České hokejistky se pod koučem Idalským konečně chytly, přehrály Finsko

Poslední vystoupení na turnaji, který je generálkou na listopadové mistrovství světa v Dánsku, čeká Češky v sobotu se Švýcarskem.
O osudu zápasu se rozhodlo v pasáži od 11. do 18. minuty, kdy postupně skórovaly Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová a Daniela Pejšová. Po 87 sekundách druhé části sice snížila Elisa Holopainenová, ale v 53. minutě zpečetila výsledek Kristýna Kaltounková.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Södertälje (Švédsko)
Česko - Finsko 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
18:00 Švédsko - Švýcarsko.