Buď vzteklá fena! hecuje ji táta. Úkaz Jílková: na olympiádu chce v boxu i hokeji

Petr Bílek
  12:00

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Viktorie Jílková jako česká reprezentantka v boxu i hokeji. | foto: Petr Bílek a Profimedia.cz

Do kůže si nechala vytetovat zuřivého vlka s vyceněnými zuby. Před každým zápasem v ringu se na něj s tátou podívají. „Děláme si srandu – říká mi: Buď vzteklá fena, jdi do soupeřky!“ směje se Viktorie Jílková, úkaz na české sportovní scéně. Nosí totiž boxerské i hokejové rukavice a s oběma chce na olympiádu, letní a zimní. V devatenácti letech patří do světové špičky své věkové kategorie v obou odvětvích, takže tenhle zdánlivě šílený sen dostává reálné obrysy.

Rodačka z Plzně perlí na ledě i mezi provazy: je hokejovou vicemistryní světa v kategorii osmnáctek a evropskou juniorskou šampionkou v boxu. Za úspěchy se sportovní obojživelnice žene také proto, aby potěšila svoji maminku, která částečně ochrnula. „Když se jí to stalo, řekla jsem si, že chci být nejlepší ve všem.“

Což ve vašem podání znamená?
Určitě bych se chtěla dostat na zimní olympiádu v hokeji a na letní v boxu, to je můj sen. Uvidíme, jak si dva svazy vyjdou vstříc. Od září do prosince se mi kryje strašně turnajů v boxu a hokeji.

A kdybyste si musela vybrat jeden sport, který by vyhrál?
Chci dělat oba, ne si vybírat!

Mimo hokejovou reprezentaci nastupuju v klubu Spartak Žebrák za juniorku se staršími kluky. Což je podle mě lepší než hrát ženskou ligu ve Finsku nebo Švédsku s holkami.

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