Švýcary na České hry posílí i první hráč z NHL. Ze St. Louis dorazí Suter

  17:48
V nominaci hokejistů Švýcarska na České hry (Fortuna Hockey Games) v Jönköpingu a Českých Budějovicích je i útočník Pius Suter ze St. Louis. Kouč Jan Cadieux má v devětadvacetičlenném kádru na třetí díl Euro Hockey Tour devatenáct vicemistrů světa z let 2018, 2024 či 2025.

Pius Suter se raduje z gólu. | foto: AP

Devětadvacetiletý Suter je první posilou z NHL před květnovým mistrovstvím světa, které Švýcaři budou hostit v Curychu a Fribourgu. V této sezoně si v 64 zápasech za Blues připsal 29 bodů za 13 branek a 16 asistencí. Dohromady má za šest sezon v NHL i za Chicago, Detroit a Vancouver na kontě 428 utkání a 191 bodů za 95 gólů a 96 přihrávek. Ve 13 duelech play off přidal dvě branky a přihrávku. Účastník dvou mistrovství světa a dvou olympijských her na medailový úspěch čeká.

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Brankář Leonardo Genoni, obránce Dean Kukan a útočník Sven Andrighetto mají ve sbírce stříbra z let 2018 z Kodaně a Herningu, 2024 z Prahy a Ostravy a z loňska z Herningu a Stockholmu. Vicemistry světa z let 2018 a 2024 jsou útočníci Gaëtan Haas a Tristan Scherwey, z roku 2018 a z loňska Grégory Hofmann a Damien Riat a z posledních dvou let obránce Christian Marti a útočník Ken Jäger.

Na šampionátu v Česku byli také zadák Romain Loeffel a útočníci Fabrice Herzog, Sven Senteler a Calvin Thürkauf. Loni se podíleli na stříbru gólman Stéphane Charlin, obránci Tim Berni a Dominik Egli a útočníci Nicolas Baechler, Denis Malgin a Tyler Moy.

Zkušenosti z NHL mají Andrighetto (Montreal, Colorado), Kukan (Columbus), Malgin (Florida, Toronto, Colorado), Hofmann (Columbus), Haas (Edmonton) a Thürkauf (Columbus).

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Po přípravných zápasech ve čtvrtek a v pátek v Bielu s Maďarskem, které Švýcaři vyhráli shodně 6:1, opustili kádr obránce Niklas Blessing a útočníci Lorenzo Canonica, Miles Müller a Jonas Taibel.

Švýcaři vstoupí do turnaje ve čtvrtek v Jönköpingu duelem proti Švédsku, v sobotu je po přesunu do Českých Budějovic čeká duel se Švédskem a v neděli s Českem. Po dvou turnajích jsou v tabulce EHT poslední a mají stejně jako třetí Finové pět bodů. Za druhým Českem zaostávají o čtyři.

Nominace hokejistů Švýcarska na České hry

(30. dubna - 3. května):

Brankáři: Leonardo Genoni (Zug), Stéphane Charlin (Ženeva), Kevin Pasche (Lausanne),

Obránci: Tim Berni, Giancarlo Chanton, Simon Le Coultre (všichni Ženeva), Dean Kukan, Christian Marti (oba Curych), David Aebischer (Lugano), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Romain Loeffel (Bern), Dominik Egli (Frölunda/Švýc.),

Útočníci: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Denis Malgin (všichni Curych), Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Sven Senteler (všichni Zug), Ken Jäger, Damien Riat, Théo Rochette (všichni Lausanne), Gaëtan Haas (Biel-Bienne), Dario Meyer (Kloten), Tyler Moy (Rapperswil-Jona), Dario Rohrbach (Langnau), Tristan Scherwey (Bern), Calvin Thürkauf (Lugano), Pius Suter (St. Louis/NHL).

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazit má také Celebrini

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

27. dubna 2026  16:48

Byl to gól, či nikoliv? V NHL zkoumají kontroverzní branku, video důkazy nejsou

Kontroverzní situace v NHL, puk vzhledem ke své velikosti je za brankovou...

Brusle zakrývající puk. Tento problém od nedělního večera řeší v hokejové NHL. V úvodním kole play off mezi Anaheimem a Edmontonem došlo ke kontroverzní gólové situaci, k níž neexistuje průkazný...

27. dubna 2026  16:05

Kondelík: V Třinci musíme začít jako v neděli. To byla nejlepší třetina v play off

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Jáchyma Kondelíka.

Opět po dvou letech míří pardubičtí hokejisté k šestému finálovému utkání do Třince s mečbolem, vedou 3:2 na zápasy. V hlavě je možná trochu straší scénář z roku 2024, když u Ocelářů selhali,...

27. dubna 2026  13:38

Zakázali Jihlavě komentovat baráž? Není to pravda, namítl Loukota. Klub mluví o útoku

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Jeden výrok při rozhovoru vyvolal pořádnou odezvu. Diskuze o kritizované extraligové baráži se ale stočila ke vzájemným výpadům mezi řídícím orgánem soutěže, tedy Asociací profesionálních klubů...

27. dubna 2026  13:04

Už se učí plést dceřiny copánky. Kopitar se těší z nové role: Budu táta na plný úvazek

Anže Kopitar z Los Angeles se loučí s fanoušky po konci kariéry.

V poslední minutě ztráceli s Coloradem 1:5, přesto jste v Los Angeles mohli slyšet hlasité skandování. Důvod byl prostý, na ledě v tu dobu kroužil domácí kapitán Anže Kopitar. Naposledy ve své bohaté...

27. dubna 2026  12:37

Budějovické hokejisty přebírá Petrovický, k ruce mu budou Vrbata s Jirušem

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Novým trenérem hokejistů Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém...

27. dubna 2026  12:34

Nečas asistoval u postupové výhry, Boston schytal debakl od Buffala

Josh Doan z Buffala se raduje z gólu ve čtvrtém utkání série proti Bostonu.

Hokejisté Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou v sestavě v neděli podlehli Buffalu vysoko 1:6 a v sérii play off NHL tak ztrácí 1:3 na zápasy. Naopak hladký postup 4:0 již mohl slavit Martin...

26. dubna 2026  23:06,  aktualizováno  27. 4. 8:03

Sedlák odmítl výzvu k bitce, pak gólem rozhodl: Nejsem blázen, není mi dvacet

Pardubický útočník Lukáš Sedlák v šanci před Ondřejem Kacetlem z Třince

Zase potvrdil obří vliv na výsledky pardubických hokejistů. Lukáš Sedlák v nedělním pátém duelu extraligového finále na první branku nahrál, druhou vítěznou (2:1) sám dal. Přitom kdyby chvíli před...

27. dubna 2026  7:05

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

27. dubna 2026  6:02

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

26. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  22:41

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

26. dubna 2026  21:10

