Zrození katastrofy. Po trapasu se Švédy pršely plechovky. Jak hluboko klesneme?

Karel Knap

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Jaromír Jágr na Světovém poháru v roce 1996. | foto: Profimedia.cz

Čtrnáct tisíc duší se ve Sportovní hale v pražských Holešovicích zmítalo mezi žalem a vztekem. Hokejoví fanoušci v proslulé aréně doufali v povstání svých bojovníků, těšili se na slavnost, sledovali však bohapustou frašku. Jen tlupa vikinských dobyvatelů se na kluzišti a poté v kabině bujaře radovala. iDNES Premium přináší třetí díl série textů o událostech ze srpna 1996.

Rozhádaný a rozpadající se národní tým před třiceti lety na Světovém poháru podlehl doma Švédsku 0:3 a navázal na ostudnou porážku s Finy 3:7 v Helsinkách.

Sportovní katastrofa nabývala obludných rozměrů.

Na novinářské tribuně se švédští kolegové uštěpačně ptali, zda jakýmsi omylem nenastoupili v českých dresech hokejisté Jugoslávie.

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