Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Autor:
  7:56
Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude několik měsíců. Jak navíc nyní přiznal, kvůli zdravotním trablům přijde i o olympiádu.
Útočník Tomáš Nosek (92) z Floridy

Útočník Tomáš Nosek (92) z Floridy | foto: NHL/ via Getty Images

Zpěvačka Veronika Stýblová je součástí kapely Verona od roku 2018 a je...
Nechyběli ani manželka Eliška (na snímku) a synové Patrik s Matiasem. (12....
Chybět nemohli ani Noskovi rodiče Daniela a Miroslav. Prozradili několik věcí...
Slavná trofej váží přes 15 kilogramů a držet ho nad hlavou při jízdě na povozu...
64 fotografií

„Krátce před oslavou se Stanley Cupem v Pardubicích mi při skákání na bednu luplo v koleni. Den předtím, než mi pohár přiletěl, jsem dostal výsledky rezonance, které mluvily jasně: Vaz v čudu, půl roku rekonvalescence, konec s nadějemi na účast v Miláně. S nadějemi na zřejmě moji jedinou příležitost, jak se na Hry podívat,“ líčil Nosek otevřeně v projektu Bez frází.

Když se veřejnost v půlce září dozvěděla, že český forvard bude Floridě několik měsíců chybět, uvedl generální manažer Bill Zito pouze „nespecifikované potíže ve spodní části těla“. Později vyšlo najevo, že Noska trápí koleno.

Nepříjemnost pro Noska. Kvůli zranění bude Floridě chybět několik měsíců

A to navíc nejsou jediné komplikace, které Panthers potkaly. Během přípravy totiž přišli o kapitána Aleksandera Barkova, jenž se rovněž potýká s problémy s kolenem a chybět může klidně i celou sezonu.

Fit není ani ofenzivní tahoun a vyhlášený provokatér Matthew Tkachuk, jenž už od února laboruje s tříslem a nyní se zotavuje po operaci. Do únorového turnaje v Miláně by se ale americká hvězda měla dát do pořádku.

To Nosek si vybral větší smůlu. Nepříjemný moment se mu navíc stal krátce před dosavadními největšími oslavami v kariéře. Situaci se ale snaží i tak brát pozitivně.

Už jede! Noska se Stanley Cupem přivezl kočár. Občas to bylo těsné, smál se

„Teď, s kolenem bolavým po operaci a zklamaný, že na olympijské hry se budu dívat jenom v televizi, už jsem stejně zase natěšený. Přemýšlím, co pro mě má hokejový osud nachystaného dál,“ popisoval pardubický rodák, který v kariéře zažil momentů nahoru-dolů několik.

A k některým z nich se ve zmíněné zpovědi také vrátil.

Třeba k tomu, jak se po přesunu na farmu Detroitu ošklivě pořezal při vybalování příborů a v některých místech levé ruky nemá dodnes cit. A jen milimetry ho zachránily od toho, aby zbytek života strávil s nehybnými prsty.

Tomáš Nosek (vlevo) a Vítek Vaněček ukazují tetování po zisku Stanley Cupu při oslavách na náměstí v Havlíčkově Brodě.

„Dost dobře to mohl být konec s hokejem. Kdo ví, ale pravděpodobně bych už pak nemohl hrát, i když se jednalo o spodní ruku na hokejce. Jedinou šlachu, co jsem si fiknul na padesát procent, doktoři opravili a po rozhýbání nemám s pohybem žádné problémy,“ vysvětloval Nosek.

Nezapomněl se ale ohlédnout také do minulého roku. Zastavil se u momentu, který v květnu 2024 dost možná překvapil širokou hokejovou veřejnost – jeho nenominaci na domácí mistrovství světa.

Možná i vy si ten okamžik vybavíte. Pardubický odchovanec tehdy dorazil na přípravný turnaj v Brně, kde měl jako ostatní hráči z NHL odehrát dva duely.

Jenže naskočil pouze do prvního z nich, ve víkendovém programu nefiguroval. A ze závěrečné nominace vypadl.

„Neskutečně mě to vytočilo. Že jsem nedostal možnost zahrát si na domácím mistrovství světa byla jedna věc. Ale že jsem měl něco slíbeného a kvůli tomu jsem vytáhl z Ameriky předčasně rodinu, mě v tu chvíli trápilo víc,“ poodhalil Nosek, že nešlo pouze o sportovní důvody.

„Můj mladší syn je extrémně živé dítě, ten starší zase něco jako poloviční autista a potřebuje speciální péči, jakou v zámoří na rozdíl od Česka má. A já je o dva měsíce dřív, než bylo nutné, nastěhoval do malého bytu v Pardubicích, kde s nimi nebylo pořádně co dělat,“ mrzelo třiatřicetiletého útočníka.

Tomáš Noska vezl od zimního stadionu koňský povoz přes třídu Míru. Doprovázeli jej fotografové, kameramani, ale i pardubická městská policie. (12. srpna 2025)

Právě kvůli domácímu šampionátu byl ale ochotný tyto logistické záležitosti podstoupit. Jenže nakonec se i sen o turnaji v Praze rozplynul:„Chápal jsem, že nominace není nafukovací. Nebyl jsem první ani poslední hokejista, kterého něco takového potkalo. Ale strašně mě štvalo, že neplatila dohoda s trenérem.“

„V tom duchu jsem taky spustil, když si mě po oznámení finální soupisky zavolal do svého kamrlíku, kde byl i celý realizační tým. Nepustil jsem ho ke slovu. Vylíčil jsem mu svoji situaci a připomněl, s čím mě do Brna pozval.“

Reprezentací opomenutý dříč. Nenápadný Nosek nosí úspěch a říká si o olympiádu

Jak později Rulík přiznal, právě oznámení o Noskově neúčasti na domácím MS pro něj bylo to nejtěžší. Vztahy mezi oběma aktéry ale nyní mají být na dobré úrovni, pracovitý útočník má do reprezentace dveře otevřené.

O domácí zlato sice přišel, avšak o pár týdnů později mohl zažívat radostnější pocity. Podepsal totiž smlouvu s mistrovskou Floridou, naskytla se mu tak šance znovu zabojovat o Stanley Cup, který mu s Vegas v roce 2018 těsně unikl.

„Jakmile jsem poznal mentalitu místních kluků, začal jsem naplno věřit, že by mohli trofej obhájit. Protože tohle je play off tým. To je parta, která se s vámi nepárá a od prvního střídání vás chce seřezat a přejet. Ať je listopad, nebo začátek června. A já, věřím, jsem hráč přesně pro takové mužstvo,“ pochvaloval si Nosek, jak zapadl k Panthers.

Nosek o magické Floridě: Marchandovi tak ležela v žaludku, až pro ni slevil miliony

A jeho slova se skutečně vyplnila. V důležitých momentech play off dostával prostor, kouč Paul Maurice jeho lajnu opakovaně chválil. A nakonec útoku s českým centrem udělil velkou poctu, když ho nechal absolvovat poslední vteřiny v sezoně přímo na ploše.

„Jak se blížil závěr, najednou jsem ucítil, jak mi na střídačce trenér klepnul do zad s tím, že chce, ať jdeme na poslední střídání a neslezeme z ledu. Už tak jsem byl v euforii, že to je konečně tady. Dočkám se svého Stanley Cupu. Ale v tu chvíli se mi v krku objevil knedlík a zase jednou jsem měl slzy na krajíčku,“ líčil Nosek.

V organizaci díky výkonům zůstal i pro tuto sezonu. Jenže jak už to u něj bývá, opět se nevyhnul smolnému období a musí nejprve vyřešit zdravotní trable.

A ty vzhledem k absenci na turnaji pod pěti kruhy zamrzí o to víc.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slavia vs. PřerovHokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Slavia vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
11. 10. 15:00
  • 1.85
  • 4.21
  • 3.36
Poruba 2011 vs. JihlavaHokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Poruba 2011 vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
11. 10. 16:00
  • 2.40
  • 4.00
  • 2.44
Zlín vs. Frýdek-M.Hokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Zlín vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
11. 10. 16:00
  • 1.65
  • 4.40
  • 4.12
Pardubice B vs. KolínHokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Pardubice B vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
11. 10. 17:00
  • 2.60
  • 4.21
  • 2.20
Sokolov vs. VsetínHokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Sokolov vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
11. 10. 17:00
  • 3.60
  • 4.39
  • 1.75
Litoměřice vs. ChomutovHokej - 11. kolo - 11. 10. 2025:Litoměřice vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
11. 10. 17:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

11. října 2025  7:56

Nedvědovi u Sparty začala šichta: Musíme se dát jinou cestou, změny mohou přijít

Náročnější extraligovou premiéru v pozici hlavního kouče, aby Jaroslav Nedvěd pohledal. Na hokejové střídačce ambiciózní, leč zkroušené Sparty, proti nabitým Pardubicím, byl pár desítek hodin ve...

11. října 2025  7:19

Rozkaz zněl jasně, střílet! Ranař Košťálek na Spartě řádil: Tady mě to vždy motivuje

Dvěma výtečnými střelami vždy dodal Pardubicím klidný odstup. Obránce Jan Košťálek se na Spartě, kde dřív hrával, během pátečního večera domácím fanouškům řádně připomněl. Ke dvěma gólům v očekávaném...

10. října 2025  23:45

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Dusno v Litvínově, kotel supěl, policie v pozoru. Na emoce mají právo, řekl Broš

Napětí v hokejovém Litvínově roste. Vlajkonoši při pátečním domácím zápase s Kladnem skandovali hesla proti vedení pod VIP místy a svoji nevoli vyjádřili i za domácí střídačkou. Policisté pro jistotu...

10. října 2025  21:41

Jste táta! slyšel na letišti. Palát o spěchu na porod, seznamu týmů i slibu od šéfa

Premium

O horentních sumách, za jaké teď hokejisté v NHL podepisují, míní jedno. „Když hráč zabírá čtvrtinu platového stropu, těžko tým získá Stanley Cup,“ říká útočník Ondřej Palát, zasloužilý vítěz dvou...

10. října 2025

Trpěl, 910 dní bez zápasu. Držel jsem to v sobě, dojal ikonu návrat. Přáli jí i protivníci

„Jen jsem si to užíval.“ Takovou větu běžně neříká sportovec, který právě prohrál. Hokejový útočník Jonathan Toews je ale pochopitelnou výjimkou. K soutěžnímu utkání nenastoupil celých 910 dní, až do...

10. října 2025  16:19

Siniaková ve Wu-chanu dohrála ve čtvrtfinále, Pegulaová jí nadělila kanára

Kateřina Siniaková do semifinále ve Wu-chanu nepostoupila. Česká tenistka ve čtvrtfinále prohrála 6:2, 0:6 a 3:6 s šestou hráčkou světa Američankou Jessicou Pegulaovou.

10. října 2025  7:35,  aktualizováno  15:32

Brankářův zápas hrůzy. San Jose pohřbil děsivými chybami, litovali ho i soupeři

Noční můra. Zápas blbec. Říkejte tomu, jak chcete. Gólman Alex Nedeljkovic prožil v NHL chvilky, na které by nejraději zapomněl. „Nezvládl jsem to,“ kroutil jen nevěřícně hlavou. Dvěma obrovskými...

10. října 2025  14:31

Dej si pozor na otřes mozku. Chytil zářil ve Vancouveru a slyšel: Máš ofenzivní jiskru

Cítil se dobře, pochvaloval si letní přípravu, během níž se o sebe pečlivě staral. A hned na startu sezony viděl, že se mu úsilí vyplatilo. Český útočník Filip Chytil dvěma góly režíroval výhru...

10. října 2025  12:46

Slafkovský se smál zářícímu Dobešovi: Bláznivý styl chytání! Nechápu, jak to dělá

Dostal šanci hned ve druhém utkání nové sezony NHL. A podobně jako při vstupu do elitní hokejové soutěže brankář Jakub Dobeš zazářil, za záda pustil jedinou střelu Detroitu. Díky jeho příspěvku se...

10. října 2025  10:49

Chytil slavil dva góly, Dobeš zářil v bráně. Další Češi v NHL asistovali

Třetí hrací den nové sezony hokejové NHL nabídl hned čtrnáct zápasů. Boston i díky asistencím Davida Pastrňáka a Pavla Zachy zvítězil 4:3 po prodloužení nad Chicagem. Martin Nečas asistoval u vítězné...

10. října 2025  6:18,  aktualizováno  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.