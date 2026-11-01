První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Robert Rampa
  19:00

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024. | foto: CTK / Paprskar PavelČTK

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem dosud vydala jen neurčitá vyjádření, Tipsport - oficiální sponzor mistrovství světa IIHF - přišel s velice ostrou a odmítavou reakcí.

Sázková společnost odmítá, aby se její logo jakkoliv objevilo při potenciálních zápasech Rusů na květnovém šampionátu.

„Stanovisko Tipsportu je od začátku ruské agrese jednoznačné: patříme k největším firemním podporovatelům Ukrajiny, nevypisujeme kurzy na KHL ani jiné ruské a běloruské soutěže a rozhodně se nechystáme vypisovat ani kurzy na ruskou reprezentaci. Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na MS byla naše reklama – ani na ledě ani v televizních přenosech,“ řekl pro Hospodářské noviny mluvčí společnosti Václav Sochor.

Tipsport je oficiálním partnerem seniorských šampionátů Mezinárodní hokejové federace až do roku 2029 a teď vyzývá národní federace k co nejrozhodnější reakci.

Měli by čeští hokejisté bojkotovat MS v případě, že se ho zúčastní ruská reprezentace?

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Nejnovější vývoj má situace v Německu, předseda tamního hokejového svazu Frank H. Lutz uvedl, že Německo musí zvážit variantu, že se vzdá pořádání květnového mistrovství světa.

Zatím argumentoval financemi, protože s ruským týmem by se vysoce zvedly náklady na zajištění bezpečnosti. „A my se nemůžeme vystavit ekonomickému riziku, které už nedokážeme unést,“ řekl Lutz.

Záležet podle něj bude na tom, kam bude německá vláda ochotná zajít.

Rozhodné stanovisko během víkendu vydal i zástupce kanadské vlády, tajemník pro sport Adam van Koeverden uvedl, že Kanada je připravena neudělit víza Rusům, kteří by přijeli v prosinci reprezentovat na juniorském šampionátu.

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Argumentoval tím, že vláda odmítá účast Rusů na akcích, které pořádá a dotuje státními penězi, přičemž ale zatím není jasné, jestli prestižní turnaj státní finance obdrží.

Česká vláda by měla o situaci jednat v pondělí, Česka se totiž dotýká pořádáním šampionátu hokejistek do 18 let v lednu v Ostravě a Rusky by se ho taky měly zúčastnit.

Ministr zahraničí Petr Macinka zatím jen pro Novinky uvedl toto: „Možnost startu ruských hokejistek na juniorském MS a priori neodmítám. Vylučovat mladé sportovce ze soutěží z politických důvodů mi nepřipadá správné. Na druhou stranu Rusko vede v Evropě už pátým rokem válku, a tak určitě není vhodné, aby u nás zněla hymna Ruské federace.“

IIHF se stále vzpamatovává z rozhodnutí arbitráže z Lausanne a zjišťuje, jak se s nastalou situací vyrovnat. Rozhodnutí CAS je pro ni závazné a musí ho s okamžitou platností začít naplňovat. Tedy umožnit návrat Rusů.

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Kromě postoje jednotlivých vlád zemí proto bude naprosto zásadní, jak se vyjádří klíčoví sponzoři. Už v roce 2021 měli rozhodující slovo v tom, že se Bělorusku odebralo spolupořádání mistrovství světa, když vládce Alexandr Lukašenko násilně potlačoval protesty v zemi.

Konkrétně Škoda Auto tehdy uvedla, že pokud bude Bělorusko turnaj pořádat, společnost jej nebude sponzorovat.

K novému dění a potenciálnímu bojkotu ze strany české hokejové reprezentace zatím Škoda pro Seznam zprávy uvedla toto: „O účasti národních týmů v mezinárodních hokejových soutěžích rozhodují příslušné sportovní instituce. Škoda Auto jejich rozhodnutí bere na vědomí, situaci pozorně sleduje a je v kontaktu se svými partnery.“

V podobném duchu se vyjádřili i další partneři Českého hokeje.

Tipsport, který není partnerem českého národního týmu, ale je přímým partnerem IIHF, ve vyjádření pro HN zašel výrazně dál.

„Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu je skandální, nepochopitelné a morálně naprosto neospravedlnitelné. Rusko vraždí na Ukrajině, vede hybridní válku proti celému demokratickému světu a soud umožní jeho hokejistům hrát na světovém šampionátu, zatímco ukrajinští hokejisté umírají při obraně země před ruskými agresory,“ řekl Sochor.

IIHF má o situaci jednat v pondělí. Názor sponzorů může věci významně ovlivnit.

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