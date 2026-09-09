Rektoři univerzit: Češi nemají hrát hokej s Ruskem. Co na to ministr sportu Šťastný?

Robert Rampa
  17:05

Michael Špaček vyrovnává v duelu s Ruskem na 1:1. | foto: AP

Rektoři nejvýznamnějších vysokých škol v Česku jsou zásadně proti, aby hokejové reprezentace univerzitních týmů mužů a žen v lednu na univerziádě v Číně na hokejovém turnaji nastoupily do zápasů proti Rusku.

Podle nich není ani fér stavět samotné studenty před takové rozhodnutí. Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé) pro iDNES.cz uvedl, že by považoval za správné, aby Rusové v mezinárodních soutěžích vystupovali v neutrálním režimu.

Rektoři se podivují už nad tím, že Čína účast Rusku povolila, byť pod neutrálním statusem.

„Rozhodnutí umožnit na zimní univerziádě v době pokračující ruské agrese proti Ukrajině účast také týmům složeným z ruských sportovců považujeme za velmi nešťastné. Je podle nás třeba rozlišovat mezi účastí jednotlivého sportovce v individuální disciplíně pod neutrálním statusem a situací, kdy je z reprezentantů jednoho státu sestaven celý tým,“ uvádí předsednictvo České konference rektorů (ČKR).

Ta reprezentuje 43 vysokých škol v Česku včetně těch nejvýznamnějších univerzit. Vyjádřením reaguje na zjištění redakce z minulého týdne, že Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) nejenom že se chystá univerziády v Číně zúčastnit, ale pokud by se ženský či mužský tým měl na turnaji s Ruskem střetnout, do utkání se chystá nastoupit.

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Šlo by tak od začátku invaze o první týmový sport, kde by se Česko s Ruskem přímo utkalo. Národní sportovní agentura (NSA), která činnost ČAUS v roce 2026 dotuje 88 miliony korun, zároveň přiznala, že část těchto veřejných peněz půjde na uhrazení nákladů výpravy na univerziádu.

Rektoři upozorňují, že nemají pravomoc účast studentům zakázat, to je v kompetenci asociace univerzitního sportu. Apelují proto, aby vzniklo jednoznačné stanovisko institucí, které za účast českých univerzitních reprezentací odpovídají.

„Nepovažujeme za správné, aby byla odpovědnost za řešení této situace přenášena na jednotlivé studenty. Není podle nás fér stavět mladé sportovce před rozhodnutí, zda mají do takového utkání nastoupit, či nikoli. Pokud budou platit současné podmínky, s účastí českých univerzitních hokejových týmů v zápasech proti týmu složenému z ruských sportovců zásadně nesouhlasíme,“ upozorňuje ČKR.

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NSA i hokejový svaz už minulý týden prohlásily, že do rozhodnutí zasahovat nechtějí, ministr sportu Šťastný podle vlastních nejnovějších slov nemůže.

„Můj postoj k ruské agresi vůči Ukrajině je dlouhodobě konzistentní. Jako ministr sportu však nedisponuji žádnými legálními nástroji, které by umožňovaly zasahovat do pravidel, jež stanovují pořadatelé mezinárodních soutěží. Stejně tak nedisponuji žádnými kompetencemi určovat našim sportovcům a sportovním výpravám účast na sportovních akcích a utkáních,“ řekl.

Ministr sportu Boris Šťastný (Motoristé).

Rektoři prostřednictvím svého předsednictva, v němž zasedají zástupci VŠCHT v Praze, VUT v Brně, ZUČ v Plzni a další, však dodávají, co považují za zvlášť problematické: tedy fakt, že Mezinárodní hokejová federace (IIHF) vůči Rusku uplatňuje tvrdý postup a ihned po začátku invaze na Ukrajinu ho vyloučila ze všech mezinárodních kategorií, zatímco na univerziádě by nastoupit Rusové mohli. Jenže sportovní akci v Číně má pod palcem Mezinárodní federace univerzitního sportu (FISU), a tak si pravidla a účastníky může určit bez ohledu na postoj světového hokeje.

Ministr Šťastný je dle vlastních slov k izolaci ruských týmů shovívavější. „Za správné řešení bych považoval, pokud by ruští sportovci na mezinárodních soutěžích vystupovali výhradně v neutrálním režimu, tedy bez ruské vlajky, hymny a dalších státních symbolů,“ podotkl.

Vzhledem k tomu, že Rusové mají v Číně nastoupit právě pod neutrálním statusem, vyplývá z toho, že ministrovi účast českých reprezentací v případném zápase nevadí. Na přímou otázku, zda to tak opravdu je, už Šťastný konkrétně neodpověděl.

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