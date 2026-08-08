Tak jako proti Spojeným státům a Finsku opět rozhodla druhá třetina, kde sice národní tým dokázal zásluhou Lukáše Kachlíře rychle vyrovnat, ale na trefu Jonaha Neuenschwandera v 35. minutě, která přišla jen těsně po konci druhé ubráněné přesilovky, už odpovědět nedokázal. A v závěrečné části zcela propadl.
„Znovu se v plné nahotě ukázalo, že chceme hrát, aniž bychom se ušpinili a dělali černou práci v obraně,“ popisoval 56letý kouč pro hokej.cz
|
Porážka na závěr. Hokejová osmnáctka končí na Hlinka Gretzky Cupu až šestá
Šesté místo obsadil český výběr čtyřikrát, naposledy v roce 2021. A letos na nejhorší výsledek v historii prestižního turnaje navázal. „Jsme strašně zklamaní. Sám jsem na sebe naštvaný, že jsem tým nedokázal dovést k úspěchu. Upřímně, tohle je ostuda,“ hlesl kapitán Adam Němec. „V důležitých momentech jsme netáhli za stejný konec, a proto to taky takhle dopadlo.“
Soupeře sice opět přestříleli, tentokrát 47:25, ale nedokázali si vypracovat nebezpečnější akci. „Po druhém gólu jsme zase úplně opustili věci, které jsme měli celou první třetinu. Když je stav 1:1, je to normální hokej, pak někdo dá gól a jde do vedení. Nevážili jsme si toho a v obranném pásmu jsme nepůsobili úplně dobře,“ přiblížil Nedvěd.
Přitom Češi v přípravě Švýcary dvakrát porazili (2:0 a 4:0), za posledních deset let s nimi sehráli 49 zápasů a 40 z nich vyhráli, ani jednou jim nepodlehli na mistrovství světa či Hlinka Gretzky Cupu. Až nyní.
Gól švýcarského útočníka Lea Ulricha na 1:3 na začátku třetí části:
Leo Ulrich tucks in his first of two goals to kick off a three-goal 3rd period for 🇨🇭! 🚨— Hlinka Gretzky Cup (@HlinkaMemorial) August 8, 2026
Leo Ulrich enfile son premier de deux et lance une poussée de trois buts en troisième période pour la 🇨🇭! 🚨#HlinkaGretzkyCup | #CoupeHlinkaGretzky pic.twitter.com/NG7a5O3rnU
Jenže jak se ukazuje, českému týmu zřejmě ona senzační výhra nad Kanadou, den před začátkem turnaje, nejspíš velmi uškodila. „Příprava se nám povedla neskutečně, ale od té doby, i když jsme se o tom bavili dennodenně, jsme nedokázali přijmout tu situaci – že nejdřív musíme začít z defenzivy, a pak teprve můžeme někam útočit. Jakmile dal soupeř góly na 1:2 a 1:3, tak jsme úplně vypadli z role a nedokázali na to už reagovat,“ líčil nový reprezentační trenér.
Nedvěd po konci u pražské Sparty měl původně zamířit na lavičku dvacítky, nakonec však po Janu Tomajkovi, který v květnu po dvanácti letech vybojoval na mistrovství světa medaili, převzal právě výběr do 18 let.
„V šestnáctkách a sedmnáctkách se hraje určitý hokej, osmnáctka je takový přechod a dvacítky jsou zase úplně jiné. Nezachytili jsme ten přechod do systémovějšího hokeje. Kluci byli zřejmě zvyklí hrát živelněji a otevřeněji, možná jim to sedělo víc. Obecně se s postupem do vyšší kategorie některé věci posouvají a hraje se malinko jinak. V celém turnaji nás popravila naše defenzivní činnost, tam nejsou kluci úplně silní.“
|
Palát je vyřízený, píší v zámoří. Predikují mu boj o sestavu, co budoucnost v NHL?
„Čeká nás teď juniorka, budeme prvoročáci. Takovéhle chyby tam uděláte jednou a už si pár utkání nezahrajete. Obzvlášť my v kanadských juniorkách, tam se s vámi nikdo nes... Tohle musíme do další akce zlepšit,“ přiznává Němec.
„Když jste mladší, máte víc prostoru. Ten, kdo je šikovnější, projde celé hřiště sám a dá gól. Ale teď už jste starší a víte, že musíte taky plnit věci v defenzivě, jinak vidíte, jak to dopadá. Jsem strašně zklamaný, že se nám to takhle rozpadlo. Musíme si z toho vzít ponaučení,“ míní český útočník.