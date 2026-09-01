Čtrnáct tisíc duší se ve Sportovní hale v pražských Holešovicích zmítalo mezi žalem a vztekem. Hokejoví fanoušci v proslulé aréně doufali v povstání svých bojovníků, těšili se na slavnost, sledovali však bohapustou frašku. Jen tlupa vikinských dobyvatelů se na kluzišti a poté v kabině bujaře radovala. iDNES Premium přináší třetí díl série textů o událostech ze srpna 1996.
Rozhádaný a rozpadající se národní tým před třiceti lety na Světovém poháru podlehl doma Švédsku 0:3 a navázal na ostudnou porážku s Finy 3:7 v Helsinkách.
Sportovní katastrofa nabývala obludných rozměrů.
Na novinářské tribuně se švédští kolegové uštěpačně ptali, zda jakýmsi omylem nenastoupili v českých dresech hokejisté Jugoslávie.