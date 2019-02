Historická událost. Třinec si hokejového šampionátu považuje

„Bude to historicky nejvýznamnější sportovní událost v našem městě,“ uvedla třinecká primátorka Věra Palkovská.

Rozpočet šampionátu je 94 milionů korun. „Výdělečná záležitost to není,“ uvedl generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

Memorandum o uspořádání šampionátu šéfové Českého hokeje podepsali v prosinci s představiteli Ostravy a kraje. Nyní s vedením Třince a Třineckých železáren.

V třinecké skupině se představí obhájci titulu Finové a dále Slováci, Švédové, Švýcaři a Kazaši. V Ostravě nastoupí Česko, Kanada, USA, Rusko a Německo.

Vstupenky mají jít do prodeje během jara. „Zatím řešíme cenovou politiku i to, zda budeme prodávat denní lístky, anebo vstupenky na jednotlivé zápasy,“ řekl Urban. „Chceme dát jednotné vstupné na všechna místa v obou halách a cena lístků by měla být taková, aby byla vysoká návštěvnost.“

Ján Moder, prezident hokejových Ocelářů Třinec, uvedl, že ho velice potěšilo, když zástupci Českého hokeje sondovali, zda by Třinečtí měli o uspořádání šampionátu spolu s Ostravou zájem.

„Byť jsme s Vítkovicemi velcí rivalové, s vedením tamějšího klubu velmi úzce spolupracujeme,“ řekl Moder. „Takovou akci jsme tu ještě neměli, ale poučili jsme se z Davisova poháru tenistů.“

Prezident Českého hokeje Tomáš Král uvedl, že Vítkovice už jsou prověřeným pořadatelem velkých akcí. „Ale Třinec je hokejové město. Halou, zázemím a podmínkami pro hokej si o pořadatelství říkal,“ uvedl Král.