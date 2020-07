Začátek okouzlení či případ tajemného Ehrenhafta. Po čem pátrá hokejový historik

, aktualizováno

Už téměř 20 let mapuje historii československého hokeje. Strávil tisíce hodin, aby vytvořil databázi všech hráčů, kteří od roku 1937 nastoupili v tuzemské lize, i těch, kteří se od prvního mezinárodního zápasu v roce 1909 objevili v reprezentaci. A je to jen pár týdnů, co Tomáš Kučera, jinak marketingový ředitel českobudějovického Motoru, i díky koronaviru a otevřenějším přístupům do knihoven vypátral jméno a osud nejtajemnějšího hráče československého nároďáku, jistého Adolfa Ehrenhafta.