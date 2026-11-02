Finské Turku se zřekne juniorského MS, pokud by měli přijet ruští hokejisté

Autor: ,
  18:55

Ruští junioři slaví vítězství na turnaji Karjala. | foto: AP

Finské město Turku oznámilo, že odstoupí od pořádání mistrovství světa juniorů v ledním hokeji na přelomu let 2027 a 2028, pokud na turnaji bude hrát Rusko. Šampionát má hostit spolu s Tampere.

„Dokud Rusko vede na Ukrajině útočnou válku, nemůžeme připustit, aby v Turku hrála ruská reprezentace,“ uvedla starostka Piia Eloová v prohlášení, které radnice zveřejnila na webu města.

Zástupci Turku doufají, že mezinárodní federace IIHF společně s finskou vládou naleznou způsob jak Rusku v účasti zabránit. „Pokud se turnaj uskuteční bez účasti Ruska, Turku jej velmi rádo uspořádá,“ stojí v prohlášení.

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IIHF vyřadila ruské týmy ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny a od té doby zákaz startů prodlužovala, naposledy zejména z bezpečnostních důvodů letos v lednu.

Rusko se následně odvolalo ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), který minulý týden rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností hokejových šampionátů znovu účastnit. IIHF s verdiktem stejně jako některé národní svazy nesouhlasí, ale respektuje ho. O dalším postupu jedná.

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Nejbližší mistrovství světa juniorů bude na přelomu roku hostit Kanada v Edmontonu a Red Deer.

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