Podle investigativního novináře Thomase Renggliho z odborného serveru Inside Paradeplatz přednášel letos v září na Ruském arbitrážním kongresu v Moskvě italský právník Giulio Palermo, kterého o dva týdny později vybralo vedení CAS za předsedu tříčlenného tribunálu při projednávání odvolání Ruské hokejové federace.
Ta u Sportovní arbitráže protestovala proti vyloučení z mezinárodních soutěží z bezpečnostních důvodů.
Šťovíček pro iDNES.cz přibližuje, jak proces výběru soudce CAS pro konkrétní případ probíhá.
Přece ti lidé nežijí s klapkami na očích a uších. Museli vědět, že v této ruské kauze půjde o kontroverzní rozhodnutí a že ruská válka hýbe světovou politikou.