Hokejistky podruhé za sebou neskórovaly, se Švédskem utrpěly historický debakl

Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského zakončí turnaj sobotním soubojem se Švýcarskem.
Češky vstoupily do zápasu aktivně, výraznější šanci si však vypracovala jen v 5. minutě obránkyně Paroubková. Brankářka Söderbergová byla připravená a s bekhendovým zakončením si poradila.
V 8. minutě Švédky udeřily dvakrát v rozmezí 16 sekund a rázně vykročily za výhrou. Nejprve potrestala chybu českých hokejistek v rozehrávce Hedqvistová, pak zůstala volná na brankovišti Löwenhielmová a překonala gólmanku Peslarovou podruhé. V 15. minutě mohla snížit Mrázová, osamocená ale Söderbergovou nepřelstila. V závěru první třetiny trefila Bouvengová tyčku.
Ve druhé části měly Češky optickou převahu, výraznější příležitost si však vytvořila jen Čajanová. Seveřanky se bez problémů bránily a v 34. minutě přidala Thuviková třetí gól, když si dojela pro vyhozený kotouč a přes Pejšovou se štěstím přehodila svou spoluhráčku z Brynäs Peslarovou v české brance.
Šanci na možný obrat vzala Češkám nedisciplinovanost. Oslabení při vyloučení Pejšové ještě zvládly, faul Láskové ale již Bouvengová ve 48. minutě potrestala. Když se stejná hráčka prosadila podruhé, přenechala Peslarová své místo v brance osmnáctileté Ortové, která si připsala reprezentační premiéru.
I za stavu 0:5 se Češky snažily skóre změnit, dvě minuty před koncem dokonce Idalski odvolal Ortovou, Söderbergová ale čisté konto udržela. Švédky porazily český výběr popáté v řadě.
Turnaj Euro Hockey Tour hokejistek v Lahti
Česko - Švédsko 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)