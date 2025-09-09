„Měl jsem po zápase akorát zajet do televizního studia NBC, odbýt si mediální povinnosti,“ líčil Oshie v populárním hokejovém podcastu Spittin’ Chichlets, kterak si nechal nakukat, ať si dává bacha.
O přesun po utkání, které díky němu Američané po samostatných nájezdech vyhráli 3:2, se v zákulisí starali přímo ruští organizátoři.
„Dali mi pokyn ‚zůstaň tady‘ a že si pro mě někdo dojde. Asi se mi do hlavy dostali kluci z týmu, předtím na mě naléhali, abych byl opatrný. Že jsem v Rusku a že i přímo Putin na zápase byl. Varovali mě, ať nevycházím z olympijské vesnice v americkém oblečení, v naší kolekci.“
Jestli šlo o žertík, spoluhráči Oshieho dokonale vyděsili. Až během čekání na řidiče vzal dokonce telefon do ruky a volal domů.
„Normálně jsem říkal svojí ženě, že ji miluju,“ rozesmál moderátory podcastu. „Přišel ruskej chlapík a nabral mě. Najednou totální ticho, ta jízda trvala asi pět minut, ale pro mě to bylo jak půlhodina. I jsem se snažil pozorně koukat, kam přesně jedeme. Nic se nestalo, ten chlap byl profík, milej. A já šel do studia. Ale vážně jsem se bál, opravdu.“
V televizi pak už s úlevou dával rozhovor, díky okamžiku z duelu základní skupiny se stal hvězdou, která poprvé srazila hvězdný domácí výběr s Ovečkinem, Malkinem či Dacjukem. Veřejnost v zámoří jej podle dějiště her také překřtila na T. J. Sochiho.
Na ledě paláce Bolšoj tehdy za bučení diváků dostal zabrat, jel hned šest nájezdů. Čtvrtým úspěšným rozhodl. Dokonce přišla i gratulace z Bílého domu: „Nikdy nepřestávejte věřit na zázraky.“
Uvažovalo se rovněž nad změnou pravidel, na rozdíl od regulí IIHF, které na olympiádě platí, totiž jeden střelec opakovaně nájezdy v NHL jet nesměl, dokud by se neprostřídali všichni hráči z týmu.
Úprava nakonec neprošla, pro Američany tak vzpomínka z února 2014 zůstává jedinečnou. A Oshie, jenž letos v červnu ukončil kariéru, k ní má historku navíc.
V současné době ještě s dalším rozměrem. Se skončením olympijských her, na nichž domácí hokejisté vypadli už ve čtvrtfinále, totiž Rusko anektovalo Krym. O osm let později, pro změnu po hrách v Pekingu, pak Putinův režim na Ukrajině rozpoutal válku, která trvá dodnes.