Moták a Gross? Hokejovou reprezentaci by mohla převzít dvojice trenérů

S informací přišel server Sport.cz, redakce iDNES.cz už v minulých dnech informovala, že hokejový svaz trenéra Grosse oslovil.
Moták je momentálně v roli trenéra reprezentační dvacítky, nakonec se však zřejmě posune k A-týmu. Uvolněné místo u juniorů by mohl zaplnit například Jaroslav Nedvěd, který nyní vede Spartu.
Tu v této sezoně vedl také Gross, v klubu ale skončil na začátku října po nevydařených výsledcích. A nyní by měl vytvořit tandem s Motákem u národního týmu. Tato jména by nyní měla být předložena na výkonném výboru.
|
