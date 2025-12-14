Finové zdolali na závěr Švýcarských her domácí výběr, rozhodl Puljujärvi

Finové porazili v závěrečném utkání Švýcarských her v Curychu domácí reprezentaci 4:3 v prodloužení. Seveřané na druhém turnaji Euro Hockey Tour v sezoně poprvé bodovali a skončili třetí, úřadující vicemistři světa čtvrtí, ačkoliv se jim podařilo srovnat z 1:3 na 3:3. Po 58 sekundách nastavení rozhodl svým druhým dnešním gólem útočník Jesse Puljujärvi.
Saku Mäenalanen v souboji o puk s Dariem Simionem. | foto: ANDREAS BECKERAP

Souboj dvou týmů, které obě předchozí vystoupení na turnaji prohrály, rozehráli lépe Seveřané. Hned ve druhé minutě nevyužil velkou šanci Nättinen, v páté minutě už se ale Finové radovali, když otevřel skóre Puljujärvi.

Jen o chvilku později byl vyloučený Sallinen a Andrighetto tvrdou ranou z kruhu bez přípravy jeho trest ukončil. Nurmi pak zazvonil na brankovou konstrukci, po vyrovnané první části však měli nakonec přece jen navrch Finové. Glauserův faul potrestal při přesilovce v čase 19:51 právě Nurmi.

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Od druhé třetiny měli Švýcaři výrazně střelecky navrch, druhou část vyhráli na pokusy 15:5, ale v cestě jim stál pozorný Larmi. Situaci jim navíc zkomplikoval ve 26. minutě Hofmann, když si za krosček vysloužil trest na pět minut a do konce utkání. K navýšení náskoku toho využil Niku.

Ve 36. minutě se při velké příležitosti Thürkaufa vyznamenal opět Larmi, ale i závěr druhé třetiny přinesl změnu skóre. V čase 39:07 musel na trestnou lavici Björninen a pouhých sedm sekund před sirénou vrátil Švýcary zpět do hry Simion.

Vyrovnání pak měli ve třetím dějství na holi Riat, Thürkauf a Andrighetto, skvělý Larmi ale čaroval. V 58. minutě si však vybral trochu slabší chvilku - z levého křídla zkusil ještě za kruhem štěstí ranou přes bránícího hráče Haas a poslal duel do prodloužení. Už po necelé minutě ho parádní samostatnou akcí ukončil Puljujärvi.

Švýcarské hokejové hry
14. 12. 2025 15:45
Švýcarsko Švýcarsko : Finsko Finsko 3:4P (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly:
07:01 Andrighetto (Egli, Simion)
39:53 Simion (Riat, Andrighetto)
57:46 Haas (Kukan)
Góly:
04:21 Puljujärvi (Borgström)
19:51 Nurmi (Nättinen, Saarijärvi)
26:40 Niku (Kuokkanen)
60:58 Puljujärvi
Sestavy:
Charlin (Genoni) – Glauser (C), Kukan, Egli, Berni, Aebischer, Le Coultre, Loeffel – Riat, Thürkauf, Hofmann – Simion, Haas, Andrighetto – Rochette, Moy, Biasca – Rohrbach, Canonica, Riedi.
Sestavy:
Larmi (Ignatjev) – Saarijärvi, Lehtonen (C), Riikola, Salo, Niemelä, Niku, Viro – Oksanen, Ruotsalainen, Innala – Puljujärvi, Borgström, Nättinen – Nurmi, Kuokkanen, Puistola – Sallinen, Björninen, Mäenalanen – Pajuniemi.

Rozhodčí: Zeliska, Pilný – Stalder, Urfer

Počet diváků: 5422

Vstoupit do diskuse
