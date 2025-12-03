Debutanti v bráně, nechybí ani Červenka. Rulík nominoval na poslední test před OH

Hokejovou reprezentaci čeká poslední turnaj před únorovými olympijskými hrami. O letenku do Milána mají hráči z Evropy šanci zabojovat na Švýcarských hrách, které proběhnou příští týden. Ve výběru trenéra Radima Rulíka nechybí Roman Červenka, z brankářů dostanou šanci Dominik Pavlát, Nick Malík a Jan Kavan, který ale do Curychu neodcestuje.

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství světa. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na úvodním turnaji ve Finsku skončili Češi na druhém místě. Podlehli domácímu výběru (2:4) i Švédsku (1:3), díky triumfu 4:0 nad Švýcarskem a lepšímu skóre to ale na stříbrnou pozici stačilo.

Ve Švýcarsku se národní tým představil v minulé sezoně také v polovině prosince, všechny duely dokázal vyhrát v základní hrací době.

Nyní nejprve vyzve ve čtvrtek 11. prosince Finsko v Liberci, o dva dny později se už v Curychu utká s domácím týmem a program zakončí střetnutí se Švédy v neděli 14. prosince.

Česká nominace na Švýcarské hokejové hry

Brankáři: Malík Nick (HC Škoda Plzeň), Pavlát Dominik (Ilves Tampere)

Obránci: Ticháček Jiří (Karpat Oulu), Rutta Jan (Servette Geneve), Krejčík Jakub (Sparta Praha), Adámek Marian (HC Oceláři Třinec), Pyrochta Filip (BK Mladá Boleslav), Gazda Daniel (HC Dynamo Pardubice), Kučeřík Radek (Ilves Tampere), Zábranský Libor, Král Filip, Ščotka Jan (všichni Kometa Brno)

Útočníci: Kondelík Jáchym, Červenka Roman, Sedlák Lukáš (všichni HC Dynamo Pardubice), Kaše Ondřej (HC Verva Litvínov), Kubalík Dominik (EV Zug), Rousek Lukáš (HV71), Stránský Matěj (HC Davos), Beránek Ondřej (HC Energie Karlovy Vary), Flek Jakub (HC Kometa Brno), Voženílek Daniel (EV Zug), Špaček Michael, Chlapík Filip, Kousal Pavel (všichni HC Sparta Praha), Kodýtek Petr (HIFK), Kantner Matyáš (Karpat Oulu)

