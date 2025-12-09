Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Autor:
  8:51
Hokejovou reprezentaci čeká poslední zkouška před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry startují ve čtvrtek zápasem českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy sledovat najdete v našem textu.

Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě). | foto: AP

Program Švýcarských hokejových her 2025

  • Turnaj odstartuje ve čtvrtek 11. prosince, skončí v neděli 14. prosince a je druhým podnikem série Euro Hockey Tour.
  • Dějištěm her bude švýcarský Curych. Pouze zahajovací duel Česko – Finsko se odehraje v Liberci. Zápas v Home Credit areně bude prvním domácím utkáním českého týmu v letošní sezoně.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
  • Prvním podnikem EHT byly Finské hry, které ovládla bez ztráty bodu reprezentace Švédska, Češi skončili druzí, Finové třetí a Švýcaři poslední.
DatumČasZápasVýsledek
11. 12.17:00ČESKO - Finsko
11. 12.19:45Švédsko - Švýcarsko
13. 12.14:00Finsko - Švédsko
13. 12.18:00Švýcarsko - ČESKO
14. 12.11:45ČESKO - Švédsko
14. 12.15:45Švýcarsko - Finsko

Tabulka Švýcarských hokejových her 2025:

#TýmZVVPPPPSkóreB
1.Česko000000:00
2.Finsko000000:00
3.Švédsko000000:00
4.Švýcarsko000000:00

Kde Švýcarské hokejové hry sledovat

Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT sport. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.

Nominace týmů na Finské hry 2025

ČESKO

Ve výběru trenéra Radima Rulíka nechybí Roman Červenka, z brankářů dostanou šanci Dominik Pavlát, Nick Malík a Jan Kavan, který ale do Curychu neodcestuje.

Debutanti v bráně, nechybí ani Červenka. Rulík nominoval na poslední test před OH
KategorieJménoKlubZápasyGóly
BrankářiNick MalíkŠkoda Plzeň0
Jan KavanKometa Brno0
Dominik PavlátIlves Tampere/Fin.5
ObránciJan ŠčotkaKometa Brno541
Libor ZábranskýKometa Brno341
Filip KrálKometa Brno80
Daniel GazdaDynamo Pardubice255
Jakub KrejčíkSparta Praha1427
Marian AdámekOceláři Třinec72
Filip PyrochtaMladá Boleslav592
Jan RuttaServette Ženeva/Švýc.526
Jiří TicháčekKärpät Oulu/Fin.290
Radek KučeříkIlves Tampere/Fin.250
ÚtočníciRoman ČervenkaDynamo Pardubice21862
Jáchym KondelíkDynamo Pardubice193
Lukáš SedlákDynamo Pardubice4818
Filip ChlapíkSparta Praha4412
Pavel KousalSparta Praha283
Michael ŠpačekSparta Praha8413
Dominik KubalíkZug/Švýc.10042
Daniel VoženílekZug/Švýc.468
Ondřej BeránekEnergie Karlovy Vary879
Jakub FlekKometa Brno10428
Ondřej KašeVerva Litvínov143
Lukáš RousekHV71/Švéd.130
Petr KodýtekIFK Helsinky/Fin.302
Matyáš KantnerKärpät Oulu/Fin.90
Matěj StránskýDavos/Švýc.9320

Soupisky soupeřů

ŠVÝCARSKO

Švýcarští hokejisté mají ve čtyřiadvacetičlenné nominaci celkem osmnáctku hráčů, kteří za posledních sedm let získali stříbro na mistrovství světa. Kouč Patrik Fischer, který po této sezoně u týmu skončí a nahradí jej Jan Cadieux, nezařadil do výběru žádného nováčka.

KategorieJménoKlub
BrankářiLeonardo GenoniZug
Stéphane CharlinŽeneva
ObránciTim BerniŽeneva
Simon Le CoultreŽeneva
Dean KukanCurych
Christian MartiCurych
Andrea GlauserFribourg-Gottéron
Fabian HeldnerLausanne
Romain LoeffelBern
Dominik EgliFrölunda/Švéd.
ÚtočníciSven AndrighettoCurych
Denis MalginCurych
Damien RiatLausanne
Théo RochetteLausanne
Grégory HofmannZug
Sven SentelerZug
Tyler MoyRapperswil-Jona
Jonas TaibelRapperswil-Jona
Dario SimionLugano
Calvin ThürkaufLugano
Attilio BiascaFribourg-Gottéron
Gaëtan HaasBiel-Bienne
Dario RohrbachLangnau
Tristan ScherweyBern

ŠVÉDSKO

Trenér hokejistů Švédska Sam Hallam zařadil do nominace dva mistry světa. Na triumfu v roce 2018 v Kodani se podíleli útočníci Jacob de la Rose a Lias Andersson. Ve čtyřiadvacetičlenném výběru není žádný nováček.

KategorieJménoKlub
BrankářiArvid HolmRögle
Lars JohanssonFrölunda
ObránciAxel AnderssonBrynäs
Robert HäggBrynäs
Gabriel CarlssonFärjestad
Isac HeensFrölunda
Lukas BengtssonZug/Švýc.
Erik BrännströmLausanne/Švýc.
Tim HeedAmbri-Piotta/Švýc.
Jacob LarssonRapperswil-Jona/Švýc.
ÚtočníciFelix NilssonRögle
Fredrik OlofssonRögle
Lias AnderssonBiel-Bienne/Švýc.
Marcus SylvegardBiel-Bienne/Švýc.
Jacob de la RoseFribourg-Gottéron/Švéd.
Marcus SörensenFribourg-Gottéron/Švéd.
Christoffer EhnLinköping
Max FribergFrölunda
Isac HedqvistLulea
Rickard HuggSkelleftea AIK
Linus JohanssonFärjestad
Dennis RasmussenVäxjö
André PeterssonLangnau/Švýc.
Andreas WingerliZug/Švýc.

FINSKO

Trenér hokejistů Finska Antti Pennanen zařadil do nominace čtyři olympijské vítěze z roku 2022 v Pekingu. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru má i dva nováčky. Debutovat budou brankář Waltteri Ignatjew a obránce Eemil Viro.

KategorieJménoKlub
BrankářiWaltteri IgnatjewLinköping/Švéd.
Emil LarmiFärjestad/Švéd.
ObránciEemil ViroMalmö/Švéd.
Juuso RiikolaLangnau/Švýc.
Topi NiemeläMalmö/Švéd.
Robin SaloMalmö/Švéd.
Santeri HatakkaHV 71/Švéd.
Mikko LehtonenCurych/Švýc.
Sami NikuLausanne/Švýc.
Vili SaarijärviŽeneva/Švýc.
ÚtočníciHannes BjörninenLangnau/Švýc.
Saku MäenalanenLangnau/Švýc.
Jere InnalaFrölunda/Švéd.
Arttu RuotsalainenFrölunda/Švéd.
Janne KuokkanenMalmö/Švéd.
Lauri PajuniemiMalmö/Švéd.
Sakari ManninenŽeneva/Švýc.
Jesse PuljujärviŽeneva/Švýc.
Henrik BorgströmFribourg-Gottéron/Švýc.
Julius NättinenAjoie/Švýc.
Markus NurmiLulea/Švéd.
Ahti OksanenLausanne/Švýc.
Patrik PuistolaÖrebro/Švéd.
Jere SallinenBiel/Švýc.

Vstupenky na Česko vs. Finsko v Liberci

Pro domácího fanouška je atraktivní zahajovací utkání mezi Českem a Finskem, které se odehraje ve čtvrtek 11. 12. od 17:00 v liberecké Home Credit Areně. Vstupenky můžete zakoupit ZDE.

Ceny lístků se pohybují v rozmezí od 450 Kč do 790 Kč. Jsou rozdělené do tří kategorií. Děti do tří let mají vstup zdarma, ale bez nároku na sedačku.

Ceny vstupenek:

  • 450 Kč: stání, ZTP/P s jedním doprovodem
  • 650 Kč: 2. kategorie vstupenek
  • 790 Kč: 1. kategorie vstupenek

Pořadí týmů v předchozích ročnících:

RokZlatoStříbroBronz
2024ČeskoFinskoŠvédsko
2023ŠvédskoČeskoFinsko
2022ŠvédskoČeskoFinsko
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
St. Louis vs. BostonHokej - - 10. 12. 2025:St. Louis vs. Boston //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 2.08
  • 3.99
  • 3.03
Carolina vs. ColumbusHokej - - 10. 12. 2025:Carolina vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 1.77
  • 4.31
  • 3.80
Pittsburgh vs. AnaheimHokej - - 10. 12. 2025:Pittsburgh vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 2.31
  • 3.97
  • 2.66
Philadelphia vs. San JoseHokej - - 10. 12. 2025:Philadelphia vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 1.95
  • 4.09
  • 3.27
NY Islanders vs. VegasHokej - - 10. 12. 2025:NY Islanders vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 2.86
  • 3.95
  • 2.18
Ottawa vs. New JerseyHokej - - 10. 12. 2025:Ottawa vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
10. 12. 01:00
  • 2.16
  • 3.94
  • 2.91
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).

Hokejovou reprezentaci čeká poslední zkouška před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry startují ve čtvrtek zápasem českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy...

9. prosince 2025  8:51

Tradice v zářivých kulisách, NHL na vlastní oči. Jak se pro diváka za 28 let změnila?

Kyle Capobianco (vlevo) doklepává kotouč do branky Dallasu.

Od našeho zpravodaje v USA Hokejový génius Wayne Gretzky typickým způsobem přihrál puk ze své „kanceláře“ za soupeřovou brankou a jeho parťák Mike Keane pohotově překonal Eddieho Belfoura. Madison Square Garden bouřila a já se...

9. prosince 2025  8:27

Vejmelka s Utahem podlehl Los Angeles, Calgary překvapilo sedmi góly

Karel Vejmelka se snaží přikrýt kotouč.

Hokejisté Utahu s českým reprezentantem Karlem Vejmelkou v bráně na domácím ledě nestačili 2:4 na Los Angeles. Gólově bohatá partie byla mezi Calgary a Buffalem. Domácí Flames s Adamem Klapkou uspěli...

9. prosince 2025  7:18,  aktualizováno  8:23

Být jen na marodce? Otravné. Pastrňákův návrat do sestavy Bostonu se blíží

David Pastrňák z Bostonu zakládá útočnou akci v utkání proti Montrealu.

David Pastrňák se po zranění může vrátit do sestavy Bostonu. Devětadvacetiletá hvězda NHL po dnešním tréninku řekla novinářům, že s týmem odcestuje k sérii tří zápasů na kluzištích soupeřů. Český...

8. prosince 2025  22:18

Jihlava porazila doma Přerov. Díky vítězství už vede první ligu o bod před Slavií

Gólová radost jihlavských hokejistů v duelu proti Vsetínu.

Hokejisté Jihlavy porazili doma 3:1 Přerov a po devátém vítězství za sebou se dostali poprvé v sezoně do čela prvoligové tabulky. Po pondělní dohrávce 25. kola vedou o bod před Slavií Praha, navíc...

8. prosince 2025  20:28

Červenka bez olympiády? Jen v případě zranění. Připravuje se na vrchol, řekl Rulík

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Ve středu oslaví 40. narozeniny. A na srazu hokejové reprezentace nemohl Roman Červenka asi dostat lepší dárek. Hlavní trenér Radim Rulík v Liberci potvrdil, že pokud současnému kapitánovi národního...

8. prosince 2025  19:59

Ujčíku, ty se radši nevracej! Bývalý střelec vzpomíná na zlata z MS. Proč odmítl NHL?

Viktor Ujčík se protahuje v pražské Edenu ještě během angažmá ve Slavii.

V pondělí před polednem se dočkal obrovské pocty. Spolu s Otakarem Janeckým a Jiřím Dolanou byl jmenován do Síně slávy českého hokeje. A bývalý útočník a v současnosti jihlavský trenér Viktor Ujčík...

8. prosince 2025  19:13

Nepříjemnost pro dvacítku. Brankář Milota nestihl doléčit zranění, na MS bude chybět

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. V akci...

Jakub Milota se stále potýká se zraněním třísel, českým hokejistům na mistrovství světa do 20 let v Minnesotě nepomůže. Devatenáctiletý gólman v této sezoně stihl za kanadský klub...

8. prosince 2025  17:02

Doma je v Calgary. Na dceru ale mluvím jen česky, říká Frk. AHL? Volal, že jinam nechce

Daniil Miromanov z Calgary oslavuje svůj gól, gratuluje mu i Martin Frk (vlevo).

„Haló,“ ozval se vesele ze sluchátka. Zatímco Česko pokrýval sníh, Martin Frk si v žabkách a kraťasech užíval výjezdu do Kalifornie. „V Calgary taky sněží, moc se mi zpátky domů nechce,“ přizná. Ale...

8. prosince 2025  16:06

Síň slávy vítá nové členy. Ujčík, Janecký a Dolana vešli mezi legendy českého hokeje

Slavnostní uvedení nových členů do Síně slávy českého hokeje. Na snímku jsou...

Síň slávy českého hokeje přivítala do svých řad tři nové muže. V Praze dnes mezi legendy slavnostně vstoupili bývalí hráči Otakar Janecký, Viktor Ujčík a in memoriam Jiří Dolana, jehož při...

8. prosince 2025  14:28

Hokej se posunul, říká padesátník Kudrna. Vzpomíná na léta v Rusku i snovou tečku

Tomáš Mertl (vlevo) z Hradce Králové se objímá s Jaroslavem Kudrnou po...

Když v neděli odpoledne Jaroslav Kudrna mával před zápasem s Plzní fanouškům Hradce, možná řadě z nich ožila vzpomínka na to, jak právě on před 12 lety proměněným nájezdem vystřelil historicky první...

8. prosince 2025

Selhání, průšvih, roztržitost. Důležitý zápas Kladno kuriózně ztratilo, trenér se čílil

Trenér David Čermák z Kladna během utkání s Libercem.

Za vyrovnaného stavu dostali hokejisté Kladna ve 33. minutě příležitost odskočit. Ještě v tak důležitém duelu s tabulkovým sousedem z Olomouce, v němž se mohli vzdálit příčkám mimo play off. Jak ale...

8. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.