Finové zdolali na závěr Švýcarských her domácí výběr, rozhodl Puljujärvi

Souboj dvou týmů, které obě předchozí vystoupení na turnaji prohrály, rozehráli lépe Seveřané. Hned ve druhé minutě nevyužil velkou šanci Nättinen, v páté minutě už se ale Finové radovali, když otevřel skóre Puljujärvi.
Jen o chvilku později byl vyloučený Sallinen a Andrighetto tvrdou ranou z kruhu bez přípravy jeho trest ukončil. Nurmi pak zazvonil na brankovou konstrukci, po vyrovnané první části však měli nakonec přece jen navrch Finové. Glauserův faul potrestal při přesilovce v čase 19:51 právě Nurmi.
Od druhé třetiny měli Švýcaři výrazně střelecky navrch, druhou část vyhráli na pokusy 15:5, ale v cestě jim stál pozorný Larmi. Situaci jim navíc zkomplikoval ve 26. minutě Hofmann, když si za krosček vysloužil trest na pět minut a do konce utkání. K navýšení náskoku toho využil Niku.
Ve 36. minutě se při velké příležitosti Thürkaufa vyznamenal opět Larmi, ale i závěr druhé třetiny přinesl změnu skóre. V čase 39:07 musel na trestnou lavici Björninen a pouhých sedm sekund před sirénou vrátil Švýcary zpět do hry Simion.
Vyrovnání pak měli ve třetím dějství na holi Riat, Thürkauf a Andrighetto, skvělý Larmi ale čaroval. V 58. minutě si však vybral trochu slabší chvilku - z levého křídla zkusil ještě za kruhem štěstí ranou přes bránícího hráče Haas a poslal duel do prodloužení. Už po necelé minutě ho parádní samostatnou akcí ukončil Puljujärvi.
07:01 Andrighetto (Egli, Simion)
39:53 Simion (Riat, Andrighetto)
57:46 Haas (Kukan)
04:21 Puljujärvi (Borgström)
19:51 Nurmi (Nättinen, Saarijärvi)
26:40 Niku (Kuokkanen)
60:58 Puljujärvi
Charlin (Genoni) – Glauser (C), Kukan, Egli, Berni, Aebischer, Le Coultre, Loeffel – Riat, Thürkauf, Hofmann – Simion, Haas, Andrighetto – Rochette, Moy, Biasca – Rohrbach, Canonica, Riedi.
Larmi (Ignatjev) – Saarijärvi, Lehtonen (C), Riikola, Salo, Niemelä, Niku, Viro – Oksanen, Ruotsalainen, Innala – Puljujärvi, Borgström, Nättinen – Nurmi, Kuokkanen, Puistola – Sallinen, Björninen, Mäenalanen – Pajuniemi.
Rozhodčí: Zeliska, Pilný – Stalder, Urfer
Počet diváků: 5422