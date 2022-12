Šancí hodně, gól žádný. I druhé místo je super, myslí si kapitán Zohorna

„Měli jsme dobrý pohyb, jezdilo nám to. Vytvořili jsme si spoustu šancí. Kdybychom dali gól, dva a šli do vedení, byl by to úplně jiný zápas,“ řekl novinářům Zohorna. Češi přestříleli soupeře v poměru 36:24, ale gólmana Marcuse Högberga nepřekonali.

„Nebyli jsme moc na puku v útočném pásmu, naopak Švédi drželi kotouč především v útočné třetině. Hrálo se proti nim těžko. Jsou šikovní, dobře si nahrávali. Ale odehráli jsme dobrý zápas, jen ve skóre to nevyšlo,“ prohlásil.

Velké šance měli v průběhu zápasu Fridrich, Dvořák, nebo Tomášek. Góly ovšem padaly jen na druhé straně.

Brankáři Linköpingu, který má i zkušenosti z NHL v barvách Ottawy, měli hráči podle pardubického útočníka situaci více zkomplikovat. „Šance jsme měli, ale jejich gólman skoro všechny puky viděl. Měli jsme chodit víc před bránu a clonit, abychom mu chytání znepříjemnili,“ podotkl Zohorna.

Češi tak kvůli bezbodové prohře skončili na poslední reprezentační akci v tomto kalendářním roce na druhém místě, když neubránili celkový triumf právě před Švédy.

Nicméně i s druhým místem byl kapitán Zohorna, který se vrátil do národního týmu poprvé od únorových olympijských her v Pekingu, celkem spokojený. Turnaj podle něj splnil roli, kterou jako součást přípravy na vrchol sezony v podobě mistrovství světa v Rize a Tampere má.

„Je super, že trenér Jalonen zkouší nové hráče. Snaží se dát prostor mladým, aby kluci nabrali zkušenosti s mezinárodním hokejem. Vidí tu úroveň a ukáže jim to, v čem ještě musí zamakat. Chtěli jsme turnaj vyhrát, což se nám kvůli koncovce nepovedlo, ale druhé místo je super,“ dodal Zohorna.