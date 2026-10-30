České hokejistky se pod koučem Idalským konečně chytly, přehrály Finsko

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  16:26

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Kristýna Kaltounková. | foto: Petr Bílek, MF DNES

České hokejistky zvítězily na Euro Hockey Tour ve švédském Södertälje nad Finskem 4:1 a ve druhém utkání získaly první body. O druhé výhře v osmém utkání pod novým koučem Brianem Idalským rozhodly v první třetině, kterou ovládly 3:0.

Poslední vystoupení na turnaji, který je generálkou na listopadové mistrovství světa v Dánsku, čeká Češky v sobotu se Švýcarskem.

O osudu zápasu se rozhodlo v pasáži od 11. do 18. minuty, kdy postupně skórovaly Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová a Daniela Pejšová. Po 87 sekundách druhé části sice snížila Elisa Holopainenová, ale v 53. minutě zpečetila výsledek Kristýna Kaltounková.

Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Södertälje (Švédsko)

Česko - Finsko 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Branky: 11. Mrázová, 17. Neubauerová, 18. D. Pejšová, 53. Kaltounková - 22. Holopainenová.

18:00 Švédsko - Švýcarsko.

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