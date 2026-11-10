Teď může IIHF rozhodnutí napadnout. Šťovíček o aktivitách soudců CAS v Rusku

Tomáš Macek
  16:40
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Zklamání ruských hokejistů po čtvrtfinálové prohře s Kanadou. | foto: AP

Jak může ovlivnit kauzu návratu ruských hokejistů, že dva ze tří soudců panelu CAS pobývali v poslední době v Rusku? Jan Šťovíček, v minulosti jeden z prvních českých arbitrů CAS, tvrdí, že jde o věc závažnou. „Hokejové federaci IIHF to dává docela dobrou munici, aby zkusili žalobu k civilnímu soudu,“ říká.

Podle investigativního novináře Thomase Renggliho z odborného serveru Inside Paradeplatz přednášel letos v září na Ruském arbitrážním kongresu v Moskvě italský právník Giulio Palermo, kterého o dva týdny později vybralo vedení CAS za předsedu tříčlenného tribunálu při projednávání odvolání Ruské hokejové federace.

Ta u Sportovní arbitráže protestovala proti vyloučení z mezinárodních soutěží z bezpečnostních důvodů.

Šťovíček pro iDNES.cz přibližuje, jak proces výběru soudce CAS pro konkrétní případ probíhá.

Přece ti lidé nežijí s klapkami na očích a uších. Museli vědět, že v této ruské kauze půjde o kontroverzní rozhodnutí a že ruská válka hýbe světovou politikou.

Jan Šťovíček

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