Úvodnímu kolu Zlaté hokejky vládl Nečas před Pastrňákem, hlasy dostal i Tomek

V anketě tradičně hlasují trenéři, zástupci svazu a vybraní novináři. Nečas získal 431 bodů, o 44 více než Pastrňák, jenž získal Zlatou hokejku v uplynulých čtyřech letech. Od roku 2017 jej porazil pouze Ondřej Palát před čtyřmi lety. Třetí Dostál dostal 248 bodů.
V 1. kole hlasování bodovalo 30 hráčů. Za Dostálem se umístili Filip Hronek (Vancouver), Červenka, Tomáš Hertl (Vegas), Karel Vejmelka (Utah), Pavel Zacha (Boston), Chlapík a Daniel Vladař (Philadelphia).
Druhé kolo se uzavře po květnovém mistrovství světa a určí desítku finalistů, z nichž vzejde vítěz. Slavnostní vyhlášení závěrečného 3. kola, v němž se hlasuje ‚od nuly‘, se uskuteční 23. června.
Anketa Zlatá hokejka - 1. kolo
1. Martin Nečas (Colorado Avalanche/NHL) 431 bodů, 2. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 387, 3. Lukáš Dostál (Anaheim Ducks/NHL) 248, 4. Filip Hronek (Vancouver Canucks/NHL) 220, 5. Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice) 216, 6. Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights/NHL) 156, 7. Karel Vejmelka (Utah Mammoth/NHL) 148, 8. Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL) 145, 9. Filip Chlapík (HC Sparta Praha) 110, 10. Daniel Vladař (Philadelphia Flyers/NHL) 76.
Další pořadí: 11. Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice) 71, 12. Radko Gudas (Anaheim Ducks/NHL) a Matěj Stránský (HC Davos/Švýc.) oba 43, 14. Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec) 23, 15. Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec) 21, 16. Ondřej Palát (New York Islanders/NHL) 12, 17. Jakub Flek (HC Kometa Brno) 11, 18. Nick Malík (HC Škoda Plzeň) 8, 19. Ondřej Kaše (HC Verva Litvínov) 7, 20. Vojtěch Čihař (Kelowna Rockets/WHL) 6, 21. David Kämpf (Washington Capitals/NHL) 5, 22. Adam Jiříček (Brantford Bulldogs/OHL) a David Tomášek (Färjestad BK/Švéd.) oba 4, 24. David Rittich (New York Islanders/NHL) 3, 25. Petr Sikora (HC Oceláři Třinec), Petr Tomek (HC Energie Karlovy Vary) a Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.) všichni 2, 28. Michal Kempný (Brynäs IF/Švéd.), Šimon Hrubec (ZSC Lions Curych/Švýc.) a Michael Hrabal (University of Massachusetts/NCAA) všichni 1.