ONLINE: Česko - Finsko 0:0, po úvodním náporu domácích se hra vyrovnala

Autor: ,
Sledujeme online   18:32aktualizováno  18:46
Čeští hokejisté vstupují v rámci Švýcarských her do posledního turnaje před únorovou olympiádou. Národní tým zápolí v Liberci s Finskem, v bráně dostává důvěru Dominik Pavlát, kapitánem je Roman Červenka. Duel sledujeme od 18.30 prostřednictvím podrobné online reportáže.

JIří Černoch narazil na mantinel Hannes Björninena. | foto: Reuters

Oba týmy se utkávají po měsíci. V listopadu v Tampere vyhráli Finové 4:2, když v zápase dlouho dominovali. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se prosadili až ve třetí třetině, kdy prohrávali již 0:3.

„Cíleně jsme se připravovali na aktivní přístup Finů, protože oni opravdu velmi aktivně a agresivně napadají v útočném pásmu. Stejně hrají i v oslabení, na nic nečekají a jsou aktivní. Snažili jsme se trošinku simulovat napadání, když jsme trénovali přesilovky respektive oslabení,“ popisuje asistent trenéra Jiří Kalous.

ONLINE: Česko – Finsko

Utkání Švýcarských hokejových her sledujeme od 18.30 podrobně

Český výběr by měl být nyní silnější než na první akci Euro Hockey Tour. Poté, co z kádru vypadl nemocný útočník Jáchym Kondelík, má Rulík se svými asistenty k dispozici 11 hokejistů, kteří se před více než rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Do týmu se vrátili například Červenka, Ondřej Kaše, Daniel Voženílek nebo Jan Rutta.

„Myslím si, že je určitá výhoda, že spousta kluků zná herní systém, kterým se chceme prezentovat. Je to vidět i v tréninku, souhra už tam relativně funguje. Kolikrát se to liší od klubových herních stylů, ale rychle si to připomenou. Kluci, kteří na akce jezdí, tak už ví, na co klademe důraz, a je to vidět, že cvičení jsou plynulá,“ pochvaluje si Kalous.

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Šanci v brance dostává na úvod turnaje zkušenější Pavlát, debutující Nick Malík by měl nastoupit v sobotu v Curychu proti Švýcarsku. „Je skvělé chytat před domácím publikem, už se na to těším. Beru to ale jako každý jiný zápas. Připravuju se, jak nejlépe umím. Jdeme do utkání s pokorou a chceme zvítězit,“ říká Pavlát.

Šestadvacetiletý gólman působí v Ilvesu Tampere, znalost soupeřů ale nebude moct využít. Kouč Antti Pennanen totiž tým složil výhradně z krajánků ze Švýcarska a Švédska. „Styl ale asi bude podobný,“ uvádí Pavlát, jenž má na kontě pět startů za reprezentaci.

Předpokládaná sestava ČR:

Pavlát - Rutta, Ticháček, Ščotka, Krejčík, Zábranský, Král, Adámek, Kučeřík - O. Kaše, Sedlák, Červenka - M. Stránský, Rousek, Kubalík - Voženílek, M. Špaček, Chlapík - Flek, Černoch, Beránek.

Ze sedmadvacetičlenné nominace nezasahují proti Finům obránci Daniel Gazda, Filip Pyrochta a útočníci Petr Kodýtek, Matyáš Kantner a Pavel Kousal.

Český tým se těší i na atmosféru v liberecké Home Credit areně, která by měla být vyprodaná. „Je tu krásný zimák a lidi tady umí fandit, takže se těšíme,“ hlásí Kalous před posledním utkáním v domácím prostředí před olympiádou v Miláně. „I proto by bylo samozřejmě fajn, kdyby se nám zápas povedl. Ale stejně fajn by bylo, kdyby se nám povedl celý turnaj. A to je náš cíl,“ podotýká.

Jak čeští hokejisté do turnaje vstoupí? Sledujte od 18.30 podrobně.

Švýcarské hokejové hry
11. 12. 2025 18:30
zápas probíhá
Česko Česko : Finsko Finsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Pavlát (Kavan) – Rutta (A), Ticháček, Ščotka, Krejčík, Zábranský, Král, Adámek, Kučeřík – Kaše, Sedlák, Červenka (C) – Stránský (A), Rousek, Kubalík – Chlapík, Špaček, Voženílek – Flek, Černoch, Beránek.
Sestavy:
Larmi (Ignatjev) – Lehtonen (C), Saarijärvi, Salo, Riikola, Hatakka, Niku, Viro, Niemelä – Nättinen, Manninen (A), Puljujärvi – Innala, Ruotsalainen, Nurmi – Pajuniemi, Kuokkanen, Oksanen – Mäenalanen, Björninen (A), Sallinen.

Rozhodčí: A. Harnebring, C. Holm – Lukáš Rampír, Stanislav Hnát

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. FinskoHokej - - 11. 12. 2025:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.80
  • 2.60
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - - 11. 12. 2025:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
11. 12. 19:45
  • 2.24
  • 4.05
  • 2.73
Columbus vs. OttawaHokej - - 12. 12. 2025:Columbus vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
12. 12. 01:00
  • 2.58
  • 4.20
  • 2.39
Washington vs. CarolinaHokej - - 12. 12. 2025:Washington vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
12. 12. 01:00
  • 2.56
  • 4.15
  • 2.43
Pittsburgh vs. MontrealHokej - - 12. 12. 2025:Pittsburgh vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
12. 12. 01:00
  • 2.25
  • 4.17
  • 2.77
Philadelphia vs. VegasHokej - - 12. 12. 2025:Philadelphia vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
12. 12. 01:00
  • 3.06
  • 4.13
  • 2.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

ONLINE: Česko - Finsko 0:0, po úvodním náporu domácích se hra vyrovnala

Sledujeme online
Jakub Flek se tlačí do zakončení proti Finsku.

Čeští hokejisté vstupují v rámci Švýcarských her do posledního turnaje před únorovou olympiádou. Národní tým zápolí v Liberci s Finskem, v bráně dostává důvěru Dominik Pavlát, kapitánem je Roman...

11. prosince 2025  18:32,  aktualizováno  18:46

Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

Česká hokejistka Daniela Pejšová (vpravo) útočí kolem Hanny Olssonové ze...

České hokejistky prohrály druhé utkání na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti se Švédkami 1:3. Šanci navázat na úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarkami si svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové...

11. prosince 2025  16:55

Po začátku války podepsal v Rusku. Nyní bývalý reprezentant Červený posílil Tábor

Hokejový útočník Rudolf Červený.

Když v únoru 2022 vypukla válka na Ukrajině, nastupoval v té době v KHL za lotyšskou Rigu. Ta kvůli konfliktu soutěž opustila, on se ale do hokejové ligy, kterou hrají především ruské kluby, vrátil....

11. prosince 2025

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).

Hokejovou reprezentaci čeká poslední zkouška před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry startují ve čtvrtek zápasem českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy...

11. prosince 2025  11:08

Vejmelka nezastavil sérii porážek, Florida rozhodla gólem z 60. minuty

Útočník Floridy Mackie Samoskevich zakončuje z úhlu, po puku se natahuje...

Už potřetí za sebou v NHL neuspěli hokejisté Utahu. Naposledy tým českého brankáře Karla Vejmelky doma podlehl 3:4 Floridě, za kterou rozhodl gólem z 60. minuty centr Anton Lundell. Stejným výsledkem...

11. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:03

Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně

Edgars Kulda z Jihlavy slaví gól.

Desátý zápas v řadě vyhráli v první lize hokejisté Jihlavy, kteří porazili Litoměřice 6:2. V čele tabulky má Dukla dál jednobodový náskok před Slavií, kterou vystřídala na prvním místě v pondělí....

10. prosince 2025  21:18

Z Karlových Varů do Los Angeles. Čihař podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL

Karlovarský útočník Vojtěch Čihař.

Hokejový útočník Vojtěch Čihař opouští extraligové Karlovy Vary. Osmnáctiletý talent, jenž se na přelomu roku představí s juniorskou reprezentací na mistrovství světa v USA, podepsal tříletý...

10. prosince 2025  20:10

České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Klára Hymlárová zdraví fanoušky před utkáním o bronz.

České hokejistky zdolaly na úvod třetího turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti rivalky ze Švýcarska 2:1. Těsným rozdílem je porazily i potřetí v sezoně. Úvodní gól dala v 10. minutě Michaela...

10. prosince 2025  17:30

Tahoun reprezentace, co v NHL neprorazil. V jaké roli patří Červenka na olympiádu?

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Reprezentovat miluje, vždyť národní tým hokejistů si bez něj snad ani nejde představit. V posledních letech se stal zkušený útočník Roman Červenka jeho neoddiskutovatelnou oporou, trenér Radim Rulík...

10. prosince 2025  16:45

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

10. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Když bude led špatný, nepřijedeme! NHL hrozí pořadatelům her, vyslala i pomoc

Práce na ledě v olympijské hale v Miláně stále pokračují.

Netěší je, že se z toho stalo velké téma. Takové, které se řeší každý den. Nejen v dějišti nadcházejících olympijských her, ale také v NHL, kterou komplikacemi sužovaná stavba hokejové arény v Miláně...

10. prosince 2025  15:16

Pravidla jako v ženském hokeji. Svaz omezil mládeži do 14 let hru do těla

Trénink dětí. Hokejový svaz pro ně nově zavádí pravidlo o zákazu hry do těla.

Z hokejového svazu nedávno doputovala nečekaná zpráva trenérům, rodičům i samotným hráčům. V rozběhnuté sezoně omezil v kategorii starších žáků do 14 let hru do těla. Situace se mají posuzovat jako v...

10. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  14:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.