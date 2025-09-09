Buď opatrný, byl tu Putin. Američan na OH v Soči srazil domácí Rusy a bál se o život

Jde o jeden z největších zážitků z poslední olympiády, které se účastnili hráči NHL. A o ikonický moment amerického hokeje. Útočník T. J. Oshie před jedenácti lety v Soči zazářil v nájezdech proti Rusům. Trefil se hned čtyřikrát, přímo před zraky prezidenta Vladimira Putina. Až se kromě radosti zmocnil dnes už vysloužilého šikuly strach. Jak nyní přiznal, kvůli výkonu proti domácí družině měl obavy o vlastní život.
Američan T.J. Oshie skóroval v samostatných nájezdech hned třikrát ránou mezi...

Američan T.J. Oshie skóroval v samostatných nájezdech hned třikrát ránou mezi betony ruského gólmana Bobrovskiho. (15. února 2014) | foto: AP

Američan T.J. Oshie skóroval v samostatných nájezdech hned třikrát ránou mezi betony ruského gólmana Bobrovskiho.
Američan T.J. Oshie (74) se se spoluhráči raduje z branky v síti Slovinska.
Američan Phil Kessel (vlevo) se raduje z gólu svého spoluhráče Cam Fowlera.
Ruský prezident Vladimir Putin sledoval ze své lóže hokejové utkání USA - Rusko.
„Měl jsem po zápase akorát zajet do televizního studia NBC, odbýt si mediální povinnosti,“ líčil Oshie v populárním hokejovém podcastu Spittin’ Chichlets, kterak si nechal nakukat, ať si dává bacha.

O přesun po utkání, které díky němu Američané po samostatných nájezdech vyhráli 3:2, se v zákulisí starali přímo ruští organizátoři.

Střet hokejových velmocí rozhodl famózní T. J. Oshie: USA - Rusko 3:2

„Dali mi pokyn ‚zůstaň tady‘ a že si pro mě někdo dojde. Asi se mi do hlavy dostali kluci z týmu, předtím na mě naléhali, abych byl opatrný. Že jsem v Rusku a že i přímo Putin na zápase byl. Varovali mě, ať nevycházím z olympijské vesnice v americkém oblečení, v naší kolekci.“

Jestli šlo o žertík, spoluhráči Oshieho dokonale vyděsili. Až během čekání na řidiče vzal dokonce telefon do ruky a volal domů.

Ruský prezident Vladimir Putin sledoval ze své lóže hokejové utkání USA - Rusko. (15. února 2014)

„Normálně jsem říkal svojí ženě, že ji miluju,“ rozesmál moderátory podcastu. „Přišel ruskej chlapík a nabral mě. Najednou totální ticho, ta jízda trvala asi pět minut, ale pro mě to bylo jak půlhodina. I jsem se snažil pozorně koukat, kam přesně jedeme. Nic se nestalo, ten chlap byl profík, milej. A já šel do studia. Ale vážně jsem se bál, opravdu.“

Podívejte se na představení T. J. Oshieho při nájezdech na OH v Soči:

V televizi pak už s úlevou dával rozhovor, díky okamžiku z duelu základní skupiny se stal hvězdou, která poprvé srazila hvězdný domácí výběr s Ovečkinem, Malkinem či Dacjukem. Veřejnost v zámoří jej podle dějiště her také překřtila na T. J. Sochiho.

Na ledě paláce Bolšoj tehdy za bučení diváků dostal zabrat, jel hned šest nájezdů. Čtvrtým úspěšným rozhodl. Dokonce přišla i gratulace z Bílého domu: „Nikdy nepřestávejte věřit na zázraky.“

Americkému hokejistovi T. J. Oshiemu gratulovali i z Bílého domu

Uvažovalo se rovněž nad změnou pravidel, na rozdíl od regulí IIHF, které na olympiádě platí, totiž jeden střelec opakovaně nájezdy v NHL jet nesměl, dokud by se neprostřídali všichni hráči z týmu.

Úprava nakonec neprošla, pro Američany tak vzpomínka z února 2014 zůstává jedinečnou. A Oshie, jenž letos v červnu ukončil kariéru, k ní má historku navíc.

Kratší, dramatičtější, plné emocí. NHL chce lepší nájezdy, inspirací je Soči

V současné době ještě s dalším rozměrem. Se skončením olympijských her, na nichž domácí hokejisté vypadli už ve čtvrtfinále, totiž Rusko anektovalo Krym. O osm let později, pro změnu po hrách v Pekingu, pak Putinův režim na Ukrajině rozpoutal válku, která trvá dodnes.

