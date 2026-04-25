V nominaci Finska na České hokejové hry je i Mikael Seppälä ze Sparty

Autor:
  14:18
Obránce Mikael Seppälä z pražské Sparty se dostal do nominace finských hokejistů pro České hry (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích. Kouč Antti Pennnanen má v osmadvacetičlenném kádru na třetí díl Euro Hockey Tour také čtyři olympijské vítěze z roku 2022 z Pekingu a tři čerstvé posily ze zámoří, které v této sezoně působily v NHL.Dvaatřicetiletý Mikael Seppälä se vrací poprvé od loňského mistrovství světa ve Stockholmu.

Eemil Erholtz (47), Harri Pesonen (82) a Mikael Seppälä pomáhají zraněnému Tonymu Sundovi z ledu. | foto: AP

Za Spartu po loňském příchodu ze švédského HV 71 stihl v základní části kvůli zranění jen devět utkání a připsal si jednu asistenci. V play off v 19 duelech nasbíral čtyři body (3+1). Mistr světa z roku 2022 z Tampere, který o rok dříve získal na šampionátu v Rize stříbro, dosud startoval na čtyřech MS.

Gólman Harri Säteri, který má odchytaných i 15 zápasů v NHL za Floridu a Arizonu, získal v roce 2022 zlato na hrách v Pekingu i na domácím MS. U obou úspěchů byli i útočníci Hannes Björninen, Saku Mäenalanen a Sakari Manninen, který je mistrem světa také z roku 2019 z Bratislavy a Košic. Forvard Juho Lammikko byl u triumfů na MS v letech 2019 a 2022.

Debut čeká všechny tři posily z NHL - obránce Villeho Heinolu a Topiase Viléna a útočníka Aatua Rätyho. Pětadvacetiletý Heinola v této sezoně odehrál pět utkání za Winnipeg a převážně nastupoval na farmě v Manitobě v AHL. V NHL má za šest sezon 48 utkání. O dva roky mladší Vilén si v tomto ročníku odbyl premiéru v nejlepší lize světa a odehrál dva zápasy za New Jersey. Jinak působil v celku Utica Comets v AHL. Také třiadvacetiletý Aatu Räty má za sebou celý ročník v kádru Vancouveru a 66 duelech nasbíral 14 bodů (4+10). Dohromady má v NHL i za New York Islanders 114 utkání.

Rätyho o rok starší bratr Aku stejně jako obránci Anttoni Honka, Mikko Kokkonen, Miska Kukkonen a útočníci Roni Hirvonen, Sami Päivärinta debutovali v tomto týdnu v duelech s Lotyšskem (1:2 v prodloužení) a Dánskem (10:5).

Zkušenosti z NHL má i další pět hráčů. Bek Rasmus Rissanen sehrál šestkrát za Carolinu, Santeri Hatakka 21 zápasů za San Jose a New Jersey a další obránce Juuso Riikola má 80 startů za Pittsburgh. Útočník Janne Kuokkanen má 119 utkání za Carolinu a New Jersey, Waltteri Merelä 19 za Tampu Bay a Lammikko 183 utkání za Floridu, Vancouver a New Jersey, za které odehrál v této sezoně 24 utkání a zakončil ji v Curychu.

Finové vstoupí do Českých her ve čtvrtek v 18:00 proti české reprezentaci. V sobotu je čeká Švýcarsko a v neděli derby se Švédskem. Finové jsou po dvou turnajích EHT třetí a mají stejně jako poslední Švýcaři pět bodů. Na druhé Čechy ztrácejí čtyři body.

Nominace hokejistů Finska na České hry v Českých Budějovicích (30. dubna - 3. května):
PostHráčKlubZemě / soutěž
BrankářWaltteri IgnatjewLinköpingŠvédsko
BrankářEmil LarmiFärjestadŠvédsko
BrankářHarri SäteriBiel-BienneŠvýcarsko
ObránceMikko KokkonenLinköpingŠvédsko
ObránceRasmus RissanenLinköpingŠvédsko
ObránceMiska KukkonenHämeenlinnaFinsko
ObránceSanteri HatakkaHV 71Švédsko
ObránceVille HeinolaWinnipeg / ManitobaNHL / AHL
ObránceAnttoni HonkaAjoieŠvýcarsko
ObránceJuuso RiikolaLangnauŠvýcarsko
ObránceVili SaarijärviŽenevaŠvýcarsko
ObránceMikael SeppäläSparta PrahaČESKO
ObránceTopias VilénNew Jersey / UticaNHL / AHL
ÚtočníkEemil ErholtzKärpät OuluFinsko
ÚtočníkRoni HirvonenKärpät OuluFinsko
ÚtočníkAku RätyKärpät OuluFinsko
ÚtočníkHannes BjörninenLangnauŠvýcarsko
ÚtočníkSaku MäenalanenLangnauŠvýcarsko
ÚtočníkValtteri OjantakanenJyväskyläFinsko
ÚtočníkSami PäivärintaHämeenlinnaFinsko
ÚtočníkEetu PäkkiläTPS TurkuFinsko
ÚtočníkJanne KuokkanenMalmöŠvédsko
ÚtočníkJuho LammikkoCurychŠvýcarsko
ÚtočníkSakari ManninenŽenevaŠvýcarsko
ÚtočníkWaltteri MereläBernŠvýcarsko
ÚtočníkPetteri PuhakkaKlotenŠvýcarsko
ÚtočníkPatrik PuistolaÖrebroŠvédsko
ÚtočníkAatu RätyVancouverNHL
Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Vybrat jednoho z nich by vzhledem k dění v nočních zápasech nebylo fér. Všichni si zmínku zaslouží. Čeští brankáři v NHL zapsali vítězství a nejen to, výrazně se o nich mluvilo. Hokejové trio Lukáš...

25. dubna 2026  12:38

Páteční program play off hokejové NHL patřil českým gólmanům. Výhru vychytali Jakub Dobeš z Montrealu, Karel Vejmelka z Utahu i Lukáš Dostál z Anaheimu. Jejich celky se tak dostaly shodně do vedení v...

25. dubna 2026  7:14,  aktualizováno  7:59

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

24. dubna 2026  22:14

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

24. dubna 2026  22:06

V útrobách jihlavské arény, v níž čeští hokejisté porazili Rakousko 4:0, usedl po zápase za stůl a oznámil nominaci na Fortuna Hockey Games. Tentokrát bohatší i o několik jmen ze zámoří. Kromě...

24. dubna 2026  21:30

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a tvoří nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

24. dubna 2026

Mají za sebou další část přípravy, soupiska českých hokejistů se před mistrovstvím světa opět mění. A poprvé na ní figurují i jména ze zámoří. Radim Rulík povolal gólmana Jiřího Pateru, obránce...

24. dubna 2026  20:25,  aktualizováno  20:45

Čeští hokejisté porazili v Jihlavě Rakousko 4:0 a vyhráli i čtvrtý přípravný zápas před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Dvě branky vstřelil Michael Špaček, gól a asistenci si připsal David...

24. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:34

Před dvěma lety zazářil na bronzovém mistrovství světa juniorů, na němž se stal třetím nejproduktivnější hráčem. Následně odehrál Matyáš Melovský ještě jednu sezonu v kanadské hokejové juniorce, po...

24. dubna 2026  16:15

Čekal dvanáct zápasů. A přišlo to! V přípravném duelu před mistrovstvím světa proti Rakousku. Filipu Královi ale chvíli trvalo, než si uvědomil, že právě zapsal první gól v dresu hokejové...

24. dubna 2026  14:47

Zažívají povedený vstup do mistrovství světa osmnáctek. V Bratislavě nejprve porazili favority z USA (3:2P), ve čtvrtek přetlačili i Švédsko (2:1). V tabulce jsou čeští hokejisté s pěti body na...

24. dubna 2026  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.