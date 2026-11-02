„Dokud Rusko vede na Ukrajině útočnou válku, nemůžeme připustit, aby v Turku hrála ruská reprezentace,“ uvedla starostka Piia Eloová v prohlášení, které radnice zveřejnila na webu města.
Zástupci Turku doufají, že mezinárodní federace IIHF společně s finskou vládou naleznou způsob jak Rusku v účasti zabránit. „Pokud se turnaj uskuteční bez účasti Ruska, Turku jej velmi rádo uspořádá,“ stojí v prohlášení.
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IIHF vyřadila ruské týmy ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny a od té doby zákaz startů prodlužovala, naposledy zejména z bezpečnostních důvodů letos v lednu.
Rusko se následně odvolalo ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), který minulý týden rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností hokejových šampionátů znovu účastnit. IIHF s verdiktem stejně jako některé národní svazy nesouhlasí, ale respektuje ho. O dalším postupu jedná.
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Nejbližší mistrovství světa juniorů bude na přelomu roku hostit Kanada v Edmontonu a Red Deer.