Zvrátí svaz zavedení kategorie do 16 let? Má se znovu hlasovat, proti už je i 1. liga

Robert Rampa
  8:01
Po několika měsících se hokejový svaz vrátí ke spornému tématu, o kterém se dlouhodobě hádá. Podle informací iDNES.cz ve středu zasedne výkonný výbor a bude znovu hlasovat o zavedení kategorie do 16 let. Tu na několikátý pokus schválil loni na jaře i přes velkou nevoli extraligových klubů. Nově se proti jasně postavila také 1. liga. Rozhodující slovo zřejmě bude mít zástupce Jihlavy, která ovšem kategorii do 16 let na rozdíl od většiny 1. ligy podporuje.

Český mladík Šimon Katolický se raduje z gólu na mládežnické olympiádě. | foto: Reuters

Ve zkratce jde o spor mezi výkonnostním hokejem vedeným prezidentem Aloisem Hadamczikem a vrcholovým hokejem (extraligou a 1. ligou).

Dosud český hokej fungoval na modelu do 15, do 17 a do 20 let.

Od sezony 2026/2027 mají vzniknout kategorie do 15, do 16, do 18 a do 20 let, pro což na jaře zvedli ruku Hadamczik, viceprezident Petr Bříza, Milan Urban, Jan Havlíček, Petr Vinš i Bedřich Ščerban, který paradoxně ve výkonném výboru sedí za vrcholový hokej.

Proti byli zástupci extraligy viceprezident svazu Jan Tůma, Marek Chmiel, Petr Vosmík, Aleš Kmoníček a zástupce první ligy Stanislav Tichý.

Extraliga žádá svaz: Odložte kategorii U16. Naše základna nemá takovou kvalitu

„Je to součást dlouhodobé strategie práce s mládeží. Cílem je reagovat na biologický vývoj hráčů, přiblížit se moderním zahraničním trendům, udržet více mladých u hokeje a snížit jejich předčasné odchody do zahraničí,“ napsal v pondělí večer svaz redakci. „Rozhodnutí je platné a nebudeme předjímat ani komentovat možné body programu nadcházejícího zasedání výkonného výboru.“

Podle informací iDNES.cz dokonce prezident Hadamczik dlouhodobě prosazuje a doporučuje, aby v českých mládežnických reprezentacích dostávali přednost hráči z domácích soutěží na úkor těch, kteří odešli do zahraničí a nehrají v elitních útocích.

Přitom například letos stříbrná dvacítka byla složena drtivou většinou z hráčů ze zahraničních soutěží.

Extraliga už několik měsíců interně na svazu i veřejně bojuje o to, aby se rozhodnutí o nové kategorii zvrátilo. „Naše hokejová základna nemá dostatečnou šíři a kvalitu,“ psala Asociace profesionálních klubů (APK).

Podle ní dojde k dalšímu rozmělnění konkurence, čímž se sníží tlak na kvalitu, a k zásadnímu zvýšení finanční zátěže ve výši několika milionů korun za sezonu, které kluby podle svého názoru mohou využít účelněji.

Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie

Taky tvrdí, že vznikem nové kategorie se nezabrání odchodu mladých hráčů do zámoří za vidinou NHL i studiem. Dále uváděla argumenty o nedostatku rozhodčích, trenérů, ledových ploch a kvalitního zázemí. Extraliga je v tomto jednotná.

Nově se k extralize postavila i první liga a v průběhu ledna schválila poměrem 11 ku 3, že stejně jako extraliga podporuje odložení zavedení kategorie do 16 let.

Pětadvacet zástupců klubů vrcholového hokeje tak je proti zavedení nové kategorie, jen tři jsou pro. Jenže ve výkonném výboru sedí za extraligu čtyři lidi (Chmiel, Tůma, Vosmík, Kmoníček) a za 1. ligu pouze Tichý (Slavia) a Ščerban (Jihlava).

A právě Jihlava kategorii do 16 let podporuje. Poměr hlasů tak napovídá, že Ščerban bude ve středu na výkonném výboru v paradoxní situaci s rozhodujícím hlasem.

Jako zástupce 1. ligy bude mít v ruce dokument, který říká, že 1. liga je proti vzniku kategorie, on sám ale hlasoval pro vznik. Na dotazy k tématu se během pondělí redakci nevyjádřil.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. LitvínovHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 1.84
  • 4.36
  • 3.47
Č. Budějovice vs. K. VaryHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Č. Budějovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.50
Plzeň vs. KometaHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Plzeň vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 2.08
  • 3.88
  • 3.10
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 2.28
  • 4.05
  • 2.66
Pardubice vs. KladnoHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 1.50
  • 4.70
  • 5.49
Liberec vs. VítkoviceHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Liberec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 1.70
  • 4.40
  • 4.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

Pastrňák slavil jubilejní 900. bod, Vejmelka přišel o vítěznou sérii

David Pastrňák z Boston Bruins během utkání s New York Rangers.

Hokejový útočník David Pastrňák vstoupil do nového týdne NHL třemi asistencemi, díky čemuž dosáhl na jubilejní 900. bod kariéry. Jeho Boston v řádné hrací době remizoval na ledě Rangers 3:3, v...

27. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:13

Zvrátí svaz zavedení kategorie do 16 let? Má se znovu hlasovat, proti už je i 1. liga

Český mladík Šimon Katolický se raduje z gólu na mládežnické olympiádě.

Po několika měsících se hokejový svaz vrátí ke spornému tématu, o kterém se dlouhodobě hádá. Podle informací iDNES.cz ve středu zasedne výkonný výbor a bude znovu hlasovat o zavedení kategorie do 16...

27. ledna 2026  8:01

Sparta přestřílela Olomouc. Při speciálním zápasu se blýskl domácí Shore

Sparťan Shore střílí gól proti Olomouci.

Hokejová extraliga poněkud netradičně pokračovala i v pondělí. V předehrávce 46. kola Sparta na domácím ledě přivítala Olomouc. Oba týmy v tabulce dělily jen tři body. Utkání nakonec zvládli lépe...

26. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:43

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
26. 1.

Přijde ČT o reprezentační hokej? Svaz nabízí práva jiným televizím. Jenže bez MS

David Pastrňák slaví s Filipem Hronkem, Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou...

Reprezentační hokej mimo Českou televizi? Od příští sezony reálná varianta. ČT totiž vyprší práva a hokejový svaz je nabízí za vyšší částku konkurenci. Podle informací iDNES.cz je ve hře stěhování na...

26. ledna 2026  16:16

Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Musíte být stoprocentně zdraví a mít zápasové vytížení. Tak zněla srpnová zpráva Radima Rulíka směrem k hráčům NHL včetně Filipa Chytila. Český útočník kritéria nesplňoval, olympijská nominace jej...

26. ledna 2026  14:30

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

26. ledna 2026  13:40

Plzeň to má v malíku. Pardon, v Malíkovi! Po výhře znělo: Top gólman, výborný výkon

Hráči Plzně slaví s hrdinou duelu brankářem Nickem Malíkem vítězství nad...

Pardubičtí střelci ho zasypali dvaapadesáti střelami. Za tři inkasované góly nemohl, jeden padl z dorážky poté, co moment předtím čelil samostatnému nájezdu, dvakrát ho smolnou tečí překonali vlastní...

26. ledna 2026  12:55

Rachůnkův emotivní návrat do Zlína. Dres bráchy? Zodpovědnost

Tomáš Rachůnek ve zlínském dresu.

Ve Zlíně hráli oba jeho bratři Ivan a Karel, nejmladší z hokejového rodu Rachůnků Tomáš se dočkal premiérového startu za mužské áčko až na „stará kolena“ v 34 letech. Svůj comeback do mateřského...

26. ledna 2026  10:43

Zranil jsem se ještě před sezonou, přiznal Smejkal. Plzeň mu připomínala Třinec

Jiří Smejkal je po čtyřech měsících zpět v sestavě Dynama. (25. ledna 2026)

Hokejisté Plzně v neděli v Pardubicích dokazovali, že jsou právem na vrchu extraligové tabulky. Dynamo sice opticky dominovalo, Západočeši jej však deptali protiútoky, svým dílem přispěl také...

26. ledna 2026  8:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dostál vychytal šestou výhru v řadě. Hertl, Hronek a Klapka asistovali

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks během utkání s Calgary Flames.

Nedělní zápasy hokejové NHL přinesly tři české asistence. Prosadil se útočník Adam Klapka z Calgary, výhru 4:3 po prodloužení ale nakonec slavil brankář Anaheimu Lukáš Dostál. Byl to pro něj už šestý...

26. ledna 2026  7:15,  aktualizováno  8:28

Reichel šéfoval z tribuny. Koblasa: Ví, co od nás čekat. Baráž? Nejsme úplně blbí

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Hlavní trenér Jakub Petr na střídačce, nový šéf realizačního štábu Robert Reichel na tribuně. Hokejový Litvínov vsadil na netradiční model, aby zachránil sezonu a extraligu, jenže léčba legendou...

26. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.