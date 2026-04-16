Kdo nahradí Rulíka? Výkonný výbor svazu jedná o novém kouči českých hokejistů

Favority na uvolněné místo po Rulíkovi, jenž od příští sezony převezme extraligové Kladno, mají být právě Gross a Moták.
S informací o jejich jmenování přišel před týdnem server Sport.cz, redakce iDNES.cz rovněž informovala o tom, že svaz Grosse kvůli práci u reprezentačního áčka oslovil.
Sedmapadesátiletý trenér posledně vedl Spartu, skončil v říjnu po necelých třech sezonách. Moták se v prosinci rozloučil s Třincem, který v letech 2023 a 2024 dovedl k mistrovskému titulu.
Výkonný výbor Českého hokeje
Prezident: Alois Hadamczik
Viceprezidenti: Petr Bříza, Jan Tůma
Další členové: Bedřich Ščerban, Aleš Kmoníček, Marek Chmiel, Stanislav Tichý, Petr Vosmík, Milan Urban, Jan Havlíček, Petr Vinš
Na konci ledna byl jmenován nástupcem Patrika Augusty na pozici kouče českých juniorů, nakonec je ale ve hře jeho posun k národnímu týmu dospělých.
Spekuluje se, že by s Grossem měli dostat dvouletou smlouvu, v roli pozorovatelů by mohli vyrazit už na letošní mistrovství světa, které startuje ve Švýcarsku 15. května.
Alois Hadamczik, prezident Českého hokeje, v březnu avizoval, že do začátku šampionátu chce mít jasno. „Vím, s kým chci mluvit,“ hlásil po oznámení Rulíkova konce s tím, že o zahraničním kouči neuvažuje.
V posledních týdnech se ve spojení s reprezentací skloňovala také jména Václava Varadi nebo Miloslava Hořavy, z těchto variant ale nakonec sešlo.
Nabídku odmítl také Tomáš Plekanec, jeden z členů současného trenérského štábu, který se chce plně od příštího ročníku plně soustředit na klubové povinnosti v Kladně.
Tam naváže na spolupráci s kolegy z národního mužstva, k Rytířům se přesune také další z asistentů Marek Židlický a gólmany dostane na starost Ondřej Pavelec.
„Chtěl jsem to řešit až po mistrovství světa, ale bohužel to bylo nastavené tak, že to chtějí vědět co nejdřív. Takže jsme to začali intenzivně řešit a udělali jsme rozhodnutí. Vyšel jsem svazu vstříc,“ vysvětloval Rulík.
Po mistrovství světa se rozloučí i generální manažer Jiří Šlégr. Končí mu smlouva, zájem o její prodloužení projevil, ale pro svaz je překážkou, že majetkově vstoupí do klubu v Litvínově.