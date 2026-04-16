Gross kvůli reprezentaci měnil plány: Zase získám nový pohled, potřeboval jsem uzrát

  21:30
Sám sebe rovnou pasoval do role „toho druhého“. Mírně do pozadí, na pozici asistenta a nejbližšího spolupracovníka Zdeňka Motáka, který bude mít od příští sezony na střídačce hokejové reprezentace hlavní slovo. Pavel Gross k takovému závěru došel i z osobních důvodů: „Ale ty bych nechtěl rozebírat... Šlo o mé rozhodnutí. Myslím si, že to máme nastavené výborně.“
Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross.
S novým kolegou při plánování nachází společnou řeč, až dosud se znali jen jako soupeři. V extralize spolu ještě nedávno sváděli vyrovnané boje, série mezi Spartou a Třincem patřily k ozdobám play off.

Před dvěma lety slavil po historickém obratu z 0:3 na 4:3 v semifinále Moták, loni se zase radoval Gross. „To už je zapomenuté, teď už se jen těším na to, co přijde,“ usmíval se sedmapadesátiletý kouč v Síni slávy.

Jak dlouho jste nabídku od reprezentace zvažoval?
Měl jsem v hlavě plány směrem k další sezoně. Pak se ozvali z reprezentace a všechno se změnilo. Zamyslel jsem se nad sebou a nad tím, co bych chtěl dělat. A když se v jednáních objevilo i Zdeňkovo jméno, řekl jsem si: Jo, tohle mi dává smysl. Jsem rád, že tu spolu sedíme a můžeme oznámit, že do toho jdeme.

Už nepotřebuju dělat kompromisy. Moták vybere asistenta, pobaví se i s Jandačem

Je to pro vás velká výzva?
Ano. A nejen výzva, ale i čest. Moc se na ten úkol těším. Všechno si sedlo dohromady, pak už jsem neváhal.

Co od angažmá u národního mužstva očekáváte?
Dobrou spolupráci, silný trenérský štáb. A tým plný dobrých hokejistů, který se bude během sezony postupně tvořit a na mistrovství světa v roce 2027 hrát o medaili.

Nastupujete po zdařilém působení Radima Rulíka, který před dvěma lety získal na domácím šampionátu zlato.
Byl to krásný turnaj. Každý klukům držel palce, titul z Prahy byl něco fantastického. Radim má ohromné zkušenosti, je to dobrý chlap a výborný trenér. On i ostatní kluci odvedli parádní práci, určitě ještě neřekli poslední slovo a něco nám ukážou i na mistrovství ve Švýcarsku.

Také vy jste před dvěma lety patřil do širšího realizačního týmu, společně s Patrikem Augustou jste trenérům pomáhali v roli poradců.
Pracovali jsme hodně s videem, já byl během zápasů spojený s asistentem Jirkou Kalousem. Shora vidíte všechno lépe, ze střídačky je hokej strašně rychlý. S Aušusem jsme se vůbec nemotali do kabiny, jen jsme přicházeli s pár poznatky, předali je trenérům, kteří si je pak vyhodnotili sami. Spíš jsme načerpávali atmosféru, viděli jsme všechny zápasy v O2 areně. Bylo to pěkné, povedlo se to.

Na rozdíl mezi prací v klubu a u reprezentace jste nachystaný?
No, to se teprve dozvím. Sejdu se s pár lidmi, kteří mi pomůžou, budu si po troškách shromažďovat názory. První turnaj nás čeká v listopadu, to je ještě dost času. Do té doby budeme stoprocentně připravení.

Máte z nové pozice i respekt?
No jasně. Ale člověk ho nesmí mít moc. Nemůžete mít strach, být uťáplý. Budu vedle sebe mít Zdeňka, který je zkušený, trenéra gólmanů Jardu Kameše, který má pět titulů s Třincem a teď je zase ve finále. Tihle lidé jsou v hokeji dlouho, už něco dokázali a mají co říct.

Dřív jste reprezentační ambice neměl?
Asi jsem na to ještě nebyl dostatečně uzrálý. Strašně mě bavilo být pořád s týmem, užíval jsem si každodenní práci. A když přišlo tohle, říkal jsem si, že je to něco nového, další milník v kariéře, že se zase můžu podívat na vše kolem hokeje z jiné perspektivy. Zase se něco naučím, obohatí mě to.

Mohou vám pomoct i zkušenosti z Německa, kde jste strávil třiatřicet let?
Ve výsledku je jedno, kde působíte. Všude musíte být nějakým způsobem otevřený, chtít se zlepšovat. Někdy to nevyjde, ale to je normální, pak se musíte jen znovu postavit na nohy, jít dál a každý den se učit.

Kdy jste při jednáních s Aloisem Hadamczikem měli definitivně jasno?
Ani pořádně nevím. Ještě jsme jednali o drobnostech, Lojza to řešil s lidmi z výkonného výboru. Pořád jsme spolu komunikovali, párkrát jsme se sešli. Zbytek doladíme během června.

Ještě k vám přibude druhý asistent. Jakou o obsazení tohoto postu máte představu?
Nabízí se par variant. Bude to důležitá persona, ale konkrétní jméno jsme si zatím neřekli. Ale i on nás určitě něčím obohatí, to je nejdůležitější.

Kompetence už máte mezi sebou rozdělené?
Ještě bych nepředbíhal, bude právě záležet i na tom, kdo třetí nás doplní. Pak si sedneme, dáme všechno dohromady, rozdělíme si práci. Pro týmy v Evropě začne sezona na konci července. Já si můžu vzít na starost jednu část republiky, Zdeněk bydlí v Ostravě, vezme si druhou část. Budeme se pravidelně scházet, brzy si vše nastavíme. Ale Zdeněk zůstává tím hlavním, já ho budu podporovat.

Za měsíc vás čeká cesta do Švýcarska, kde budete pozorovat národní tým přímo na šampionátu.
Já bych se díval i tak! Akorát bych toho možná viděl o trochu méně. Částečná výhoda to je, trochu si všechno nakoukáme. Nemusíme tam nutně strávit celé tři týdny, ale na pár zápasů se určitě pojedeme podívat.

A výkony Sparty jste po vašem odvolání sledoval?
Spíš zpovzdálí. Byl jsem i nějakou dobu pryč, ale sedmý zápas semifinále v Pardubicích jsem viděl. Velmi dobrá, hodně vyrovnaná a dlouhá série. Plné stadiony, spoustu emocí, rozhodovaly maličkosti. Pro hokej svátek, to samé čekám i od finále.

