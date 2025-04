Chtěla končit, teď hokejistku Pištěkovou čeká doma vrchol kariéry

Před zhruba čtyřmi lety jste uvažovala o tom, že s hokejem skončíte. A teď se chystáte na domácí šampionát. Je to krásný příběh, že?

Ano, to tedy je. Jsem opravdu moc ráda, že jsem s hokejem neskončila, a že mohu reprezentovat naši zemi na domácím mistrovství. Moc se na to těším.

Město a fanoušci začínají žít turnajem. Vnímáte to stejně?

Je to úžasný pocit. Jsem moc ráda, že je to právě v Českých Budějovicích, kde jsem s klukama začínala v Hokejovém centru Pouzar. Přijde mi, že zájem o akci je velký. Hodně lidí se mě ptalo, kde si mohou koupit lístky a jestli já sama mám nějaké volné. Ale nevím, kolik bych jich udala.

Zájem zároveň přináší tlak. Jak se s ním budete vyrovnávat?

Pokusím se to zvládnout, jak nejlépe budu umět. Samozřejmě nějaký tlak cítíme všechny, ale bereme to spíš jako ještě větší motivaci udělat úspěch. Snažíme se to brát pozitivně.

Domácí mistrovství, plná hala. Budou to vrcholné zážitky ve vašich kariérách?

Určitě ano. Je to jeden z mých splněných snů. Jsem vděčná, že něco takového mohu zažít.

S čím jdete do turnaje?

Chceme předvést co nejlepší týmové výkony. Budeme chtít ukázat, že i holky umí hrát hokej. Naším cílem je přirozeně medaile.

Půjdete do fanzony, nebo se budete soustředit jen na hokej?

Určitě se na to těším. Popravdě si nejsem jistá, co mám očekávat, ale doufám, že si to všichni užijeme.

Co říkáte na celkový vzestup ženského hokeje u nás?

Je krásné vidět, kolik holčiček začíná hrát hokej. Doufám, že se ženský hokej u nás bude rozrůstat i nadále a konkurence začne přibývat víc a víc.