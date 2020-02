Král odmítá kritiku končících trenérů: Věděli, na jak dlouho podepisují

Hokej

Zvětšit fotografii Prezident Českého hokeje Tomáš Král. | foto: ČTK

dnes 11:32

Ani Miloš Říha loni na jaře, ani Václav Varaďa letos v lednu nechápali jednání hokejového svazu. Trenéři reprezentačních výběrů mužů a do 20 let nebyli spokojení s tím, že se o svém plánovaném konci dozvěděli až z médií a svaz s nimi nekomunikoval. Proti tomu se nyní ohradil prezident Českého hokeje Tomáš Král: „Nechápu, jak mohlo být jednání svazu označeno za neseriózní. Věděli, co podepisují.“

Král se v rozhovoru pro svazový web Hokej.cz kromě jiného rozpovídal právě o nařčení z úst koučů dvou nejsledovanějších hokejových reprezentací. V obou případech byl scénář podobný. Česká juniorka uvadá a svět to vidí. Je to odstrašující, varuje Varaďa Říha se o tom, že jej u národního týmu po této sezoně nahradí Filip Pešán, dozvěděl po loňském MS údajně až z médií. „Je to pohlavek,“ byl v červnu naštvaný Říha, který v Bratislavě dovedl tým ke čtvrtému místu. Stejně se měl o jmenování svého nástupce Karla Mlejnka doslechnout i kouč dvacítky Varaďa. „Nepotěšilo mě to. Očekával jsem férové jednání z očí do očí,“ napsal kouč Třince na svém blogu. Proti tomu se nyní vyjádřil šéf svazu Král, podle něhož trenéři dobře věděli, na jak dlouho smlouvu uzavírají (oba podepsali na dva roky a kontrakt dodrželi, resp. dodrží). „Pokud uzavíráte smlouvu na dobu určitou, víte už při podpisu, kdy tato smlouva končí,“ brání se nařčení o neférovosti Král. „Tudíž nechápu, jak může být jednání svazu označeno za neseriózní. Objevily se názory, že trenéra vyhazujeme, chováme se neseriózně a podobně. Buď je to snaha některých novinářů o hledání senzace a negativismu za každou cenu, nebo totální hloupost.“ Král zmínil také probíhající kauzu kolem uzavření juniorské extraligy (po jejím zákazu pod názvem O pohár DHL). V souvislosti s ní se se svazem soudí tři kluby, kterým byla odepřena účast v nejvyšší juniorské soutěži - Vsetín, Přerov a Havířov. Pokuta už přes pět milionů. Hokejový svaz si ale věří: Nic neobcházíme „Představitelé klubů uvádějí, že jsme jim nenabídli žádnou alternativu. S tím ale nemohu souhlasit. Před Vánoci jsme jim nabídli variantu, že z extraligy juniorů (druhá nejvyšší juniorská liga), kterou hrají, mohou postoupit dva týmy. Tyto týmy ovšem trvaly na tom, že chtějí, aby postoupily tři, což pro nás není přijatelné,“ snažil se o vysvětlení šéf svazu. Král zároveň uznal, že kvůli trvajícímu sporu nemají juniorské kluby z druhé nejvyšší soutěže šanci postoupit do elitní ligy. Předběžné opatření o jejím uzavření totiž nadále platí. „Do konečného rozhodnutí soudů, což může trvat měsíce až roky, je stav skutečně takový, že není kam postoupit. Budeme si s tím muset poradit,“ připustil.