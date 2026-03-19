Tři roky u repre jsou tak akorát. Vést ji sám není varianta, říká Plekanec. Co Kladno?

Bylo složité dotáhnout dohodu s Rulíkem a kolegy z reprezentace?
Všechno záleželo na tom, jak bude Radim cítit nároďák. Nikoho jsme nepřemlouvali. Šlo o načasování a shodli jsme se, že tři roky u reprezentace je tak akorát. Je čas dát prostor někomu dalšímu. Navíc všichni se těšíme na každodenní práci v klubu.
Dovedete si představit práci v Kladně a do toho vést reprezentaci? Vaše jméno koluje éterem.
Nemám to na pořadu dne. Minimálně v tuhle chvíli... Pozice sportovního manažera v Kladně je důležitá, funguju na každodenní bázi. Tým musíte pořád mít na očích, i když je hotový, ale já se stejně víc považuju za trenéra. Koučink mě baví a vyjadřovat se k repre asi ani nemá cenu.
Doufám, že se z Kladna stává atraktivní destinace pro hráče. Že sem začnou chodit ne pro pár tisíc navíc, ale kvůli tomu, že se tu něco buduje. Že tu najdou kvalitní zázemí, servis a realizační tým. Že má klub namířeno k úspěchu.