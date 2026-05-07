Přestřelka na úvod Švédských her. Švýcaři po nájezdech zdolali Finsko

Barkov, dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru, nastoupil poprvé v sezoně poté, co se v září podrobil operaci pravého kolena. Zkušený útočník odehrál první zápas od 17. června loňského roku, kdy s Panthers porazil v šestém finále play off NHL Edmonton 6:1 a po vítězství 4:2 na zápasy převzal podruhé za sebou slavnou trofej.
Skóre otevřel po 98 sekundách hry z dorážky Egli. Vyrovnat mohl v 8. minutě Aatu Räty, který trefil z pozice mezi kruhy levou tyč. Ve 28. minutě už vedli Švýcaři 2:0. Pius v přečíslení uvolnil bekhendovou přihrávkou Rochettea, který zamířil do odkryté branky. Finové odpověděli za 15 sekund. Z dorážky se prosadil Puljujärvi. Ve 33. minutě vyrovnal střelou od modré čáry Saarijärvi.
Švýcaři si vzali vedení zpět 67 sekund před koncem druhé části. Brankář Annunen se v levém kruhu snažil zastavit puk před dojíždějícím Malginem, což se mu nepovedlo a Rochette zamířil do prázdné branky. Finové opět srovnali krok ve 47. minutě díky Mäenalanenovi.
Před polovinou třetí třetiny se znovu radovali Švýcaři. Thürkauf se dostal za obranu Finů a z levého kruhu prostřelil Annunena. Za 129 vteřin odpověděl při Seilerově vyloučení po Lundellově přihrávce Puljujärvi. Zápas dospěl do nájezdů, v nichž se za Švýcary prosadili Rochette a Moy a za Finy pouze Barkov.
27:57 Puljujärvi (Lundell, Manninen)
32:29 Saarijärvi (Lundell)
46:24 Manninen (Kukkonen, Merelä)
51:25 Puljujärvi (Lundell, Heinola)
01:38 Egli (Thürkauf, Frick)
27:45 Rochette (Suter, Egli)
38:52 Rochette (Malgin, Chanton)
49:16 Thürkauf (Moy, Niederreiter)
Annunen (Säteri) – Vaakanainen, Heinola, Saarijärvi, Lehtonen (A), Kukkonen, Määttä (A), Riikola, Vilén – Hämeenaho, Barkov (C), Kuokkanen – Puljujärvi, Lundell, Manninen – Aku Räty, Aatu Räty, Puistola – Merelä, Björninen, Mäenalanen – Päivärinta.
Genoni (Berra) – Berni, Josi (C), Egli, Frick, Heldner, Jung, Seiler, Chanton – Meier, Hischier (A), Biasca – Suter, Malgin, Rochette – Moy, Thürkauf (A), Niederreiter – Frehner, Baechler, Knak.
Rozhodčí: Adam Kika (CZE), Luděk Pilný (CZE) – Rasmus Strömberg (SWE), Philip Hanning (SWE)
Počet diváků: 447