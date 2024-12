Ostuda a neúcta. Despotu nechceme, vzkazují členové výboru Hadamczikovi

„Vadí mi, že je výbor nesourodý a jsou v něm no name lidi. Nemají hokeji co dát,“ čuřil se Hadamczik také minulý čtvrtek před novináři. „Jen se ješitně dohadujeme, o banálních věcech se bavíme do sedmi do večera!“

Konkrétně se největší kritika týká Marka Chmiela, Aleše Kmoníčka, viceprezidenta Tůmy a Vosmíka. Poslední dva jmenovaní tak v rozhovoru pro iDNES.cz reagují.

Cítíte se uražení?

Tůma: Tak se to říct nedá. O tom to není. Zaskočilo nás, že míří pouze na zástupce extraligy, když má ve výboru jen čtyři zástupce, a pokud by měla o něčem rozhodovat, musela by mít ještě dva další hlasy. Tady si to pan Hadamczik před projevem špatně spočítal.

Vosmík: Pro mě obrovské zklamání a ztráta posledních iluzí o panu Hadamczikovi jako osobnosti na pozici prezidenta. Obrovská neúcta k nedávno transparentně zvoleným zástupcům hnutí. Bez respektu. Ostuda.

Tůma: Chceme odbornost, diskuzi s hnutím, lidmi, co dělají mládež. A jestli je to pro pana prezidenta důvod po nás takto vystartovat, je to smutné, nesystémové a nekolegiální.

Jan Tůma, šéf Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která řídí hokejovou extraligu, dále generální manažer Mladé Boleslavi a viceprezident Výkonného výboru ČSLH.

Tušili jste, že po vás takto vyjede?

Tůma: Počítali jsme s tím, že vystartuje proti extralize obecně. To k němu patří, když má úvodní slovo. Ale že o výkonném výboru řekne, že nepracuje? To ne. A ani že vystřelí přímo jen proti čtyřem zástupcům extraligy. Matematika je neúprosná věda, má se říkat pravda. A tohle je čistá lež.

Nemířil spíš tím směrem, že můžete ovlivňovat další členy výboru?

Tůma: Já doufám, že většinu ovlivňujeme tím, že chodíme připravení a snažíme se dopracovávat rozdělané věci. A to je přeci normální fungování.

Vosmík: Prostě se mu nedaří prosazovat vlastní názory racionálními argumenty, tak chtěl útokem na extraligu vytvořit tlak jinak. Ohání se nečinností výkonného výboru, což ale není pravda. Jen chce, aby výbor rozhodoval, jak chce on. Snaží se poštvat ostatní proti extralize. Vytvořit něco, co v hnutí není. Přitom komunikace mezi různými částmi je nejlepší za poslední dobu.

Může se mu to podařit?

Tůma: S dalšími členy výboru jsme v kontaktu a přístup nezměníme. Není důvod. Kvůli tomu, že nás někdo napadne, že nic neděláme? Na svazu asi nebudeme přespávat, ale budeme pracovat jako doteď.

Jak vypadají jednání s panem Hadamczikem?

Tůma: Kde končí argumenty, začíná křik a vyhrožování. Zažili jsme to na každém výkonném výboru. Jsme dospělí lidé, sneseme kritiku, ale ne tyto ataky, že jsme banda malých kluků, co budou dělat to, co jim pan učitel řekne.

Vosmík: Použiju hokejový příměr. Kabina funguje, jen se pan Hadamczik spletl v tom, že není trenér a už vůbec ne majitel, kterého mají všichni poslouchat. Chová se jako individualista a nerespektuje jednotlivé hráče v týmu.

Občas se stane, že hráči chtějí trenéra odvolat.

Tůma: To není téma. Jsme půl roku po konferenci, takhle to nejde. Byť do hnutí pouští informace, že je potřeba nás vyndat ze sestavy.

Vosmík: Což udělat nemůže, tak se snaží fungující hnutí rozdělit.

Také si stěžuje, že nesháníte peníze. To je vaše práce?

Tůma: Určitě ne. Jsem předsedou legislativní komise, řeším spíše řády, stanovy. Shánění peněz nemá v gesci z extraligy nikdo. Od toho je tu prezident, patří to k jeho funkci. A má pod sebou marketingové oddělení.

Vosmík: Naším úkolem je zajistit fungování svazu tak, aby ty peníze mohl shánět. A my se pak postarali, aby se s penězi správně hospodařilo. Třeba teď po mistrovství. Super, máme na účtu peníze, ale pojďme je využít tak, aby svazu vyšly. Nemůžeme ho nechat po našem funkčním období na suchu. Další možnost vydělat si zajímavé peníze máme třeba až za devět let. Když to přepočteme, máme 540 milionů, což dělá šedesát na rok. Ale 240 je z dotací, ty jsou už pro něco předepsané.

Hadamczik tvrdí, že máte na kontě 900 milionů, po zdanění to dělá 540.

Vosmík: Což samozřejmě nevychází. Jedna věc jsou peníze na účtu, druhá kolik z toho mohu použít a jak. Dokud nemám zaplacené svoje závazky, nemůžu s financemi nakládat, jako že jsou moje.

Generální ředitel klubu Petr Vosmík vystoupil na tiskové konferenci hokejového klubu Sparta Praha před začátkem extraligové sezony.

Financí se týká také audit. Co o něm ví výkonný výbor?

Tůma: Že byl vypracován. Oba jsme byli před několika lety na jeho prezentaci, kdy z něj vytáhli nějaké dva obrázky. Celý forenzní audit jako takový jsme dodneška neviděli, ačkoliv na výboru už několik měsíců požadujeme, aby nám byl předložen. Nedává smysl, aby ho výkonný výbor neviděl. Navíc když prezident zahájí konferencí slovy, že všichni jeho členové mají přístup ke všem dokladům, na které si vzpomenou. Prý ho svaz nemá k dispozici, ačkoliv si ho objednal, zaplatil a zřejmě ho i poskytl policii České republiky za účelem nějakého šetření. Nemá ani kopii, to je zarážející. Máme pocit, že je nám spíš odpírán. Hokejový rybník je v Česku malý, víme, že existuje celá řada lidí, která forenzní audit viděla, cituje z něj, ale já mám informace, kdo jim audit ukazoval. Jsou to lidi, kteří nám tvrdí, že není.

Můžete být se jmény konkrétní?

Tůma: Ne, to není potřeba.

Vosmík: Audit je jen součástí problému fungování celého výkonného výboru. Jsou nám dlouhodobě odpírány přístupy k některým informacím, zejména ekonomického charakteru. Jestli chceme fungovat jako řádní hospodáři, kromě rozhodnutí se musíme také ptát, kolik co bude stát a jaká je ekonomická situace. My ty informace nemáme. Když se je pak dozvídáme, zjistíme, že na svazu byly vydávány obrovské desetimilionové částky za právní nebo daňové zastoupení svazu. Takové cifry jsou za tyto činnosti absolutně irelevantní. A odpovědi nemáme. Je to jeden z problémů, proč jednání trvají tak dlouho. Opakovaně se dožadujeme informací, abychom mohli jednat.

Tůma: Někdy se na výkonný výbor třeba dostane bod, že se má něco schválit, aby se to mohlo zadat. A my následně z komunikace zjistíme, že už to dávno někdo zadal. Pak se ptáme, proč z nás s odpuštěním dělá pitomce. A to je s více věcmi. Korektnost jde úplně stranou, takhle přeci fungovat nemůžeme a ani nechceme.

Výkonný výbor Složení orgánu Prezident:

Alois Hadamczik Viceprezident (oblast vrcholového hokeje):

Jan Tůma Viceprezident (oblast výkonnostního hokeje):

Petr Bříza Členové (vrcholový hokej):

Bedřich Ščerban, Aleš Kmoníček, Stanislav Tichý, Petr Vosmík, Marek Chmiel Členové (výkonnostní hokej):

Milan Urban, Jan Havlíček, Petr Vinš

Hadamczik může něco objednat bez razítka VV?

Tůma: Teoreticky ano, ale měl by si to nechat schválit. Může nastat situace, kdy prezident rozhodne, protože se výkonný výbor schází jednou za měsíc, a je to v zájmu hnutí. Měl by být transparentní. Máme dohodu, že by o tom měli vědět aspoň viceprezidenti. Ale to se neděje.

Občas tedy rozhoduje sám.

Tůma: Na konferenci pan prezident říkal, že jsme se rozhádali kvůli statutu. Ano, protože nám na výboru předložil návrh, který byl v rozporu se stanovami a svěřoval veškeré pravomoci pouze prezidentovi. To bychom tam pak opravdu mohli jen sedět, pít kafe, dát si řízek a jet domů. Byl to pokus nechat kompletní rozhodování na prezidentovi.

Co s tím může výkonný výbor dělat?

Tůma: Budeme se snažit si to s panem prezidentem vysvětlit, vidíme se 16. prosince. Máme být pod tlakem hnutí, ne prezidenta. Chceme normálně pracovat, ale jako kolegové, ne že tam máme despotu, který nechová ke zvoleným respekt.

Vosmík: Tahle situace ukazuje, co se děje v přímém rozporu s vůlí hnutí, které si demokraticky zvolilo vlastní zástupce. Proti stojí autokratické rozhodování jedince, jenž si hnutí snaží řídit, jak chce sám, aby následně informoval, co udělal. To je největší střet. Pan prezident si musí uvědomit, že nemáme autokracii jedince.

Také tvrdí, že sehnal marketingové partnery za 250 milionů ročně na další tři roky.

Vosmík: To také musíme probrat. Co zatím víme, tak částky neodpovídají, jsou významně nižší. Řádově desítky, možná až stovka milionů. A tři roky? To taky není pravda, protože nám běží už druhý rok ze tří.

Od koho mají být, víte?

Vosmík: To je další věc. Víme oblasti, ale přesného partnera a kolik platí, nám sdělit nechtěli.

Hadamczik řekl, že tři členové výboru za extraligu nedělají rozvoj hokeje. Připadáte si dostatečně odborní?

Vosmík: Absolutně nevhodné a dehonestující prohlášení. Už tím, že mířilo na vrcholné představitele extraligových klubů, je samo o sobě bizár. Je pravda, že až na Petra Břízu s Béďou Ščerbanem nejsme vrcholoví hokejisti, ale všichni se v hokeji pohybujeme dlouhodobě, máme přední funkce v různých úrovních hnutí. Dovedeme do práce svazu přivést vjemy, které jsou pro prostředí důležité, aby mohl efektivně a hospodárně fungovat ve prospěch českého hokeje.

Tůma: Že o tom nemáme ani páru, je tvrdé tvrzení. Nechci, aby to vyznělo, že jsem jájínek, ale jsem prezident APK, zvolený dvakrát za sebou. Extraliga je luxusní soutěž, ohromný sportovní produkt, sledují ho statisíce lidí a říct, že prezident extraligy – a je jedno, kdybych to byl já, nebo někdo jiný – nemá co mluvit do hokeje, to mu přece nepřísluší. Chráním funkci i extraligu jako takovou, my nehrajeme okresní přebor. Házet nás pak někde do kanálu, co si vůbec dovolujeme mluvit o hokeji, je úplně mimo.

Prezident by však měl ve výboru radši třeba Jaromíra Jágra s Liborem Zábranským.

Tůma: Pokud jde o Jardu, je to ikona, nikdo mu to nikdy nevezme. Místo v českém hokeji má, ale existují stanovy, Jarda nekandidoval, naopak vyjádřil podporu těm, kteří byli za extraligu nominovaní. Libor ambice rozhodně neměl, kdyby jo, přeci se o místo uchází. Naopak nám z Komety říkají, že jsou s námi spokojení. Jsou to takové výstřely do tmy, kdy se ohání legendami českého hokeje, ale ty smýšlí trochu jinak.

Legendární český hokejista Jaromír Jágr Libor Zábranský

Na druhou stranu, vy těch rolí máte hodně. Zvládáte je?

Tůma: Mám toho hodně, určitě. Ale extraliga mě vyzvala, abych na tuto pozici kandidoval, což byl hlavní důvod, proč jsem do toho šel. Také mě podporoval majitel klubu. Nebyla to moje osobní ambice, vnímám to jako součást funkce prezidenta APK.

Vosmík: Majitelé klubů jsou si dobře vědomi, že extraligové kluby jsou nedílnou součástí českého hokeje. Když v nich lidé na nejvyšších místech odvádí dobrou práci, podpoří je k tomu, aby pro hokej pracovali i na svazové úrovni. Je to velká odpovědnost a důvěra, které si vážíme a nechceme zklamat, byť je to časově náročné. Dáváme hodně energie, abychom to, co děláme, dělali pořádně.

Jste ochotni se s panem Hadamczikem domluvit?

Vosmík: Vždy říkám, že je potřeba stále jednat. Naděje umírá poslední. Moje obavy, zda najdeme shodu, jsou ale velké. Rozhodně ale chceme, aby hnutí drželo při sobě. Nechceme ho rozdělovat.

Tůma: Budu pozitivní. Výkonný výbor má jedenáct členů, rozhoduje se většinou. Domnívám se, že jsme všichni soudní a víme, proč ve výkonném výboru jsme.

Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

V něčem se na jednáních shodujete?

Tůma: Ano, v 99 procentech, rozhodnutí jsou stovky, neprošly dvě.

Takže to není tak, že by šel a priori proti vám.

Vosmík: Na začátku v tom nic osobního určitě nebylo. Začíná to být až nyní, ale ze strany pana Hadamczika.

Tůma: Představa, že je to napnuté a pokaždé se čeká, kdo jak zvedne ruku, vůbec neplatí. Většina rozhodnutí běží, byť diskuze mohou být zbytečné, ale nechceme něco jen tak schválit. Nevím, jestli to tam dřív bylo zvykem, jestli to šlo jak na běžícím pásu. Ani nad tím snad nechci přemýšlet.

Jaké má vaše dohadování vliv na fungování českého hokeje?

Tůma: Žádný. Doufám, že žádný. Pokud má prezident pocit, že jsme jako extraliga v hnutí odstrčení, není to tak. Mezi soutěžemi se dost bavíme.

Vosmík: Hnutí je soudržné, funguje. Pan Hadamczik ho polarizuje. Tyto osobní útoky jsou mimo, nemají na fungování hokeje vliv a věříme, že ani nebudou. Musíme to vyřešit, není možné takovýmto způsobem komunikovat.

Tůma: Už toho bylo hodně, pohár přetekl, jdeme se svojí verzí ven.