„Měly jsme ale super partu. I když se nedařilo, věděly jsme, že to nevzdáváme. Pro mě je strašně důležité, jak se hráčky chovají v kabině i mimo ni. Když jsme prohrávaly, nikdo nebyl nafouknutý, naopak nás to nutilo dát do toho víc. Mimo hokej si nemám na co stěžovat.“
„Sezonu jsem si hrozně užila, mám to tam ráda a chtěla jsem v Seattlu zůstat. S manažerkou jsem byla dopředu domluvená, že počkám do fáze, kdy mi bude moct nabídnout nový kontrakt, a pak to podepíšu,“ popisuje třicetiletá obránkyně.
Dlouhou letní pauzu teď dělí mezi individuální přípravou a povinnosti v národním týmu. V červenci ji čekají fyzické testy a reprezentační kemp v Chomutově. Kalendář se však od nové sezony zcela změní – poprvé v historii se bude mistrovství světa hrát netradičně už v listopadu.
„Celé se to přizpůsobilo zámořské PWHL, takže týmům ze Švédska, Švýcarska nebo univerzitní NCAA to trošku překope rozjetou sezonu. Podle mě by bylo lepší, kdyby se hrálo v dubnu, jak to bývalo zvykem. Takhle mi to přijde vůči ostatním ligám trochu nefér. Na druhou stranu, nás to skvěle připraví na PWHL.“
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V roce 2022 byla Tejralová u historicky první medaile ze světového šampionátu, když národní tým porazil v souboji o bronz v dánském Herningu 4:2 Švýcarsko. O rok později Češky cenný kov obhájily. Jenže pak přišla porážka na nájezdy s Finkami v roce 2024 a loni v Českých Budějovicích ztratily v boji o bronz třígólové vedení a Seveřankám podlehly prodloužení 3:4.
Milánský turnaj pod pěti kruhy pak pro české hokejistky skončil už ve čtvrtfinále (0:2) proti Švédsku. Načež v květnu odešla od reprezentace po čtyřech letech kanadská trenérka MacLeodová a nahradil ji 55letý americký kouč Brian Idalski.
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„Příští měsíc máme testy, kde se nás sejde přes padesát holek, což je super. Mladší hráčky nás budou nutit víc makat a pro ně je to zase skvělá možnost podívat se do seniorské reprezentace. Beru to jako nový začátek. Změnil se nám i realizační tým, což je super impulz. Nastartujeme něco nového a na celou tu reprezentační sezonu se moc těším,“ říká česká kapitánka.