Program Švýcarských hokejových her 2025
- Turnaj odstartuje ve čtvrtek 11. prosince, skončí v neděli 14. prosince a je druhým podnikem série Euro Hockey Tour.
- Dějištěm her bude švýcarský Curych. Pouze zahajovací duel Česko – Finsko se odehraje v Liberci. Zápas v Home Credit areně bude prvním domácím utkáním českého týmu v letošní sezoně.
- Prvním podnikem EHT byly Finské hry, které ovládla bez ztráty bodu reprezentace Švédska, Češi skončili druzí, Finové třetí a Švýcaři poslední.
|Datum
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|11. 12.
|17:00
|ČESKO - Finsko
|11. 12.
|19:45
|Švédsko - Švýcarsko
|13. 12.
|14:00
|Finsko - Švédsko
|13. 12.
|18:00
|Švýcarsko - ČESKO
|14. 12.
|11:45
|ČESKO - Švédsko
|14. 12.
|15:45
|Švýcarsko - Finsko
Tabulka Švýcarských hokejových her 2025:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Kde Švýcarské hokejové hry sledovat
Všechna utkání českého národního týmu odvysílá Česká televize na programu ČT sport. Podrobné textové reportáže můžete sledovat také prostřednictvím iDNES.cz.
Nominace týmů na Finské hry 2025
ČESKO
Ve výběru trenéra Radima Rulíka nechybí Roman Červenka, z brankářů dostanou šanci Dominik Pavlát, Nick Malík a Jan Kavan, který ale do Curychu neodcestuje.
|Kategorie
|Jméno
|Klub
|Zápasy
|Góly
|Brankáři
|Nick Malík
|Škoda Plzeň
|0
|Jan Kavan
|Kometa Brno
|0
|Dominik Pavlát
|Ilves Tampere/Fin.
|5
|Obránci
|Jan Ščotka
|Kometa Brno
|54
|1
|Libor Zábranský
|Kometa Brno
|34
|1
|Filip Král
|Kometa Brno
|8
|0
|Daniel Gazda
|Dynamo Pardubice
|25
|5
|Jakub Krejčík
|Sparta Praha
|142
|7
|Marian Adámek
|Oceláři Třinec
|7
|2
|Filip Pyrochta
|Mladá Boleslav
|59
|2
|Jan Rutta
|Servette Ženeva/Švýc.
|52
|6
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu/Fin.
|29
|0
|Radek Kučeřík
|Ilves Tampere/Fin.
|25
|0
|Útočníci
|Roman Červenka
|Dynamo Pardubice
|218
|62
|Jáchym Kondelík
|Dynamo Pardubice
|19
|3
|Lukáš Sedlák
|Dynamo Pardubice
|48
|18
|Filip Chlapík
|Sparta Praha
|44
|12
|Pavel Kousal
|Sparta Praha
|28
|3
|Michael Špaček
|Sparta Praha
|84
|13
|Dominik Kubalík
|Zug/Švýc.
|100
|42
|Daniel Voženílek
|Zug/Švýc.
|46
|8
|Ondřej Beránek
|Energie Karlovy Vary
|87
|9
|Jakub Flek
|Kometa Brno
|104
|28
|Ondřej Kaše
|Verva Litvínov
|14
|3
|Lukáš Rousek
|HV71/Švéd.
|13
|0
|Petr Kodýtek
|IFK Helsinky/Fin.
|30
|2
|Matyáš Kantner
|Kärpät Oulu/Fin.
|9
|0
|Matěj Stránský
|Davos/Švýc.
|93
|20
Soupisky soupeřů
ŠVÝCARSKO
Švýcarští hokejisté mají ve čtyřiadvacetičlenné nominaci celkem osmnáctku hráčů, kteří za posledních sedm let získali stříbro na mistrovství světa. Kouč Patrik Fischer, který po této sezoně u týmu skončí a nahradí jej Jan Cadieux, nezařadil do výběru žádného nováčka.
|Kategorie
|Jméno
|Klub
|Brankáři
|Leonardo Genoni
|Zug
|Stéphane Charlin
|Ženeva
|Obránci
|Tim Berni
|Ženeva
|Simon Le Coultre
|Ženeva
|Dean Kukan
|Curych
|Christian Marti
|Curych
|Andrea Glauser
|Fribourg-Gottéron
|Fabian Heldner
|Lausanne
|Romain Loeffel
|Bern
|Dominik Egli
|Frölunda/Švéd.
|Útočníci
|Sven Andrighetto
|Curych
|Denis Malgin
|Curych
|Damien Riat
|Lausanne
|Théo Rochette
|Lausanne
|Grégory Hofmann
|Zug
|Sven Senteler
|Zug
|Tyler Moy
|Rapperswil-Jona
|Jonas Taibel
|Rapperswil-Jona
|Dario Simion
|Lugano
|Calvin Thürkauf
|Lugano
|Attilio Biasca
|Fribourg-Gottéron
|Gaëtan Haas
|Biel-Bienne
|Dario Rohrbach
|Langnau
|Tristan Scherwey
|Bern
ŠVÉDSKO
Trenér hokejistů Švédska Sam Hallam zařadil do nominace dva mistry světa. Na triumfu v roce 2018 v Kodani se podíleli útočníci Jacob de la Rose a Lias Andersson. Ve čtyřiadvacetičlenném výběru není žádný nováček.
|Kategorie
|Jméno
|Klub
|Brankáři
|Arvid Holm
|Rögle
|Lars Johansson
|Frölunda
|Obránci
|Axel Andersson
|Brynäs
|Robert Hägg
|Brynäs
|Gabriel Carlsson
|Färjestad
|Isac Heens
|Frölunda
|Lukas Bengtsson
|Zug/Švýc.
|Erik Brännström
|Lausanne/Švýc.
|Tim Heed
|Ambri-Piotta/Švýc.
|Jacob Larsson
|Rapperswil-Jona/Švýc.
|Útočníci
|Felix Nilsson
|Rögle
|Fredrik Olofsson
|Rögle
|Lias Andersson
|Biel-Bienne/Švýc.
|Marcus Sylvegard
|Biel-Bienne/Švýc.
|Jacob de la Rose
|Fribourg-Gottéron/Švéd.
|Marcus Sörensen
|Fribourg-Gottéron/Švéd.
|Christoffer Ehn
|Linköping
|Max Friberg
|Frölunda
|Isac Hedqvist
|Lulea
|Rickard Hugg
|Skelleftea AIK
|Linus Johansson
|Färjestad
|Dennis Rasmussen
|Växjö
|André Petersson
|Langnau/Švýc.
|Andreas Wingerli
|Zug/Švýc.
FINSKO
Trenér hokejistů Finska Antti Pennanen zařadil do nominace čtyři olympijské vítěze z roku 2022 v Pekingu. Ve čtyřiadvacetičlenném kádru má i dva nováčky. Debutovat budou brankář Waltteri Ignatjew a obránce Eemil Viro.
|Kategorie
|Jméno
|Klub
|Brankáři
|Waltteri Ignatjew
|Linköping/Švéd.
|Emil Larmi
|Färjestad/Švéd.
|Obránci
|Eemil Viro
|Malmö/Švéd.
|Juuso Riikola
|Langnau/Švýc.
|Topi Niemelä
|Malmö/Švéd.
|Robin Salo
|Malmö/Švéd.
|Santeri Hatakka
|HV 71/Švéd.
|Mikko Lehtonen
|Curych/Švýc.
|Sami Niku
|Lausanne/Švýc.
|Vili Saarijärvi
|Ženeva/Švýc.
|Útočníci
|Hannes Björninen
|Langnau/Švýc.
|Saku Mäenalanen
|Langnau/Švýc.
|Jere Innala
|Frölunda/Švéd.
|Arttu Ruotsalainen
|Frölunda/Švéd.
|Janne Kuokkanen
|Malmö/Švéd.
|Lauri Pajuniemi
|Malmö/Švéd.
|Sakari Manninen
|Ženeva/Švýc.
|Jesse Puljujärvi
|Ženeva/Švýc.
|Henrik Borgström
|Fribourg-Gottéron/Švýc.
|Julius Nättinen
|Ajoie/Švýc.
|Markus Nurmi
|Lulea/Švéd.
|Ahti Oksanen
|Lausanne/Švýc.
|Patrik Puistola
|Örebro/Švéd.
|Jere Sallinen
|Biel/Švýc.
Vstupenky na Česko vs. Finsko v Liberci
Pro domácího fanouška je atraktivní zahajovací utkání mezi Českem a Finskem, které se odehraje ve čtvrtek 11. 12. od 17:00 v liberecké Home Credit Areně. Vstupenky můžete zakoupit ZDE.
Ceny lístků se pohybují v rozmezí od 450 Kč do 790 Kč. Jsou rozdělené do tří kategorií. Děti do tří let mají vstup zdarma, ale bez nároku na sedačku.
Ceny vstupenek:
- 450 Kč: stání, ZTP/P s jedním doprovodem
- 650 Kč: 2. kategorie vstupenek
- 790 Kč: 1. kategorie vstupenek
Pořadí týmů v předchozích ročnících:
|Rok
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|2024
|Česko
|Finsko
|Švédsko
|2023
|Švédsko
|Česko
|Finsko
|2022
|Švédsko
|Česko
|Finsko