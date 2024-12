Rulík chválil obětavost i výkon gólmana: V podstatě neudělal chybu, byl všude

Poprvé se litvínovský gólman vyznamenal po pěti minutách hry, kdy na něj ujížděl Fabrice Herzog. „Ale on ten nájezd pokryl. V podstatě neudělal za zápas chybu, byl všude a přesně. Celý náš výkon byl založen na něm, pak se k tomu přidala obětavost hráčů,“ vyzdvihl Rulík.

Jeho výběr zažil nejtěžší okamžiky v závěru druhé třetiny, kdy Švýcaři zavřeli národní tým v obranném pásmu a vypracovali si několik nepříjemných situací, kdy jim jen kousek chyběl ke skórování.

„Zamkli nás na nějaké dvě minuty. Tím, že jsme to zvládli, tak si myslím, že se zápas zlomil na naši stranu. Na nulu jsem se snažil nemyslet, ale měl jsem z utkání dobrý pocit. I z výkonu kluků, klobouk dolů, co pochytali,“ chválil hrdina Zajíček, jenž pochytal 25 střel.

Také mu výrazně pomohli spoluhráči, kteří zblokovali hned patnáct pokusů. Třiadvacetiletý frýdlantský rodák tak i díky nim navázal na skvělé výkony v extralize, kde drží neprůstřelnost už téměř 144 minut. „Doufám, že mi to vydrží. Snad mě to bude trefovat i dál,“ přál si.

Švýcar Fabrice Herzog se snaží překonat českého brankáře Šimona Zajíčka.

Trému před utkáním neměl, ačkoliv šlo teprve o jeho druhý start v reprezentačním dresu. „Už jsem věděl, do čeho jdu. Zároveň jsem teď přijel v trochu lepším rozpoložení, protože se daří týmu i mně. Díky prvním dvěma zákrokům jsem se dostal do zápasu a tím, že mi to nevypadlo, jsem nervózní nebyl,“ popsal.

V závěrečné části odolal i švýcarským početním výhodám. „Přitom kdyby dali gól v přesilovkách, mohlo se to zlomit. Oslabení jsme ale odehráli výborně, zvládli jsme to skvěle takticky,“ těšilo Rulíka.

Švýcar Sven Jung (vlevo) v souboji s Tomášem Kundrátkem z Česka.

Kromě defenzivní činnosti mohl být spokojený i s výkonem v útoku. „Byli jsme produktivní a co jsme mohli dát, tak jsme dali. I když byly i situace, kdy jsme mohli odskočit. Je ale normální, že se nedá všechno,“ nelámal si hlavu útočník David Tomášek.

Ten v závěru první třetiny vybídl ke skórování Matěje Stránského, jenž navázal na vedoucí trefu Filipa Zadiny ze dvanácté minuty. Národní tým se tak po čtvrteční výhře nad Finy (3:1) mohl radovat z dalšího úspěchu a průběžné vedoucí pozice v turnaji.

O celkovém pořadí rozhodne závěrečný duel se Švédskem, které se s Čechy utká v neděli od 11.30.