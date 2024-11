Obrovská konkurence pro turnaj roku. Opomenou Kanaďané Bedarda?

„Berete 23 nejlepších hráčů, nebo berete 23 lidí, kteří tvoří nejlepší tým? To je rovnováha, kterou musíme jako vedení a trenéři najít,“ přiblížil trenér Jon Cooper pro renomovaný server The Athletic, jak ke skladbě kádru s realizačním týmem přistupují.

„Je to trochu jiné, protože tým musíme vybrat do 2. prosince a turnaj se koná až v únoru. Díváme se na kombinace lajn, ale také na to, kdo bude hrát přesilovky a využívat je. A když vedete o jeden gól, koho postavíte?“ dodal Cooper.

Jak by tedy kanadský výběr mohl vypadat?

Zámořští novináři necelý měsíc před uzavřením soupisek uvádějí projekce, v jakém složení by týmy mohly nastoupit. A nejistota panuje například právě kolem talentovaného Bedarda.

Podle The Athletic by se na mladíka nedostalo. Naopak oficiální stránka NHL předpokládá, že se do nominace vejde, čímž by favorizovaný kádr omladil.

Bedard se objevuje také v úvahách kanadského webu Sportsnet, podle kterého by po boku zkušených hráčů mohl zářit především na přesilových hrách.

Connor Bedard se snaží dorazit kotouč za Davida Madlenera.

Generální manažer Kanady pro turnaj čtyř zemí Don Sweeney si pochvaluje právě především možnosti v ofenzivě: „Máme hodně centrů, což je požehnání.“

Kvůli přetlaku se tak s Bedardem na pozici centra spíše nepočítá, šanci by ale ještě mohl dostat na méně preferovaném křídle.

Doplnit by každopádně mohl pohotovostní seznam hráčů. Ti by zůstali k dispozici v případě zranění mezi 2. prosincem a 10. únorem. A pokud by bylo potřeba, mohli by tito náhradníci zastoupit původně nominované.

„Náhrada je špatné slovo, protože všichni by se mohli dostat do týmu. Abych řekl pravdu, je to luxus. Ale musíte mít ten seznam náhradníků připraven,“ řekl Sweeney.

Pokud by tak nastaly trable v útoku, mohl by být jednou z variant i devatenáctiletý forvard z Chicaga.

Bedard si v letošní sezoně NHL připsal v patnácti zápasech třináct bodů (3+10), v té minulé zaznamenal v 68 duelech 61 bodů (22+39). Do nejlepší hokejové ligy tak naskočil naplno.

Kanadský útočník a nejlepší hráč juniorského šampionátu Connor Bedard slaví s trofejí pro mistry světa.

Na jaře se trojnásobný mistr světa z kategorií do 18 a 20 let poprvé představil také v seniorském národním týmu. Na šampionátu v Česku měl v deseti utkáních pět gólů a tři asistence, na medaile to ovšem nestačilo. Kanaďané v boji o bronz padli se Švédy 2:4.

Na mistrovství byl i přes účast několika dalších hráčů z NHL jedním z tahounů. Jenže šampionáty jsou v zámoří stále poměrně přehlížené, to nově vzniklý turnaj čtyř zemí láká mnohem větší pozornost.

Vzhledem k termínu 12. - 20. února se akce koná místo tradičního Utkání hvězd NHL, aby se mohli střetnout ti nejlepší z Kanady, Spojených států, Finska a Švédska. Turnaj je první podobnou akcí od Světového poháru v roce 2016.

Ten byl posledním formátem z takzvaných „best-on-best“ a z vítězství se radovala právě Kanada. Navázala tak na triumfy z olympijských her 2010 a 2014 a nejvyšší ambice bude mít i během únorového klání.

I proto dává dohromady nabitý tým. Už v červnu potvrdili výběru ze země javorového listu účast obránce Cale Makar a pětice forvardů Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Brad Marchand, Connor McDavid a Brayden Point.

V útočných řadách tak už zbývá pouze osm míst. Zda se dostane i na talentovaného Bedarda, bude jasno začátkem prosince.