K přehlídce trenérských jmen přibylo další. Od roku 1993 už třinácté v pořadí. Novým trenérem národního mužstva se po čtvrtečním jednání výkonného výboru stal Zdeněk Moták. Připomeňte si angažmá všech jeho předchůdců, od Ivana Hlinky až po Radima Rulíka. Jak si u reprezentace vedli? A na jaké úspěchy dosáhli?
IVAN HLINKA POPRVÉ. Velké jméno hned na úvod. Reprezentačním trenérem se legendární kouč stal nejprve v roce 1991, tedy ještě v dobách Československa. O rok později získal s týmem bronz na olympijských hrách a na dvou světových šampionátech. Loučil se v roce 1994. Ten největší úspěch ale měl teprve přijít...
LUDĚK BUKAČ. Střídačce národního týmu vládl v letech 1994 až 1997, předtím trénoval Rakušany i Němce. Vrchol jeho angažmá je jasný: titul mistrů světa v roce 1996. Češi prošli turnajem bez porážky, remizovali jen s Norskem (2:2). V semifinále přejeli Američany 5:0, ve finále přetlačili Kanadu 4:2.
Nedlouho poté se ale Bukač loučil. Neslavně, po zpackaném Světovém poháru 1996. Po třech porážkách včetně té závěrečné 1:7 s Německem, s hrozivým skóre 4:17. Na začátku roku 1997 rezignoval. A jako svého nástupce navrhl Hlinku.
IVAN HLINKA PODRUHÉ. Další Hlinkova kapitola u národního týmu byla mimořádně zdařilá. Přinesla především nezapomenutelné olympijské zlato v Naganu, které pak trenér s hráči a masami nadšených fanoušků oslavoval na Staroměstském náměstí.
Ale druhé Hlinkovo spojení s reprezentací nebylo jen o olympijském triumfu. Přineslo také dva světové bronzy (1997, 1998) a jeden titul (1999), který stál na počátku zlatého hattricku. Pak se uznávaný odborník přesunul do Pittsburghu, kde nejprve dělal asistenta a později i hlavního kouče.
JOSEF AUGUSTA. Zlato ze šampionátu v roce 1999 zažil jako asistent, Hlinkovi pomáhal společně s Vladimírem Martincem. Následně povýšil do role hlavního trenéra. A jen navázal na výsledky svého předchůdce, také on těžil ze spolupráce s generací výjimečných hokejistů v čele s Paterou, Procházkou, Dopitou či Reichelem.
Češi pod jeho vedením ovládli mistrovství světa i v letech 2000 a 2001. Nejprve ve finále zdolali Slováky (5:3), poté po obratu také Finy (3:2 v prodloužení). „Vítej, zlatý hattricku,“ křičel komentátor Robert Záruba. Augusta vedl národní tým i na olympijských hrách v Salt Lake City, v únoru 2017 zemřel po boji s rakovinou slinivky. V jeho trenérských stopách kráčí syn Patrik, který dovedl juniorskou reprezentaci ke stříbru a dvěma bronzům z MS.
SLAVOMÍR LENER. Když nastupoval do pozice hlavního kouče, s reprezentací už měl letité zkušenosti. A nejen s ní, v první polovině 90. let stál na střídačce Calgary. V pozici asistenta, stejně jako v roce 1996 na světovém šampionátu ve Vídni po boku Bukače. Nechyběl ani v Naganu, kde Lener plnil roli Hlinkova nejbližšího spolupracovníka.
Na medaile svých předchůdců ale nenavázal. Odkoučoval dvě mistrovství světa, v roce 2003 skončili Češi pod jeho vedením čtvrtí, v utkání o bronz podlehli Slovákům 2:4. O rok později v památném čtvrtfinále před vyprodanou Sazka Arenou v Praze nestačili na Američany, napínavé nájezdy rozhodl obránce Andy Roach. Později zastával Lener u reprezentace i funkci generálního manažera.
IVAN HLINKA POTŘETÍ. Legendární trenér se na reprezentační lavičku podíval i potřetí. V roce 2004 podepsal dvouletou smlouvu, ale ještě před úvodní akcí sezony (Světovým pohárem) havaroval v Karlových Varech a následkům autonehody ve věku čtyřiapadesáti let podlehl.
VLADIMÍR RŮŽIČKA POPRVÉ. Povýšil z role asistenta a dostal přetěžký úkol: navázat na zbožňovaného Hlinku. Už na Světovém poháru zaujal, Češi zde odehráli jedno z nejlepších utkání v samostatné historii, kdy v semifinále smolně podlehli Kanadě po prodloužení, ač soupeři i s legendárním Mariem Lemieuxem pořádně zatápěli. Jedinečnou sezonu ovlivněnou výlukou v NHL zakončil ikonickou zlatou Vídní, kde na nabitém MS Češi brali další titul.
ALOIS HADAMCZIK POPRVÉ. Památným momentem Hadamczikovy první trenérské éry byla olympiáda v Turíně v roce 2006. Český výběr provázela během turnaje zranění klíčových hráčů Dominika Haška a Patrika Eliáše. Hadamczik přesto vyburcoval tým k výkonům, které si zasloužily medailové ocenění.
VLADIMÍR RŮŽIČKA PODRUHÉ. Hned po čtvrtfinálovém vyřazení na MS 2008 v Québeku oznámil Hadamczik svůj konec. A hledal se nástupce. Nový výkonný výbor tehdy ukázal na Růžičku, který předem avizoval, že reprezentaci povede jen spolu se Slávií. Dostal dvě sezony. Dvě mistrovství protkané omluvenkami, neúspěšnou olympiádu ve Vancouveru, ale nádherný závěr v podobě památného zlata na šampionátu 2010 v Německu. Na dlouho posledního triumfu, s podceňovaným týmem.
ALOIS HADAMCZIK PODRUHÉ. Růžičku na reprezentační střídačce nahradil podruhé. A také ve druhém případě to bylo po zisku titulu mistrů světa. Hadamczik na něj navázal bronzem v roce 2011, stejný cenný kov vybojovali jeho svěřenci také o rok později. Na dalším turnaji se však medailovou sérii prodloužit nepodařilo, národní tým skončil ve čtvrtfinále po vyřazení od Švýcarů. Sezonu 2013/14 Hadamczik u Čechů nedokončil, po kritice veřejnosti a novinářů po šestém místě na olympijských hrách v Soči rezignoval. Konec tehdy nečekaně oznámil v Hitrádiu Orion.
VLADIMÍR RŮŽIČKA POTŘETÍ. S velkými očekáváními od veřejnosti se na jaře 2014 vrátil zpět po Hadamczikově atypické rezignaci i vlastním konci u finančně chřadnoucí pražské Slavie. Aby Čechy zase přivedl k medailím, navrch s výzvou v podobě domácího šampionátu. Zhruba roční angažmá ale poznamenala korupční aféra, která vypukla tři týdny před MS v Praze. Videem, na němž si trenér říkal o peníze od rodiče, aby jeho syn mohl hrát. Růžičku, jenž odmítal vinu, skandál po domácím turnaji dohnal k rezignaci. A výsledky? Dvě čtvrtá místa, v Minsku i na domácí scéně, bez vstřelené branky v medailových bojích.
VLADIMÍR VŮJTEK. Po Růžičkově červnovém odstoupení po domácím světovém šampionátu v roce 2015 se na reprezentační střídačku posunul tehdy osmašedesátiletý Vůjtek. Zkušený kouč se k Čechům přesunul po angažmá u slovenského národního týmu, smlouvu podepsal na jedinou sezonu.
Roční štace u české reprezentace vyvrcholila pro Vůjtka na mistrovství světa v Rusku. Jeho svěřenci tehdy neprohráli jediný zápas v základní hrací době a dokráčeli do čtvrtfinále, kde po dramatické bitvě padli s Američany 1:2 po samostatných nájezdech. Vůjtek byl ještě na střídačce spatřen v slzách, kromě vyřazení tím pro něj totiž také skončila dlouhá trenérská kariéra.
JOSEF JANDAČ. Národní tým převzal po Vůjtkovi jeho asistent, jak už bylo od ledna 2016 jasno. Od vedení tehdy dostal důvěru na dva roky, tedy na dvě mistrovství světa, olympijské hry i Světový pohár v Torontu. Na něm Češi pod jeho vedením nepostoupili ze skupiny a obsadili celkové šesté místo, když dvakrát padli a na závěr porazili Spojené státy.
Na světovém šampionátu v roce 2017 skončila Jandačova parta na sedmé příčce, ani o rok později národní tým neprošel mezi nejlepší čtyři celky na turnaji. Do bojů o medaile dotáhl Jandač reprezentaci předtím na olympijských hrách, nakonec se však musel spokojit se čtvrtým místem po porážce s Kanadou. Stejně jako nástup se i jeho konec věděl s předstihem, po MS 2018 se vrátil na klubovou úroveň, převzal Magnitogorsk.
MILOŠ ŘÍHA. Už dříve se jeho jméno s pozicí reprezentačního kouče spojovalo. Nakonec se Miloš Říha dočkal v červnu 2018. „Jsem nesmírně poctěn, byť jsem nebyl první v pořadí,“ uvedl po jmenování s narážkou na dříve zvažované varianty, mezi kterými byli Martin Straka s Liborem Zábranským či Filip Pešán a Václav Varaďa.
Říha měl u reprezentace strávit dvě kompletní sezony. Na světovém šampionátu v roce 2019 předváděli Češi pod jeho vedením solidní výkony, prezentovali se atraktivním hokejem, vstřelili nejvíce branek a útočili na první medaili po sedmi letech. To ale nevyšlo po porážce v boji o bronz s Rusy. „Svůj úkol jsem nesplnil a je to škoda. Beru to na sebe,“ hodnotil po návratu domů dojatý v slzách. Další šanci už nedostal, kvůli covidové pandemii se totiž turnaj o rok později neuskutečnil. Říha tak u týmu v červnu 2020 skončil, o několik týdnů později po vážných zdravotních problémech zemřel.
FILIP PEŠÁN. Už téměř rok dopředu bylo jasno, že Říha po sezoně 2019/20 skončí a nahradí ho do té doby liberecký trenér Pešán. Ambiciózní mladý kouč nejprve plnil roli reprezentačního šéftrenéra, před tím s Bílými Tygry slavil jeden titul a dvě stříbra. Od jeho jmenování si na svazu hodně slibovali.
PŘEDČASNÝ KONEC. Velká očekávání se však nenaplnila. Na šampionátu v roce 2021 vypadl s národním týmem ve čtvrtfinále po prohře 0:1 s Finskem a o rok později se na olympijských hrách podepsal pod nejhorší výsledek národního týmu v historii, když skončil už v osmifinále. Brzy na to ho Výkonný výbor z funkce odvolal.
KARI JALONEN. Po zvažování několika variant byl nakonec po 74 letech zvolen zahraniční kouč. Jalonen podškrábl smlouvu až do roku 2024, počítalo se s ním tedy i na domácí mistrovství. A začal výborně, na šampionátu ve Finsku (2022) získal pro Česko první medaili po deseti letech, když národní tým otočil proti USA bláznivou bitvu o bronz (8:4).
DALŠÍ BRZKÉ LOUČENÍ. Jenže o rok později skončil s českým týmem na MS až osmý a začaly se objevovat hlasy, že by měl u reprezentace skončit. Dvakrát se musel obhajovat, než ho Výkonný výbor v červnu roku 2023 nakonec odvolal. Šampionátu v Praze se tak nedočkal.
RADIM RULÍK. O Jalonenově nástupci bylo oficiálně jasno jen o pár chvil později. Na stejné tiskové konferenci Hadamczik a spol. oznámili, že se novým koučem reprezentace stane právě úspěšný trenér dvacítky, se kterou získal po 18 letech medaili.
ZLATO PO 14 LETECH. U áčka začal nejlépe, jak mohl. V Praze dovedl tým k titulu mistrů světa. Poprvé od roku 2010. Turnajem žila celá republika, bujaře se slavilo třeba na Staroměstském náměstí.
DOPŘEDU OZNÁMENÝ KONEC. O rok později už tak úspěšný nebyl. Konec ve čtvrtfinále ale horké spekulace nespustil. Ovšem po olympiádě v Miláně, kde národní tým sahal po senzaci ve čtvrtfinále proti Kanadě, vyšla ven zpráva: „Rulík po MS skončí, rozhodl se pro práci v klubu.“
ZDENĚK MOTÁK. Původní plán zněl jinak. V prosinci skončil na vlastní žádost v Třinci, s nímž získal v letech 2023 a 2024 extraligový titul. O měsíc později jej svaz představil jako nového kouče juniorské reprezentace, v tu chvíli se ale ještě netušilo, že se Radim Rulík vrátí na klubovou scénu. Jeho nástupcem u národního mužstva se stal právě Moták, k ruce bude mít asistenta Pavla Grosse, bývalého kouče Sparty.
