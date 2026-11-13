Nerespektují pravidla, pohrdají principy Olympijské charty. Putin kritizuje i Čechy

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  15:25
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Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem...

Vladimir Putin v čele ruské delegace jedná s americkým vyslancem Stevem Witkoffem v Konstantinovském paláci v Petrohradu. (21. října 2026) | foto: Reuters

Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda...
Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda...
Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda...
Ruský diktátor Vladimir Putin v Kremlu přijal americké vyjednavače Jareda...
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Nepřekvapí, že se k tématu návratu ruských hokejistů do mezinárodních soutěží vyjádřil také on. Prezident Vladimir Putin se ostře obul do rozhodnutí kanadské vlády, která neudělí víza ruským mladíkům pro start na mistrovství světa juniorů. A vymezil se také vůči dalším zemím, které odmítly návrat sborné schválit, včetně Česka.

„Federace jsou pod tlakem svých vlád a jsou nuceny takto jednat. O čem to svědčí? Že ti, kteří bojují za jednotná pravidla a za zachování demokratických institucí, sami všechna tato pravidla a instituce nerespektují. Bohužel, právě s takovými lidmi musíme jednat na mezinárodní scéně,“ postěžoval si Putin.

„Samozřejmě musíme i nadále postupovat legální cestou a prosazovat svá rozhodnutí, včetně verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS),“ nastínil další postup.

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Neodpustil si přitom kritiku států, které daly jasně najevo, že s Rusy hrát nebudou. „Ani nerespektují soudní systém v této oblasti. V podstatě pohrdají všemi principy Olympijské charty,“ tvrdil ruský prezident.

Ve středu přišel šéf německého hokejového svazu Frank Lutz s informací, že sedm zemí odmítlo podepsat nový rozpis juniorského šampionátu, ve kterém mají Rusové nahradit Norsko.

Mezi státy s odmítavým postojem nemá chybět Česko, jasně se už dříve vyjádřili také pořádající Kanaďané, Finové či Švédové. Podle zpráv ze čtvrtka nepodepsali nový rozpis ani Slováci.

„Znovu jen dokazují, že žádná univerzální pravidla neexistují. Existují pouze pravidla, která odpovídají jejich zájmům,“ zlobil se Putin.

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Rusové už také podali podnět k Mezinárodní hokejové federaci (IIHF), aby země, které proti nim odmítají nastoupit na světových šampionátech, potrestala.

„Zaslali jsme žádost Etické radě IIHF s požadavkem, aby vyšetřila a potrestala federace, které se podílely na organizaci takového bojkotu,“ potvrdil prezident Ruské hokejové federace (RHF) Vladislav Treťjak.

„Existují jasná pravidla. Pokud tým nenastoupí, obdrží kontumaci a můžou na něj být uvaleny sankce,“ líčil bývalý úspěšný gólman, co by mělo hrozit mimo jiné i Česku.

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Jenže Kanada dala jasně najevo, že Rusům po dobu trvající války na Ukrajině neudělí víza pro start na juniorském mistrovství světa, a účast dokonce nepovolí ani těm hráčům, kteří už v zámoří působí. Variantou podle kanadské vlády není ani případný neutrální status.

Pokud budou Rusové na turnaji dvacítek v Edmontonu a Red Deeru na přelomu roku skutečně chybět, hodlá RHF požadovat finanční kompenzaci.

„IIHF má východisko – buď nám dovolí se zúčastnit, nebo ať mistrovství přesune, vůbec ho nepořádá či na Kanadu uvalí sankce,“ hlásil Treťjak.

Stejný scénář má podle něj platit i s ohledem na květnový seniorský šampionát v Německu. To už dříve naznačilo, že v případě ruské účasti by se mohlo pořadatelství vzdát.

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