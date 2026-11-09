Musíme se probudit a dávat góly. Tejralová po prohře kritizovala chabou produktivitu

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  7:30
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Aneta Tejralová chytá kotouč v zápase se Švýcarskem.

Aneta Tejralová chytá kotouč v zápase se Švýcarskem. | foto: ČTK

České duo Pejzlová a Kaltounková v pěstní bitce se Švýcarkami Baechlerovou a...
Švýcarské hokejistky slaví vítězství nad Českem.
Klára Hymlarová tvrdě dojíždí švýcarskou soupeřku Herzigovou.
Stefanie Wetliová ze Švýcarska v tvrdém souboji s Anežkou Čabelovou.
7 fotografií
Slabá produktivita byla podle kapitánky českých hokejistek Anety Tejralové hlavním důvodem nedělní porážky národního týmu ve druhém utkání na mistrovství světa v Dánsku se Švýcarskem 1:2 v prodloužení. Češky vyslaly na brankářku Saskii Maurerovou 34 střel, překonaly ji ale jen jednou.

„Musíme se probudit a dávat góly,“ prohlásila Tejralová. V nedělním utkání proti Švýcarsku byl český tým herně lepší, zejména ve druhé třetině výrazně dominoval a na střely ji vyhrál 21:1.

„Měly jsme získat tři body. Teď to ale musíme hodit za hlavu a v dalším zápase proti Německu být produktivnější. Myslím si, že celý zápas až na nějaké výjimky jsme měly velký tlak, ale samozřejmě bez gólu se nedá vyhrát,“ uvedla zkušená obránkyně.

Hokejistky na mistrovství světa prohrály. Švýcarsku podlehly po prodloužení

Češky měly s produktivitou velké problémy na úvodních dvou turnajích Euro Hockey Tour, před týdnem v Södertälje ale v posledních dvou utkáních vstřelily 11 branek.

„Měly jsme tlak, chodily jsme do brány. Myslím si, že ve Švédsku jsme si potvrdily, že umíme dávat góly, takže si musíme dál věřit. Je to o sebevědomí. V kabině o tom pořád mluvíme, ale zase jsme udělaly hvězdu z gólmanky soupeře,“ řekla Tejralová.

Souboj se Švýcarskem byl výrazně fyzičtější a z pohledu osobních soubojů náročnější než první zápas na MS s Rakouskem.

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„Na to jsme všechny připravené. I z Euro Hockey Tour Švýcarky vědí, že chceme hrát do těla a je to pro ně nepříjemné. Ale samozřejmě na této úrovni si na to musíme dávat pozor, protože je to něco, co ženskému hokeji na mistrovství světa chybí,“ podotkla Tejralová a poukázala na fakt, že na akcích Mezinárodní hokejové federace rozhodčí tvrdší souboje často posuzují jako fauly.

Třicetiletá obránkyně, která se podílela na zisku obou bronzových medailí pro český ženský hokej na MS, očekává, že úterní souboj s Německem bude podobný jako se Švýcarskem. „Hrají podobným stylem, takže si myslím, že klíčem bude střelba, clonění a to, jak budeme chodit do brány,“ dodala Tejralová.

České duo Pejzlová a Kaltounková v pěstní bitce se Švýcarkami Baechlerovou a Wetlovou.
Švýcarské hokejistky slaví vítězství nad Českem.
Klára Hymlarová tvrdě dojíždí švýcarskou soupeřku Herzigovou.
Stefanie Wetliová ze Švýcarska v tvrdém souboji s Anežkou Čabelovou.
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