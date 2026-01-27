Zvrátí svaz zavedení kategorie do 16 let? Má se znovu hlasovat, proti už je i 1. liga

Ve zkratce jde o spor mezi výkonnostním hokejem vedeným prezidentem Aloisem Hadamczikem a vrcholovým hokejem (extraligou a 1. ligou).
Dosud český hokej fungoval na modelu do 15, do 17 a do 20 let.
Od sezony 2026/2027 mají vzniknout kategorie do 15, do 16, do 18 a do 20 let, pro což na jaře zvedli ruku Hadamczik, viceprezident Petr Bříza, Milan Urban, Jan Havlíček, Petr Vinš i Bedřich Ščerban, který paradoxně ve výkonném výboru sedí za vrcholový hokej.
Proti byli zástupci extraligy viceprezident svazu Jan Tůma, Marek Chmiel, Petr Vosmík, Aleš Kmoníček a zástupce první ligy Stanislav Tichý.
Extraliga žádá svaz: Odložte kategorii U16. Naše základna nemá takovou kvalitu
„Je to součást dlouhodobé strategie práce s mládeží. Cílem je reagovat na biologický vývoj hráčů, přiblížit se moderním zahraničním trendům, udržet více mladých u hokeje a snížit jejich předčasné odchody do zahraničí,“ napsal v pondělí večer svaz redakci. „Rozhodnutí je platné a nebudeme předjímat ani komentovat možné body programu nadcházejícího zasedání výkonného výboru.“
Podle informací iDNES.cz dokonce prezident Hadamczik dlouhodobě prosazuje a doporučuje, aby v českých mládežnických reprezentacích dostávali přednost hráči z domácích soutěží na úkor těch, kteří odešli do zahraničí a nehrají v elitních útocích.
Přitom například letos stříbrná dvacítka byla složena drtivou většinou z hráčů ze zahraničních soutěží.
Extraliga už několik měsíců interně na svazu i veřejně bojuje o to, aby se rozhodnutí o nové kategorii zvrátilo. „Naše hokejová základna nemá dostatečnou šíři a kvalitu,“ psala Asociace profesionálních klubů (APK).
Podle ní dojde k dalšímu rozmělnění konkurence, čímž se sníží tlak na kvalitu, a k zásadnímu zvýšení finanční zátěže ve výši několika milionů korun za sezonu, které kluby podle svého názoru mohou využít účelněji.
Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie
Taky tvrdí, že vznikem nové kategorie se nezabrání odchodu mladých hráčů do zámoří za vidinou NHL i studiem. Dále uváděla argumenty o nedostatku rozhodčích, trenérů, ledových ploch a kvalitního zázemí. Extraliga je v tomto jednotná.
Nově se k extralize postavila i první liga a v průběhu ledna schválila poměrem 11 ku 3, že stejně jako extraliga podporuje odložení zavedení kategorie do 16 let.
Pětadvacet zástupců klubů vrcholového hokeje tak je proti zavedení nové kategorie, jen tři jsou pro. Jenže ve výkonném výboru sedí za extraligu čtyři lidi (Chmiel, Tůma, Vosmík, Kmoníček) a za 1. ligu pouze Tichý (Slavia) a Ščerban (Jihlava).
A právě Jihlava kategorii do 16 let podporuje. Poměr hlasů tak napovídá, že Ščerban bude ve středu na výkonném výboru v paradoxní situaci s rozhodujícím hlasem.
Jako zástupce 1. ligy bude mít v ruce dokument, který říká, že 1. liga je proti vzniku kategorie, on sám ale hlasoval pro vznik. Na dotazy k tématu se během pondělí redakci nevyjádřil.