České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Dlouho to vypadalo, že se bude opakovat scénář z posledního vzájemného souboje ve švédském Ängelholmu, kde stačil Češkám k triumfu jediný zásah Barbory Juříčkové při oslabení v úvodní třetině.
Tentokrát národní tým nevyužil v úvodu dvě přesilovky, když hrál krátce i pět na tři, ale těsně před polovinou třetiny našla Křížová před brankovištěm číhající Pejzlovou, která nezaváhala. Vzápětí přišla vniveč další početní výhoda českého výběru.
Ve druhé části neproměnila velkou šanci Juříčková, brankářku Hesovou pak před přestávkou zachránila horní tyčka. V 59. minutě přišla pojistka. Čajanové sice nevyšlo zakončení zblízka, ale Hymlárová pohotově zareagovala a uklidila puk do branky.
Hesová přišla o čisté konto až v čase 59:28, kdy se po pěkné akci prosadila Martiová. Vítězství už si Češky sebrat nenechaly a navázaly na úspěchy se Švýcarkami v srpnu v Klotenu (4:3 po sam. nájezdech) a v listopadu v Ängelholmu (1:0).
Na závěrečném podniku ženské Euro Hockey Tour v sezoně se české hokejistky, které bojují i o nominaci na olympijský turnaj v Miláně, utkají ještě se Švédkami a Finkami. Proti Švédkám nastoupí ve čtvrtek opět od 14 hodin, s Finkami změří síly v pátek od 17 hodin.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti (Finsko)
Česko - Švýcarsko 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Sestava Česka: Hesová - Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Čajanová, Fromová - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Plosová, Pejzlová, Křížová - Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová - Vocetková, Pištěková, Přibylová - Juříčková. Trenérka: MacLeodová.