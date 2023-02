Kouč švýcarských hokejistů udělal v nominaci na Švédské hry čtyři změny

Aebischer se tak může těšit na premiéru v reprezentaci, naopak počkat si na ni musí Gross. Celkem má Fischer v kádru na třetí díl série Euro Hockey Tour čtyři debutanty. Dalšími jsou zadáci Nathan Vouardoux z Rapperswilu-Jona, Lian Bichsel ze švédského Leksandu a útočník Simon Knak z Davosu.

Švýcaři vstoupí do Švédských her ve čtvrtek od 20:15 proti Finsku. Po přesunu do Malmö je čeká v sobotu duel s domácími Švédy (16:00) a v neděli v poledne změří síly s českou reprezentací. V tabulce Euro Hockey Tour jsou po dvou turnajích se šesti body na posledním čtvrtém místě.