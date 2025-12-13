Hokejisté Švédska zdolali na Švýcarských hrách Finsko, dál jsou neporažení

Finové se dostali do vedení v 10. minutě, když v přesilové hře skončila za zády brankáře Holma tečovaná střela obránce Lehtonena. Rozhodčí ještě situaci kontrolovali u videa, na rozdíl od dvou gólových momentů v předešlém utkání proti Česku však tentokrát Seveřanům branku uznali.
Švédové si první výraznější příležitost vypracovali ve 14. minutě, Larssonovu střelu ale gólman Ignatjew vyrazil. Krátce nato debutant ve švédské reprezentaci kapituloval, když jej po skvělé Rasmussenově přihrávce zpoza branky překonal Brännström.
|
Švýcarsko - Česko 3:5. Národní tým slaví další výhru a utká se Švédy o první místo
V závěru první části mohl posunout Finy zpět do vedení Nurmi, Holm byl ale připravený. Více nebezpečných situací musel řešit jeho protějšek Ignatjew. Švédové se ve druhé třetině dostali hned několikrát do přečíslení dva na jednoho, Petersson ani Lias Andersson v koncovce neuspěli, Bengtsson ale ano. Ve 36. minutě skóroval dokonce ve finské přesilové hře.
Gól zkušeného jedenatřicetiletého beka se ukázal jako klíčový. Finové ve třetí části i přes zvýšenou snahu nedokázali vyrovnat. V 59. minutě se rozhodli k risku bez brankáře, ale poté, co Salo upadl při rozehrávce, inkasovali potřetí. I nadále hráli bez Ignatjewa a Lehtonen osm sekund před koncem snížil na 2:3. Poslední slovo měl Sörensen, jenž se 1,6 sekundy před koncem podruhé trefil do opuštěné finské branky.
Švýcarské hokejové hry
součást Euro Hockey Tour v Curychu
Finsko - Švédsko 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)