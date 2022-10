Ničí hokej mozky dětí? Kanadští vědci žádají: Do 18 let zakažte bodyčeky

„Hru tělem jsme se snažili co nejvíc odkládat, abychom vychovávali víc tvořivějších hráčů,“ vysvětluje MF DNES člen svazového výkonného výboru Daniel Sadil. V obdobě české hokejové vlády má právě on v gesci komise mládeže.

V nové sezoně se v domácích soutěžích posunul zákaz používání bodyčeků i do kategorie starších žáků. „Po nevoli některých klubů se však pravidlo rychle zrušilo,“ upřesní zase Josef Řezníček, bývalý obránce a donedávna šéf extraligy, který nově na svazu pracuje jako ředitel sportovního oddělení. „Zaznívalo, že je nesmysl zakázat starším žákům hru do těla. Po přechodu do deváté třídy a dorostu by s ní neměli žádné zkušenosti,“ dodá...