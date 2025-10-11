„Krátce před oslavou se Stanley Cupem v Pardubicích mi při skákání na bednu luplo v koleni. Den předtím, než mi pohár přiletěl, jsem dostal výsledky rezonance, které mluvily jasně: Vaz v čudu, půl roku rekonvalescence, konec s nadějemi na účast v Miláně. S nadějemi na zřejmě moji jedinou příležitost, jak se na Hry podívat,“ líčil Nosek otevřeně v projektu Bez frází.
Když se veřejnost v půlce září dozvěděla, že český forvard bude Floridě několik měsíců chybět, uvedl generální manažer Bill Zito pouze „nespecifikované potíže ve spodní části těla“. Později vyšlo najevo, že Noska trápí koleno.
A to navíc nejsou jediné komplikace, které Panthers potkaly. Během přípravy totiž přišli o kapitána Aleksandera Barkova, jenž se rovněž potýká s problémy s kolenem a chybět může klidně i celou sezonu.
Fit není ani ofenzivní tahoun a vyhlášený provokatér Matthew Tkachuk, jenž už od února laboruje s tříslem a nyní se zotavuje po operaci. Do únorového turnaje v Miláně by se ale americká hvězda měla dát do pořádku.
To Nosek si vybral větší smůlu. Nepříjemný moment se mu navíc stal krátce před dosavadními největšími oslavami v kariéře. Situaci se ale snaží i tak brát pozitivně.
„Teď, s kolenem bolavým po operaci a zklamaný, že na olympijské hry se budu dívat jenom v televizi, už jsem stejně zase natěšený. Přemýšlím, co pro mě má hokejový osud nachystaného dál,“ popisoval pardubický rodák, který v kariéře zažil momentů nahoru-dolů několik.
A k některým z nich se ve zmíněné zpovědi také vrátil.
Třeba k tomu, jak se po přesunu na farmu Detroitu ošklivě pořezal při vybalování příborů a v některých místech levé ruky nemá dodnes cit. A jen milimetry ho zachránily od toho, aby zbytek života strávil s nehybnými prsty.
„Dost dobře to mohl být konec s hokejem. Kdo ví, ale pravděpodobně bych už pak nemohl hrát, i když se jednalo o spodní ruku na hokejce. Jedinou šlachu, co jsem si fiknul na padesát procent, doktoři opravili a po rozhýbání nemám s pohybem žádné problémy,“ vysvětloval Nosek.
Nezapomněl se ale ohlédnout také do minulého roku. Zastavil se u momentu, který v květnu 2024 dost možná překvapil širokou hokejovou veřejnost – jeho nenominaci na domácí mistrovství světa.
Možná i vy si ten okamžik vybavíte. Pardubický odchovanec tehdy dorazil na přípravný turnaj v Brně, kde měl jako ostatní hráči z NHL odehrát dva duely.
Jenže naskočil pouze do prvního z nich, ve víkendovém programu nefiguroval. A ze závěrečné nominace vypadl.
„Neskutečně mě to vytočilo. Že jsem nedostal možnost zahrát si na domácím mistrovství světa byla jedna věc. Ale že jsem měl něco slíbeného a kvůli tomu jsem vytáhl z Ameriky předčasně rodinu, mě v tu chvíli trápilo víc,“ poodhalil Nosek, že nešlo pouze o sportovní důvody.
„Můj mladší syn je extrémně živé dítě, ten starší zase něco jako poloviční autista a potřebuje speciální péči, jakou v zámoří na rozdíl od Česka má. A já je o dva měsíce dřív, než bylo nutné, nastěhoval do malého bytu v Pardubicích, kde s nimi nebylo pořádně co dělat,“ mrzelo třiatřicetiletého útočníka.
Právě kvůli domácímu šampionátu byl ale ochotný tyto logistické záležitosti podstoupit. Jenže nakonec se i sen o turnaji v Praze rozplynul:„Chápal jsem, že nominace není nafukovací. Nebyl jsem první ani poslední hokejista, kterého něco takového potkalo. Ale strašně mě štvalo, že neplatila dohoda s trenérem.“
„V tom duchu jsem taky spustil, když si mě po oznámení finální soupisky zavolal do svého kamrlíku, kde byl i celý realizační tým. Nepustil jsem ho ke slovu. Vylíčil jsem mu svoji situaci a připomněl, s čím mě do Brna pozval.“
Jak později Rulík přiznal, právě oznámení o Noskově neúčasti na domácím MS pro něj bylo to nejtěžší. Vztahy mezi oběma aktéry ale nyní mají být na dobré úrovni, pracovitý útočník má do reprezentace dveře otevřené.
O domácí zlato sice přišel, avšak o pár týdnů později mohl zažívat radostnější pocity. Podepsal totiž smlouvu s mistrovskou Floridou, naskytla se mu tak šance znovu zabojovat o Stanley Cup, který mu s Vegas v roce 2018 těsně unikl.
„Jakmile jsem poznal mentalitu místních kluků, začal jsem naplno věřit, že by mohli trofej obhájit. Protože tohle je play off tým. To je parta, která se s vámi nepárá a od prvního střídání vás chce seřezat a přejet. Ať je listopad, nebo začátek června. A já, věřím, jsem hráč přesně pro takové mužstvo,“ pochvaloval si Nosek, jak zapadl k Panthers.
A jeho slova se skutečně vyplnila. V důležitých momentech play off dostával prostor, kouč Paul Maurice jeho lajnu opakovaně chválil. A nakonec útoku s českým centrem udělil velkou poctu, když ho nechal absolvovat poslední vteřiny v sezoně přímo na ploše.
„Jak se blížil závěr, najednou jsem ucítil, jak mi na střídačce trenér klepnul do zad s tím, že chce, ať jdeme na poslední střídání a neslezeme z ledu. Už tak jsem byl v euforii, že to je konečně tady. Dočkám se svého Stanley Cupu. Ale v tu chvíli se mi v krku objevil knedlík a zase jednou jsem měl slzy na krajíčku,“ líčil Nosek.
V organizaci díky výkonům zůstal i pro tuto sezonu. Jenže jak už to u něj bývá, opět se nevyhnul smolnému období a musí nejprve vyřešit zdravotní trable.
A ty vzhledem k absenci na turnaji pod pěti kruhy zamrzí o to víc.