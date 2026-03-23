Úvodnímu kolu Zlaté hokejky vládl Nečas před Pastrňákem, hlasy dostal i Tomek

  15:17
První kolo ankety Zlatá hokejka ovládl útočník Martin Nečas z Colorada, druhý je osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí Lukáš Dostál z Anaheimu. V elitní desítce výsledků úvodního hlasování 57. ročníku je osm hráčů z NHL a dva z extraligy. Nejvyšší domácí soutěž zastupují pátý Roman Červenka z Pardubic a devátý Filip Chlapík ze Sparty.

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól. | foto: Gary A. VasquezReuters

V anketě tradičně hlasují trenéři, zástupci svazu a vybraní novináři. Nečas získal 431 bodů, o 44 více než Pastrňák, jenž získal Zlatou hokejku v uplynulých čtyřech letech. Od roku 2017 jej porazil pouze Ondřej Palát před čtyřmi lety. Třetí Dostál dostal 248 bodů.

Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

V 1. kole hlasování bodovalo 30 hráčů. Za Dostálem se umístili Filip Hronek (Vancouver), Červenka, Tomáš Hertl (Vegas), Karel Vejmelka (Utah), Pavel Zacha (Boston), Chlapík a Daniel Vladař (Philadelphia).

Druhé kolo se uzavře po květnovém mistrovství světa a určí desítku finalistů, z nichž vzejde vítěz. Slavnostní vyhlášení závěrečného 3. kola, v němž se hlasuje ‚od nuly‘, se uskuteční 23. června.

Anketa Zlatá hokejka - 1. kolo

1. Martin Nečas (Colorado Avalanche/NHL) 431 bodů, 2. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 387, 3. Lukáš Dostál (Anaheim Ducks/NHL) 248, 4. Filip Hronek (Vancouver Canucks/NHL) 220, 5. Roman Červenka (HC Dynamo Pardubice) 216, 6. Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights/NHL) 156, 7. Karel Vejmelka (Utah Mammoth/NHL) 148, 8. Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL) 145, 9. Filip Chlapík (HC Sparta Praha) 110, 10. Daniel Vladař (Philadelphia Flyers/NHL) 76.

Další pořadí: 11. Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice) 71, 12. Radko Gudas (Anaheim Ducks/NHL) a Matěj Stránský (HC Davos/Švýc.) oba 43, 14. Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec) 23, 15. Tomáš Galvas (Bílí Tygři Liberec) 21, 16. Ondřej Palát (New York Islanders/NHL) 12, 17. Jakub Flek (HC Kometa Brno) 11, 18. Nick Malík (HC Škoda Plzeň) 8, 19. Ondřej Kaše (HC Verva Litvínov) 7, 20. Vojtěch Čihař (Kelowna Rockets/WHL) 6, 21. David Kämpf (Washington Capitals/NHL) 5, 22. Adam Jiříček (Brantford Bulldogs/OHL) a David Tomášek (Färjestad BK/Švéd.) oba 4, 24. David Rittich (New York Islanders/NHL) 3, 25. Petr Sikora (HC Oceláři Třinec), Petr Tomek (HC Energie Karlovy Vary) a Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.) všichni 2, 28. Michal Kempný (Brynäs IF/Švéd.), Šimon Hrubec (ZSC Lions Curych/Švýc.) a Michael Hrabal (University of Massachusetts/NCAA) všichni 1.

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Úvodnímu kolu Zlaté hokejky vládl Nečas před Pastrňákem, hlasy dostal i Tomek

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól.

První kolo ankety Zlatá hokejka ovládl útočník Martin Nečas z Colorada, druhý je osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí Lukáš Dostál z Anaheimu. V elitní desítce výsledků úvodního...

23. března 2026  15:17

Dva góly nohou, opačné verdikty. Jak je to s kopnutím v extraligovém play off?

Liberecký Pérez se raduje z gólu do sítě Českých Budějovic.

Jste zmateni, jak hokejoví rozhodčí posuzují góly dosažené nohou? Jen v letošním play off extraligy došlo ke dvěma hraničním situacím. Kopl? Nebo puk jen nasměroval? Jednou gól Kladna proti Spartě...

23. března 2026  15:01

Čtrnáct měsíců a dost. Varaďa po nepovedené sezoně končí ve Vítkovicích

Trenér Vítkovic Václav Varaďa během utkání s Kladnem.

Mělo jít o spolupráci, která jen tak neskončí. Obě strany se ale rozchází už po čtrnácti měsících. Hokejové Vítkovice podle informací iDNES.cz odvolaly Václava Varaďu z pozice kouče i sportovního...

23. března 2026  14:42

Pochvaly od Jágra? Ty mi lichotí, těší Slafkovského. Rivalitu s Pastrňákem neřeší

Útočník Juraj Slafkovský z Montreal Canadiens slaví trefu proti Buffalo Sabres.

Poté, co se v roce 2022 stal jedničkou draftu, čelil talent slovenského hokeje Juraj Slafkovský obrovskému tlaku. Náročné fanoušky slavného Montrealu musel výkony přesvědčit, že vedení týmu nevybralo...

23. března 2026  14:30

Tragédie v NHL. Hokejová reportérka a její tři děti uhořely, případ řeší policie

Reportérka Jessi Pierce na zápas Minnesoty Wild.

Obrovské neštěstí v hokejovém světě. V sobotu v noci nalezli doma mrtvou hokejovou reportérku týmu Minnesota Wild Jessi Piercovou a její tři děti. Příčinu požáru vyšetřuje policie. „Celý náš tým je...

23. března 2026  13:15

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

Holík byl v pátek u porodu, v neděli přijel na rozbruslení a rozhodl zápas

Petr Holík ze Zlína v semifinále s Kolínem.

V pátek v Brně asistoval u narození své dcery Justýny, sobotu strávil v porodnici s ní a manželkou Lucií. V neděli dorazil do Zlína na dopolední rozbruslení, aby v podvečer rozhodl v prodloužení...

23. března 2026  9:52

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 9:15

Zpět ve starém. Sparta si užila nostalgii, Krejčík uklidňoval: Porážka není tragédie

Hokejisté Sparty se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejisté zdánlivě na dosah ruky, fanoušci na tribunách namačkaní vedle sebe. Ale že by jim to snad vadilo? Ani v nejmenším. Návrat do Sportovní haly ve spoustě z nich probudil závan nostalgie. Vždyť...

23. března 2026  8:36

Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s...

Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů,...

22. března 2026  20:10,  aktualizováno  23. 3. 7:47

Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech“ -...

23. března 2026  7:32

Hlavně chci hrát, ať zůstanu v NHL. Nosek o návratu po zranění i situaci na Floridě

Premium
Tomáš Nosek odklízí puk od vlastní brány.

Prožíval krásné období s pocity nebývalého úspěchu v podobě zisku Stanley Cupu. Když mu najednou při skoku ruplo v koleni. Tomáš Nosek musel loni v létě na operaci, přišel o olympijské hry a v dresu...

23. března 2026

