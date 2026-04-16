Už nepotřebuju dělat kompromisy. Moták vybere asistenta, pobaví se i s Jandačem

Autor: ,
  20:10
Klidně, ochotně a s úsměvem začal Zdeněk Moták odpovídat na otázky novinářů jakožto nový hlavní trenér reprezentace. „Ale musím podepsat smlouvu!“ prohodil na dotaz, co ho čeká v nejbližších dnech. Do funkce nastoupí oficiálně až od nové sezony, na nadcházejícím šampionátu ale chybět nebude.
Tým povede Radim Rulík, Motáka i jeho asistenta Pavla Grosse čeká role jakéhosi pozorovatele. Co přesně to znamená? „Budu sledovat velký hokej. To je moje práce. Dívat se, jak to hrají ty nejlepší reprezentace,“ pravil.

A pak? Jak budete mít s kolegou Grossem rozdělené role?
Já myslím, že na to je ještě brzo. Máme hrubé črty, jsme připravení, ale nerad bych to teď otevíral.

Některá jména při hledání nového kouče vyskočila před vámi. Nepřemýšlel jste tak, že byste to nevzal proto, že jste nebyl první?
Vůbec. Je to nároďák, nejvyšší post trenéra, kterého můžete v životě dosáhnout. Nabídka byla férová, dostal jsem skvělého asistenta. Ve svých letech už nepotřebuji dělat kompromisy. S Pavlem i Lojzou jsme si řekli, že si budeme říkat do očí pravdu, ať už je jakákoliv. Budeme diskutovat, komunikovat, vždycky nějaké řešení najdeme.

S Grossem jste dvě výrazné trenérské osobnosti.
Myslím si, že naše spojení je dobrá cesta. Nepotřebujete někoho, kdo vám bude říkat, jak jste skvělý a děláte to dobře. Potřebujete kolegu, který vám umí říct ne a přinést do diskuze vlastní názor. To vás pak donutí se nad věcmi znovu zamyslet, utvořit si názor a třeba si i říct, že ten druhý měl pravdu. Hlavní slovo mám já, ale role v té hierarchii se stírají. Nechci o Pavlovi říkat, že je to můj asistent, ale spíš spolupracovník.

Napadlo by vás před rokem, že právě s bývalým trenérem Sparty Grossem budete teď takto úzce spolupracovat?
No to určitě ne! Ale když přišla nabídka na Pavla, já okamžitě kývl.

Jak jste spolu tehdy vycházeli?
Normálně jako soupeři, kteří si po zápase podají ruku a navzájem si pogratulují.

Už jste zavzpomínali třeba na společné bitvy Třince se Spartou?
Ještě jsme to neprobírali, ale určitě to přijde! Budeme se o tom bavit, série byly nezapomenutelné, že jo?

Jednoznačně, i díky vašemu legendárnímu práskání s dvířky.
Ač je mi to už lehce nepříjemné, to se asi připomínat bude dál. Ani nevím, kolik to mělo lajků. Kdyby dal každý korunu, máme u nás postaráno o hokej!

Co vás čeká v nejbližších dnech?
Podepsat smlouvu, poté sezení s dalšími možnými spolupracovníky, na to se těším. A pak se dát do práce už na mistrovství ve Švýcarsku.

Po něm tým oficiálně přeberete. S jakou vizí?
Chtěl bych, abychom z toho měli všichni radost a bavili se tím. Samozřejmě ne vždy to půjde, je to hra, stejně jako v životě přichází vítězství i porážky. Chtěl bych, abychom hráli aktivní, agresivní hokej.

Moták dokáže hrát aktivní hokej?
Víte, vždycky musíte reagovat a trénovat hráče podle toho, jak jsou nastavení. Tituly, medaile a všechny úspěchy se získávají kvalitní obrannou hrou. Tím netvrdím, že plánujeme hrát zataženě, dobrá obrana začíná forčekingem, pak můžete kotouče získávat. Ale takové názory se ke mně nedostaly. Nemám sociální sítě, ani je nechci mít.

Ještě vás čeká výběr druhého asistenta. Bude mít půlenou funkci v nějakém klubu?
Ano, je to ve hře. Nabízí se různí adepti, kteří jsou momentálně zaměstnaní v klubu. Chceme někoho, kdo bude dobře znát hokej a jeho detaily.

Připadá na pozici dalšího asistenta v úvahu i Josef Jandač?
S Pepou se známe, troufnu si říct, že jsme i kamarádi. Určitě se o tom budeme bavit.

Plánujete na léto setkání s hráči z NHL?
Ano, rád bych se s nimi viděl. Doufám, že se na to najdou prostředky i termíny. Myslím si, že to je důležitá věc. Uvědomil jsem si, že z těch kluků znám jen Radka Gudase a Ondru Paláta...

Prezident svazu Alois Hadamczik mluvil o tom, že chce, aby se do kádru zapracovávali mladí hráči. Řešili jste to i spolu?
Konkrétně ne, ještě na to nebyl čas, ale beru to jako povinnost. Mladí musí dostat příležitost. Poslední tři nebo čtyři roky jsme získávali na MS dvacítek medaile. A buď si ji vezmou a ukážou, že na to mají, nebo budou ještě chvíli čekat a ohrají se v extralize nebo v jiných evropských soutěžích.

Na konci prosince jste rezignoval v Třinci, původně jste měl vést dvacítku. A teď jste novým koučem dospělé reprezentace. Není to pro vás trochu sci-fi?
Ani ne. (směje se) Konec v Třinci měl nějaké důvody, ale říkal jsem si, že když se jedny dveře zavřely, možná se nějaké další otevřou. A stalo se tak, za což jsem opravdu rád.

