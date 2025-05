17:03

Je to jedenadvacet let, co si ukrajinští hokejisté zahráli na mistrovství světa v Česku. Vzpomínáte? Ve skupině se Slovenskem, USA a Finskem neměli moc šancí, tři roky nato pak sestoupili a mezi špičkou už se od té doby neukázali. Nyní jsou ale kousek od senzačního návratu. V extrémně nelehké době.