Blíží se 34. výročí vzniku samostatné České republiky. Od roku 1993 dosáhli tuzemští sportovci mnoho významných úspěchů, a to včetně hokejistů. Připomeňte si všechny jejich medailové turnaje od rozpadu Československa.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
MS 1993: PRVNÍ MEDAILE OD ROZDĚLENÍ. Velká událost, především s přihlédnutím k politické situaci. Zatímco Slováci po vyhlášení samostatnosti zamířili do třetí nejvyšší divize C/1 a museli hrát s Bulhary, Maďary či Bělorusy, Češi zůstali součástí elitní skupiny. A z Německa před třiatřiceti lety neodjížděli s prázdnou...
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Tým kolem Břízy, Rosola, Hostáka či kapitána Janeckého prohrál na šampionátu jediné utkání. Semifinále se Švédy, těsně 3:4 v prodloužení. Jinak remizoval s Američany, zapsal šest výher. Včetně té v souboji o bronz proti Kanadě, kterou přejel 5:1. První česká medaile byla na světě. A Slováci? Ti se nejrychlejším možným způsobem vrátili zpět mezi elitu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
MS 1996: ZLATÁ VÍDEŇ. Napínavé a vyrovnané finále s Kanadou, čas 59:41. Martin Procházka si zpracovává puk mezi kruhy, překonává Curtise Josepha, zahazuje rukavice a v rohu kluziště se raduje s ostatními. Hokejisté tuší, že se za pár okamžiků stanou mistry světa. Zlato ještě gólem do prázdné branky pojistí Jiří Kučera a oslavy začínají!
Autor: Profimedia.cz
„Dotkli jsme se hokejového nebe,“ zvolal v euforii komentátor Petr Vichnar. Hráči jezdili po ledě s vlajkou, kouče Bukače vyhazovali do vzduchu, na fotce nových šampionů nechyběl ani tehdejší premiér Václav Klaus. Roman Turek byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje, v All Star výběru jej doplnili ještě Michal Sýkora, Robert Reichel a Otakar Vejvoda.
Autor: MF DNES
MS 1997: JAK KANADA NEHRÁLA FÉR. Co se vám z tohoto šampionátu vybaví jako první? Dost možná vyhrocený souboj se zámořskou velmocí v semifinálové skupině (5:3). Obětí kanadské frustrace se stal Vladimír Vůjtek, autor hattricku, na nějž se v jednu chvíli protivníci nesportovně vrhli ve větším počtu. Následovaly strkanice, bitky, sudí rozdali čtyři tresty do konce utkání na každé straně.
Autor: Profimedia.cz
Ivan Hlinka během největší vřavy vehementně volal hráče zpět na střídačku. Dobře věděl, že hrozí disciplinární postihy a turnaj ještě není u konce. Den nato Češi, oslabení o potrestané Vůjtka, Langa, Šlégra a Libora Procházku, podlehli Švédům, porážka 0:1 je připravila o postup do finále. Nakonec vybojovali alespoň bronz, v zápase o třetí místo porazili Rusy 4:3.
Autor: Profimedia.cz
OH 1998: BÁJNÉ NAGANO. Nejpamátnější turnaj české hokejové historie, který si fanoušci připomínají dodnes. A řada z nich si dobře pamatuje, kde byla v brzkých ranních hodinách 22. února, když běžely poslední sekundy olympijského finále s Ruskem (1:0). „Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje, jsme olympijští vítězové,“ křičel komentátor Robert Záruba.
Autor: Herbert Slavík, MF DNES
Národní mužstvo k obrovskému úspěchu nasměrovala přesně mířená rána Petra Svobody. Cesta za zlatem ale nabídla i další památné momenty. Fenomenální brankářské představení Dominika Haška ve čtvrtfinále proti Spojeným státům, nájezdový nervák v semifinále s Kanadou, který nejlépe ustál Robert Reichel, jediný přesný exekutor.
Autor: ČTK
Slavilo se ve velkém. Ještě před přistáním v Praze, už na palubě letadla. Nejen hlavní město bylo na nohou, nadšený národ tleskal hrdinům na Staroměstském náměstí, kde se mimo jiné skandovalo: „Hašek na hrad!“ Památná je i tisková konference v Žofíně, na níž byli hráči i trenér Hlinka, kulantně řečeno, viditelně až příliš společensky unavení.
Autor: David Neff, MAFRA
MS 1998: ZAPOMENUTÝ BRONZ. Málokdo si asi vybaví šampionát těsně po Naganu. Hrál se ve Švýcarsku, konkrétně v Curychu a Basileji. Češi patřili tradičně mezi silnější týmy na turnaji, základní skupinu prolétli bez zaváhání, škobrtli jen v té čtvrtfinálové, kdy remizovali s Ruskem. Až v semifinále je zastavili Finové.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Porážka 1:4 sice neznamenala automatický konec, jenže Čechům se příliš nevyvedla ani odveta, kterou zvládli jen remizovat. O bronz se pak utkali s domácími Švýcary, pro které už jen samotná účast mezi nejlepší čtyřkou znamenala obrovský úspěch. V první třetině se ještě drželi, tři vstřelené góly v té druhé však rozhodly o výhře Hlinkova týmu (4:0). Češi sice nenavázali na zlaté Nagano, brzy na to ale odšpuntovali parádní jízdu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
MS 1999: ZAČÁTEK VÍTĚZNÉ SÉRIE. Bitva o zlato se tehdy, stejně jako semifinále, dělila na dva zápasy. Češi prošli do finále po dalších zvládnutých nájezdech s Kanadou, kterou rozesmutnil Jaroslav Špaček. Finy nejprve přetlačili 3:1, o den později prohráli po šedesáti minutách 1:4. Šampiona určilo prodloužení a přesný zásah Jana Hlaváče v čase 76:32.
Autor: ČTK
Zlatý střelec posbíral na šampionátu deset bodů (5+5), společně s Martinem Ručinským (4+6) nejvíce z reprezentantů. Pro Ivana Hlinku šlo o poslední medaili u národního mužstva, rok nato se vydal do zámoří, kde trénoval Pittsburgh. Česká nadvláda nad mezinárodním hokejem ale nekončila. Ani zdaleka.
Autor: CTK / Dolezal Michal, ČTK
MS 2000: ÚSPĚŠNÉ FEDERÁLNÍ FINÁLE. Podruhé na turnaji narazili Češi na Slováky, a to rovnou v té nejdůležitější bitvě. Ve finále v Petrohradu nebyli lepší, soupeř národní tým výrazně přestřílel, ale svěřenci dua Augusta - Martinec dokázali brzy odskočit do tříbrankového vedení. Při snížení východních sousedů na 3:4 mohlo hráčům i fanouškům zatrnout, uklidnění přinesla závěrečná trefa Roberta Reichela.
Autor: ČTK
Reichel také předtím vystřelil rozhodující gól v semifinále s Kanadou, kterou Češi na cestě za dalším titulem udolali hned dvakrát. Jediné zaváhání přišlo v osmifinále proti Finům, kde promarnili rychlé dvoubrankové vedení. Výběr se jinak mohl opřít o druhého nejproduktivnějšího hráče turnaje Jiřího Dopitu, v bráně exceloval Roman Čechmánek.
Autor: Profimedia.cz
MS 2001: VÍTEJ, ZLATÝ HATTRICKU. Legendární věta komentátora Roberta Záruby, která je už navždy spjata s gólem Davida Moravce, který nezapomenutelně rozhodl bekhendem prodloužení finálového souboje s Finy. Dovršil tak obrat ze stavu 0:2 a stvrdil nesmírně úspěšné období na přelomu tisíciletí.
Autor: Profimedia.cz
Jediné škobrtnutí zaznamenal český výběr už ve skupině, když s domácím Německem pouze remizoval. V osmifinále si ale poradil s Kanadou či Ruskem, o fázi později brankář Milan Hnilička vynuloval slovenskou ofenzivu a v semifinále také vychytal nájezdy proti Švédům.
Autor: ČTK
MS 2005: VÍDEŇ OPĚT VÍTĚZNÁ. Odčinit rok starý domácí nezdar se podařilo se vším všudy. A kde jinde než v historicky oblíbené Vídni. Ve finále Češi s Tomášem Vokounem v bráně vynulovali kanadské útočníky v čele s Joem Thorntonem či Rickem Nashem, památných momentů ale turnaj přinesl více.
Autor: ČTK
V souvislosti se šampionátem v Rakousku se už navždy bude zmiňovat „Jágrův malíček“. Ten hvězdnému útočníkovi zlomil seknutím německý obránce Stefan Schauer už ve druhém duelu a stal se nepřítelem českého národa. Tím už byl rok také americký bek Andy Roach, jenž v Praze ve čtvrtfinále zařídil český smutek v nájezdech. Stejná disciplína rozhodovala ve stejné fázi turnaje i ve Vídni, tentokrát ale Roach na Vokouna nevyzrál. A česká jízda za zlatem tak mohla pokračovat.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
OH 2006: TURÍNSKÝ BRONZ POD PĚTI KRUHY. Posilněni světovým zlatem z Vídně chtěli Češi potvrdit nejvyšší ambice i o několik měsíců později na olympijských hrách v Itálii. Jenže zpočátku to podle představ rozhodně nešlo. Ve skupině až poslední postupové místo, porážka s tehdy ještě ne tak silným Švýcarskem, zranění brankáře Dominika Haška už v úvodním zápase s Německem...
Autor: Profimedia.cz
Národní tým se však úspěchu přece jenom dočkal. Tradičně důležité se ukázalo být čtvrtfinále, kde tým napěchovanými hráči z NHL předčil do té doby stoprocentní Slováky. V semifinále s pozdějšími šampiony Švédy reprezentanti příliš šancí na úspěch neměli, bronzovou bitvu s Rusy však takticky zvládli bravurně. Výběru s Ovečkinem, Malkinem, Kovalčukem či Dacjukem nedovolili skórovat a po osmi letech vybojovali další cenný kov pod pěti kruhy. A zatím poslední.
Autor: MICHAL RUZICKA / MFDNES + LN / Profimedia, Profimedia.cz
MS 2006: IRGLOVA BEKHENDOVÁ FINTA. Turnaj v lotyšské Rize opět přinesl jeden z památných gólů v české hokejové historii. Ve čtvrtfinále se o něj postaral Zbyněk Irgl, který v prodloužení proti Rusku převzal po vhazování puk od Davida Výborného, vykoupal gólmana Maxima Sokolova a bekhendovým zakončením rozhodl o vítězství v tradičně klíčové bitvě.
Autor: Profimedia.cz
Svěřenci Aloise Hadamczika posléze zvládli i semifinále proti Finsku a mohli snít o zlaté obhajobě. Jenže ve finále narazili na rozjeté Švédy, kteří cestou odklidili obě zámořské velmoci. A v závěrečném střetnutí defenziva Seveřanů v čele s gólmanem Johanem Holmqvistem odolala všem českým pokusům.
Autor: Profimedia.cz
MS 2010: RACHNA, KACHNA, TO TO LETĚLO. Další nezapomenutelná hláška Roberta Záruby, jež odkazuje na slavné semifinálové vyrovnání obránce Karla Rachůnka pouhých sedm sekund před koncem třetí třetiny. Posléze navíc Češi zvládli, stejně jako v předchozím duelu proti Finům, nájezdovou loterii a mohli po pěti letech zaútočit na další zlato.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Finále proti Rusku snad nemohlo začít lépe. Už po 20 sekundách otevřel skóre Jakub Klepiš, ve druhé části zvýšil díky odrazu od brusle Tomáš Rolinek. Ruské hvězdy jako Ovečkin, Malkin nebo Kovalčuk českou defenzivu v závěru ždímaly, gólman Vokoun ale až na Dacjukovu trefu obrovskému náporu odolal a oslavy mohly propuknout. Nečekaná skupinová porážka s outsiderem z Norska, po které výběr Vladimíra Růžičky čelil velké kritice, tak byla rázem zapomenuta.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Památné jsou také následné oslavy v Česku. Už ve velmi dobré náladě hráči z Německa přiletěli, nepovolili ani na Staroměstském náměstí při setkání s fanoušky. Lídry oslav byli tehdy například Petr Vampola s Romanem Červenkou, který se ve známém živém vstupu České televize zeptal reportéra Jiřího Hölzela, zda nemá otvírák na pivo.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
MS 2011: POMSTA PROTI ARŤUCHINOVI. Bez větší nadsázky ho celý národ nesnášel. V zápase osmifinálové skupiny několikrát tvrdě sestřelil české hráče, Rachůnkovi o led dokonce nakřápl hlavu. Když s ním pak v duelu o bronz obránce vysklil plexisklo, fanoušci začali burácet.
Autor: ČTK
Češi zápas vyhráli 7:4, hattrickem se blýskl Roman Červenka. V turnaji národní tým prohrál jenom jednou, v semifinále nestačil na Švédy. Z bronzu ale měli hokejisté i tak obrovskou radost, rok po zisku zlata tak pokračovali v medailovém tažení. A s ním neskončili ani za rok.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
MS 2012: DOBA BRONZOVÁ POKRAČUJE. Nejpamátnější moment turnaje se zrodil pravděpodobně už ve čtvrtfinále, když Milan Michálek šikovnou prací holí získal puk v rohu a 29 vteřin před koncem rozhodl souboj se Švédy. A dál?
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Federální derby v semifinále skončilo porážkou, rozjetí Slováci ale na zlato nedosáhli, z nablýskaného poháru se radovali Rusové. A souboj o bronz? Češi udeřili proti Finům třikrát v úvodní dvacetiminutovce, což jim nakonec stačilo. Jednogólový náskok ubránili i v dramatickém závěru. Kdyby však věděli, jak dlouho budou poté medailově strádat, asi by si oslavy užili více.
Autor: Reuters
MS 2022: JALONEN UKONČIL MIZÉRII. Dlouhých deset let trvalo, než Češi získali další medaili na mistrovství světa. Růžička, Vůjtek, Jandač, Říha ani Pešán národní tým na světové pódium vrátit nedokázali, podařilo se to až finskému stratégovi.
Autor: ČTK
Hodně pomohl David Pastrňák, jenž přiletěl do dějiště šampionátu až v jeho průběhu. Fungovala jeho spolupráce s Červenkou a Krejčím, předvedl se hlavně v památném duelu o bronz, kdy Češi díky úžasné třetí třetině (6:1) otočili klání proti USA i díky Pastrňákovu hattricku (8:4).
Autor: AP
MS 2024: PRAGANO. To označení si turnaj osvojil velmi rychle. Dost možná právě od olympiády v Naganu neprožil hokejový národ takovou euforii. Také kvůli době, v níž se nacházel. Hokejisté sice získali dva roky dozadu bronz, avšak na konkurentech jste v uplynulých letech viděli, že jsou napřed. Ale v Praze se vše obrátilo.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Především díky utužené partě, domácímu publiku a také ochotě největších hvězd na domácí šampionát dorazit. Na velkou změnu v herním systému, kdy nový kouč Radim Rulík sázel na úplně jiné, značně atraktivnější principy než jeho předchůdce Jalonen, si rychle zvykli. Proto si v play off vyšlápli na neoblíbené Spojené státy, silné Švédy i urputné Švýcary.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Čechům mávaly na krku zlaté medaile, po dlouhých 14 letech. Burácela nejen O2 arena, ale následně i celá republika v čele se Staroměstským náměstím, kde se hokejisté ještě jednou s fanoušky potkali. Oslavy byly velké, pochopitelně. Kdo ví, kdy si národ takový úspěch užije příště. Uplynulé dva šampionáty se mu totiž příliš nepovedly.
Autor: ČTK