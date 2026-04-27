Švýcary na České hry posílí i první hráč z NHL. Ze St. Louis dorazí Suter

Devětadvacetiletý Suter je první posilou z NHL před květnovým mistrovstvím světa, které Švýcaři budou hostit v Curychu a Fribourgu. V této sezoně si v 64 zápasech za Blues připsal 29 bodů za 13 branek a 16 asistencí. Dohromady má za šest sezon v NHL i za Chicago, Detroit a Vancouver na kontě 428 utkání a 191 bodů za 95 gólů a 96 přihrávek. Ve 13 duelech play off přidal dvě branky a přihrávku. Účastník dvou mistrovství světa a dvou olympijských her na medailový úspěch čeká.
Brankář Leonardo Genoni, obránce Dean Kukan a útočník Sven Andrighetto mají ve sbírce stříbra z let 2018 z Kodaně a Herningu, 2024 z Prahy a Ostravy a z loňska z Herningu a Stockholmu. Vicemistry světa z let 2018 a 2024 jsou útočníci Gaëtan Haas a Tristan Scherwey, z roku 2018 a z loňska Grégory Hofmann a Damien Riat a z posledních dvou let obránce Christian Marti a útočník Ken Jäger.
Na šampionátu v Česku byli také zadák Romain Loeffel a útočníci Fabrice Herzog, Sven Senteler a Calvin Thürkauf. Loni se podíleli na stříbru gólman Stéphane Charlin, obránci Tim Berni a Dominik Egli a útočníci Nicolas Baechler, Denis Malgin a Tyler Moy.
Zkušenosti z NHL mají Andrighetto (Montreal, Colorado), Kukan (Columbus), Malgin (Florida, Toronto, Colorado), Hofmann (Columbus), Haas (Edmonton) a Thürkauf (Columbus).
Po přípravných zápasech ve čtvrtek a v pátek v Bielu s Maďarskem, které Švýcaři vyhráli shodně 6:1, opustili kádr obránce Niklas Blessing a útočníci Lorenzo Canonica, Miles Müller a Jonas Taibel.
Švýcaři vstoupí do turnaje ve čtvrtek v Jönköpingu duelem proti Švédsku, v sobotu je po přesunu do Českých Budějovic čeká duel se Švédskem a v neděli s Českem. Po dvou turnajích jsou v tabulce EHT poslední a mají stejně jako třetí Finové pět bodů. Za druhým Českem zaostávají o čtyři.
Nominace hokejistů Švýcarska na České hry
(30. dubna - 3. května):
Brankáři: Leonardo Genoni (Zug), Stéphane Charlin (Ženeva), Kevin Pasche (Lausanne),
Obránci: Tim Berni, Giancarlo Chanton, Simon Le Coultre (všichni Ženeva), Dean Kukan, Christian Marti (oba Curych), David Aebischer (Lugano), Tobias Geisser (Zug), Fabian Heldner (Lausanne), Romain Loeffel (Bern), Dominik Egli (Frölunda/Švýc.),
Útočníci: Sven Andrighetto, Nicolas Baechler, Denis Malgin (všichni Curych), Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Sven Senteler (všichni Zug), Ken Jäger, Damien Riat, Théo Rochette (všichni Lausanne), Gaëtan Haas (Biel-Bienne), Dario Meyer (Kloten), Tyler Moy (Rapperswil-Jona), Dario Rohrbach (Langnau), Tristan Scherwey (Bern), Calvin Thürkauf (Lugano), Pius Suter (St. Louis/NHL).