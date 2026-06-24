Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tejralová o nuceném přesunu. Nechtěla jsem do Seattlu, ale je to tam skvělé

Autor:
  16:22
Kapitánka ženské hokejové reprezentace Aneta Tejralová.

Kapitánka ženské hokejové reprezentace Aneta Tejralová. | foto: ČTK

Česká hokejistka Aneta Tejralová
Zdrcená kapitánka českého týmu Aneta Tejralová a trenérka Carla MacLeodová.
Aneta Tejralová, hokejistka Nižního Novgorodu, vedoucího týmu ruské WHL.
Česká obránkyně Aneta Tejralová (2) míří oslavovat bronzovou medaili z...
17 fotografií
Když si ji loni vybral nováček ze Seattlu, nebyla příliš nadšená. V nejlepší ženské hokejové lize světa PWHL už byla zabydlená, hrála s dalšími Češkami, a navíc pod reprezentační trenérkou. „Už po měsíci jsem ale věděla, že mě to posune dál jako člověka i hráčku. Je to nádherné město, moc se mi tam líbí,“ vykládá Aneta Tejralová po podepsání nové dvouleté smlouvy pro iDNES.cz.

Ženská zámořská soutěž stále expanduje, po úvodních ročnících se rozrostla o další čtyři celky. A s tím se pojila i specifická pravidla rozšiřovacího draftu. Během něj si nové týmy mohly rozebírat nechráněné hráčky ze stávajících klubů.

Tejralová tak byla v napětí, jestli po ní náhodou nesáhne právě některý z nováčků. Navíc jí končila smlouva, a tak se mohla sama rozhodnout, kam půjde, pokud si ji v draftu nikdo nevybere.

V Ottawě předtím hrála s Kateřinou Mrázovou, Terezou Vanišovou a navrch je vedla trenérka národního týmu Carla MacLeodová. „Nejdřív jsem z toho byla smutná, už po měsíci v Seattlu jsem ale věděla, že mě to posune dál jako člověka i hráčku. Seattle je nádherné město na vodě, myslela jsem si, že tam bude pořád pršet a bude zima, ale moc se mi tam líbí,“ usmívá se.

Zdrcená kapitánka českého týmu Aneta Tejralová a trenérka Carla MacLeodová.

V týmu Seattle Torrent navíc dostala mnohem více prostoru na ledě, nastupovala v prvním obranném páru s Caylou Barnesovou. Ve 23 zápasech si pak připsala osm bodů (2+6). „Skončily jsme sice poslední, ale beru to jako odrazový můstek do budoucna. Na papíře jsme měly silný tým, ale je strašně těžké tvořit chemii z nuly na sto oproti ostatním týmům, které už existovaly dva roky a kádr budovaly postupně.“

„Měly jsme ale super partu. I když se nedařilo, věděly jsme, že to nevzdáváme. Pro mě je strašně důležité, jak se hráčky chovají v kabině i mimo ni. Když jsme prohrávaly, nikdo nebyl nafouknutý, naopak nás to nutilo dát do toho víc. Mimo hokej si nemám na co stěžovat.“

Česká obránkyně Aneta Tejralová (2) míří oslavovat bronzovou medaili z mistrovství světa hokejistek za brankářkou Blankou Škodovou. V pozadí radující se střídačka národního týmu

„Sezonu jsem si hrozně užila, mám to tam ráda a chtěla jsem v Seattlu zůstat. S manažerkou jsem byla dopředu domluvená, že počkám do fáze, kdy mi bude moct nabídnout nový kontrakt, a pak to podepíšu,“ popisuje třicetiletá obránkyně.

Dlouhou letní pauzu teď dělí mezi individuální přípravou a povinnosti v národním týmu. V červenci ji čekají fyzické testy a reprezentační kemp v Chomutově. Kalendář se však od nové sezony zcela změní – poprvé v historii se bude mistrovství světa hrát netradičně už v listopadu.

„Celé se to přizpůsobilo zámořské PWHL, takže týmům ze Švédska, Švýcarska nebo univerzitní NCAA to trošku překope rozjetou sezonu. Podle mě by bylo lepší, kdyby se hrálo v dubnu, jak to bývalo zvykem. Takhle mi to přijde vůči ostatním ligám trochu nefér. Na druhou stranu, nás to skvěle připraví na PWHL.“

Holky brečí, dojem z her je pokažený, tuší skleslá Tejralová. Ve střelbě jsme vyhořely

V roce 2022 byla Tejralová u historicky první medaile ze světového šampionátu, když národní tým porazil v souboji o bronz v dánském Herningu 4:2 Švýcarsko. O rok později Češky cenný kov obhájily. Jenže pak přišla porážka na nájezdy s Finkami v roce 2024 a loni v Českých Budějovicích ztratily v boji o bronz třígólové vedení a Seveřankám podlehly prodloužení 3:4.

Milánský turnaj pod pěti kruhy pak pro české hokejistky skončil už ve čtvrtfinále (0:2) proti Švédsku. Načež v květnu odešla od reprezentace po čtyřech letech kanadská trenérka MacLeodová a nahradil ji 55letý americký kouč Brian Idalski.

Od Číňanek k Češkám. Hokejistky přebírá americký trenér Idalski

„Příští měsíc máme testy, kde se nás sejde přes padesát holek, což je super. Mladší hráčky nás budou nutit víc makat a pro ně je to zase skvělá možnost podívat se do seniorské reprezentace. Beru to jako nový začátek. Změnil se nám i realizační tým, což je super impulz. Nastartujeme něco nového a na celou tu reprezentační sezonu se moc těším,“ říká česká kapitánka.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Nečas sesadil Pastrňáka a poprvé vyhrál Zlatou hokejku. Vysoko byli i brankáři

Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.

Nejlepším hokejistou Česka je Martin Nečas. Sedmadvacetiletý útočník Colorada zvítězil v 58. ročníku ankety Zlatá hokejka, o jeho triumfu rozhodlo třetí kolo hlasování. Nečas, který se s Coloradem...

Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly

Majitel hokejové Komety Brno Libor Zábranský (vlevo) podepsal rámcovou smlouvu...

Sportovní Brno jásá. Zatímco fotbalová Zbrojovka dohaduje na městském zastupitelstvu prodej pozemků pro svůj chystaný stadion, hokejová Kometa mezi tím konečně nalezla společnou řeč s městskou...

Litvínov patří legendám, Šlégr měl na krajíčku. Orlen dá 120 milionů na tři roky

Mariusz Wnuk, předseda představenstva Orlen Unipetrol, a nový majitel Jiří...

Hokejový Litvínov od středy konečně patří legendám. Téměř do roka a do dne od šokujícího oznámení dosavadního vlastníka Orlenu Unipetrol, že končí. Právě od něj získaly bývalé hvězdy chemiků akcie,...

OBRAZEM: Svlečený kouč i podpis smlouvy na pódiu. Jak Carolina slavila Stanley Cup

Hokejisté Caroliny slaví zisk Stanley Cupu se svými fanoušky.

Dočkali se. Po zisku Stanley Cupu a necelém týdnu oslav se o radost konečně mohli podělit i s fanoušky. A stálo to za to, vždyť dorazila více než třetina města! Hokejisté Caroliny si průvod nových...

Kysela otevřeně o Litvínovu: Ztráty už nezalepíme. Musíme najít nějakého Tykače

Robert Kysela, jeden z nových majitelů hokejového Litvínova.

Systém finančních ztrát a nálezů? V hokejovém Litvínově minulost. Milionové díry v klubovém rozpočtu vždy zalátal Orlen jako vlastník, jeho nástupcům Robertu Kyselovi a Jiřímu Šlégrovi však už takové...

Tejralová o nuceném přesunu. Nechtěla jsem do Seattlu, ale je to tam skvělé

Kapitánka ženské hokejové reprezentace Aneta Tejralová.

Když si ji loni vybral nováček ze Seattlu, nebyla příliš nadšená. V nejlepší ženské hokejové lize světa PWHL už byla zabydlená, hrála s dalšími Češkami, a navíc pod reprezentační trenérkou. „Už po...

24. června 2026  16:22

Za takového hráče musíte něco obětovat. V Calgary se těší na Nemce, ten změnu vítá

Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Po třech sezonách, které strávil v New Jersey, ho poprvé v NHL čeká změna hokejového prostředí. Slovenský obránce Šimon Nemec bude v nově oblékat dres kanadského Calgary, které ho získalo výměnou za...

24. června 2026  14:20

Nezmar Kýhos zpátky na scéně. Zase bude trénovat hráče s maltou na hlavě

EUFORIE. Trenér hokejistů Komety Brno Vladimír Kýhos emotivně slaví postup přes...

Už s ním šili všichni čerti, trenérská pauza se zdála nekonečná. Po dvou letech bude Vladimír Kýhos starší znovu ve svém živlu, na hokejové střídačce: snad jako dárek k úterním sedmdesátinám dostal...

24. června 2026  11:46

Táta bojoval s vážnou nemocí. Trofej je pro něj, řekl Nečas. Mrzí ho vítězství Caroliny?

Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.

Vítězství ve Zlaté hokejce věnoval rodičům, zejména tatínkovi, který letos bojoval s vážnou nemocí. „Každý zápas jsem hrál pro něj a doufal jsem...“ vykládal český hokejista Martin Nečas v úterý...

24. června 2026  7:50

Slovák Nemec se v NHL stěhuje. New Jersey mladého obránce vyměnilo do Calgary

Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Slovenský hokejový obránce Šimon Nemec se v NHL stěhuje z New Jersey do Calgary. Devils někdejší dvojku draftu vyměnili společně s ruským útočníkem Maximem Cyplakovem za tři výběry v draftu a mladého...

23. června 2026  22:47

Potvrzeno. McDavida za Stanley Cupem povede kontroverzní kouč Babcock

Mike Babcock hovoří o plánech s týmem Columbus Blue Jackets.

Kanadský kouč Mike Babcock se po třech letech vrací do NHL, kde bude trénovat Edmonton. Oilers oznámili angažování úspěšného kouče s kontroverzní pověstí krátce poté, co mu návrat k trenérské práci...

23. června 2026  22:39

Nečas sesadil Pastrňáka a poprvé vyhrál Zlatou hokejku. Vysoko byli i brankáři

Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.

Nejlepším hokejistou Česka je Martin Nečas. Sedmadvacetiletý útočník Colorada zvítězil v 58. ročníku ankety Zlatá hokejka, o jeho triumfu rozhodlo třetí kolo hlasování. Nečas, který se s Coloradem...

23. června 2026  22:21

Báječná éra NHL. Dostala ocenění, vzhůru letí sledovanost, příjmy i mzdový strop

Kapitán Caroliny Jordan Staal slaví zisk Stanley Cupu.

Na trhu to jiskří zajímavými výměnami – jedna z nich v neděli spojila výstřední bratry Tkachuky v týmu Florida Panthers. Blíží se draft, v němž slavní Toronto Maple Leafs mohou jako jedničku zvolit...

23. června 2026

Snad jsem se rozhodl dobře. Norský hrdina míří do KHL, v reprezentaci už si nezachytá

Norský brankář Henrik Haukeland zasahuje ve čtvrtfinále světového šampionátu...

V květnu ho oslavovali jako strůjce historického bronzu na mistrovství světa, teď se zdá, že medailový zápas mohl být jeho posledním za Norsko. Brankář Henrik Haukeland se rozhodl změnit dres a míří...

23. června 2026  15:30

Draft NHL 2026: Pořadí výběru, čeští hráči, favorité a historie

Losovala se postupně čtyři čísla, vítězná kombinace v draftové loterii patřila...

Vstupní draft NHL 2026 se koná od 26. do 27. června v buffalském KeyBank Center. Právo první volby letos získalo Toronto. Přečtěte si přehledné informace o aktuálním ročníku, včetně pořadí týmů na...

23. června 2026  11:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Extraligový hokej v nové brněnské aréně? Kometa podepsala smlouvu o provozu haly

Majitel hokejové Komety Brno Libor Zábranský (vlevo) podepsal rámcovou smlouvu...

Sportovní Brno jásá. Zatímco fotbalová Zbrojovka dohaduje na městském zastupitelstvu prodej pozemků pro svůj chystaný stadion, hokejová Kometa mezi tím konečně nalezla společnou řeč s městskou...

23. června 2026  9:41

Krysí kolonie. Tkachuk z Kanady odchází jako lhář, Florida s ním ale kouká po titulu

Američtí hokejisté Brady Tkachuk a Matthew Tkachuk se zlatými medailemi (22....

Před pár dny uplynuly teprve dva měsíce, co Brady Tkachuk pravil: „Mým cílem je přivést Stanley Cup do Ottawy. A nezastavím se, dokud jej nedosáhnu.“ Takový scénář však patrně ani nehrozí, americký...

22. června 2026  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.