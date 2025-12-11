ONLINE: Česko - Finsko 0:0, po úvodním náporu domácích se hra vyrovnala

Oba týmy se utkávají po měsíci. V listopadu v Tampere vyhráli Finové 4:2, když v zápase dlouho dominovali. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se prosadili až ve třetí třetině, kdy prohrávali již 0:3.
„Cíleně jsme se připravovali na aktivní přístup Finů, protože oni opravdu velmi aktivně a agresivně napadají v útočném pásmu. Stejně hrají i v oslabení, na nic nečekají a jsou aktivní. Snažili jsme se trošinku simulovat napadání, když jsme trénovali přesilovky respektive oslabení,“ popisuje asistent trenéra Jiří Kalous.
ONLINE: Česko – Finsko
Utkání Švýcarských hokejových her sledujeme od 18.30 podrobně
Český výběr by měl být nyní silnější než na první akci Euro Hockey Tour. Poté, co z kádru vypadl nemocný útočník Jáchym Kondelík, má Rulík se svými asistenty k dispozici 11 hokejistů, kteří se před více než rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Do týmu se vrátili například Červenka, Ondřej Kaše, Daniel Voženílek nebo Jan Rutta.
„Myslím si, že je určitá výhoda, že spousta kluků zná herní systém, kterým se chceme prezentovat. Je to vidět i v tréninku, souhra už tam relativně funguje. Kolikrát se to liší od klubových herních stylů, ale rychle si to připomenou. Kluci, kteří na akce jezdí, tak už ví, na co klademe důraz, a je to vidět, že cvičení jsou plynulá,“ pochvaluje si Kalous.
Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat
Šanci v brance dostává na úvod turnaje zkušenější Pavlát, debutující Nick Malík by měl nastoupit v sobotu v Curychu proti Švýcarsku. „Je skvělé chytat před domácím publikem, už se na to těším. Beru to ale jako každý jiný zápas. Připravuju se, jak nejlépe umím. Jdeme do utkání s pokorou a chceme zvítězit,“ říká Pavlát.
Šestadvacetiletý gólman působí v Ilvesu Tampere, znalost soupeřů ale nebude moct využít. Kouč Antti Pennanen totiž tým složil výhradně z krajánků ze Švýcarska a Švédska. „Styl ale asi bude podobný,“ uvádí Pavlát, jenž má na kontě pět startů za reprezentaci.
Předpokládaná sestava ČR:
Pavlát - Rutta, Ticháček, Ščotka, Krejčík, Zábranský, Král, Adámek, Kučeřík - O. Kaše, Sedlák, Červenka - M. Stránský, Rousek, Kubalík - Voženílek, M. Špaček, Chlapík - Flek, Černoch, Beránek.
Ze sedmadvacetičlenné nominace nezasahují proti Finům obránci Daniel Gazda, Filip Pyrochta a útočníci Petr Kodýtek, Matyáš Kantner a Pavel Kousal.
Český tým se těší i na atmosféru v liberecké Home Credit areně, která by měla být vyprodaná. „Je tu krásný zimák a lidi tady umí fandit, takže se těšíme,“ hlásí Kalous před posledním utkáním v domácím prostředí před olympiádou v Miláně. „I proto by bylo samozřejmě fajn, kdyby se nám zápas povedl. Ale stejně fajn by bylo, kdyby se nám povedl celý turnaj. A to je náš cíl,“ podotýká.
Jak čeští hokejisté do turnaje vstoupí? Sledujte od 18.30 podrobně.
Pavlát (Kavan) – Rutta (A), Ticháček, Ščotka, Krejčík, Zábranský, Král, Adámek, Kučeřík – Kaše, Sedlák, Červenka (C) – Stránský (A), Rousek, Kubalík – Chlapík, Špaček, Voženílek – Flek, Černoch, Beránek.
Larmi (Ignatjev) – Lehtonen (C), Saarijärvi, Salo, Riikola, Hatakka, Niku, Viro, Niemelä – Nättinen, Manninen (A), Puljujärvi – Innala, Ruotsalainen, Nurmi – Pajuniemi, Kuokkanen, Oksanen – Mäenalanen, Björninen (A), Sallinen.
Rozhodčí: A. Harnebring, C. Holm – Lukáš Rampír, Stanislav HnátPřejít na online reportáž