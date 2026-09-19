Rodačka z Plzně perlí na ledě i mezi provazy: je hokejovou vicemistryní světa v kategorii osmnáctek a evropskou juniorskou šampionkou v boxu. Za úspěchy se sportovní obojživelnice žene také proto, aby potěšila svoji maminku, která částečně ochrnula. „Když se jí to stalo, řekla jsem si, že chci být nejlepší ve všem.“
Což ve vašem podání znamená?
Určitě bych se chtěla dostat na zimní olympiádu v hokeji a na letní v boxu, to je můj sen. Uvidíme, jak si dva svazy vyjdou vstříc. Od září do prosince se mi kryje strašně turnajů v boxu a hokeji.
A kdybyste si musela vybrat jeden sport, který by vyhrál?
Chci dělat oba, ne si vybírat!
Mimo hokejovou reprezentaci nastupuju v klubu Spartak Žebrák za juniorku se staršími kluky. Což je podle mě lepší než hrát ženskou ligu ve Finsku nebo Švédsku s holkami.