Švýcarské hokejové hry 2024: program a výsledky, kdy hrají Češi

Program Švýcarských hokejových her 2024

Turnaj odstartuje 12. prosince, obdobně jako Karjala (první podnik sezony Euro Hockey Tour) na českém území, kdy Češi v Pardubicích vyzvou Finsko.

Následně se reprezentační výběr přesune do hlavního dějiště akce, a to do švýcarského Fribourgu. Zde nejprve v sobotu večer vyzve hostitelskou zemi, v neděli před polednem pak nastoupí proti Švédsku.

PROGRAM A VÝSLEDKY ZÁPASY ČAS (MÍSTO) ČESKO vs. Finsko 12. prosince, 17.30 (Pardubice) Švédsko vs. Švýcarsko 12. prosince, 19.45 (Fribourg) Finsko vs. Švédsko 14. prosince, 14.00 (Fribourg) Švýcarsko vs. ČESKO 14. prosince, 18.00 (Fribourg) ČESKO vs. Švédsko 15. prosince, 11.30 (Fribourg) Švýcarsko vs. Finsko 15. prosince, 15.30 (Fribourg)

Tabulka Švýcarských her i EHT

Pod Euro Hockey Tour spadají čtyři podniky v rámci sezony: finský Karjala Cup, Švýcarské hry, Švédské hry a České hry.

Vítězem každého podniku se stává tým s nejvyšším počtem bodů, v případě rovnosti následují bilance ze vzájemných zápasů, potažmo skóre.

TURNAJOVÁ TABULKA POŘADÍ TÝM Z V VP PP P SKÓRE BODY 1. Finsko 0 0 0 0 0 0:0 0 ČESKO 0 0 0 0 0 0:0 0 Švýcarsko 0 0 0 0 0 0:0 0 Švédsko 0 0 0 0 0 0:0 0

TABULKA EHT POŘADÍ TÝM Z V VP PP P SKÓRE BODY 1. Finsko 3 2 1 0 0 12:6 8 2. ČESKO 3 2 0 0 1 10:8 6 3. Švýcarsko 3 0 1 1 1 8:11 3 4. Švédsko 3 0 0 1 2 9:14 1

Česká nominace

Hlavní kouč Radim Rulík na Švýcarské hry nominoval nabitý výběr. Na soupisce národního týmu nefiguruje žádný nováček, ale hned dvanáct mistrů světa, včetně Dominika Kubalíka či Romana Červenky. Ten je navíc jedním ze sedmi zástupců extraligových Pardubic. Více informací naleznete ZDE.

ČESKÝ TÝM ČÍSLO JMÉNO KLUB NAROZENÍ Z G Brankáři 32 Josef Kořenář Sparta 31. 1. 1998 1 0 34 Šimon Zajíček Litvínov 25. 1. 2001 1 0 Obránci 3 Ronald Knot IFK Helsinki (Finsko) 3. 8. 1994 19 1 43 Daniel Gazda Ilves Tampere (Finsko) 13. 8. 1997 17 4 54 Libor Zábranský Pelicans Lahti (Finsko) 26. 5. 2000 31 1 24 Libor Hájek Pardubice 4. 2. 1998 29 4 67 Jakub Zbořil Pardubice 21. 2. 1997 10 1 2 Jakub Sirota Olomouc 20. 10. 1998 4 0 33 Jan Košťálek Vítkovice 17. 2. 1995 35 5 36 Jakub Krejčík Sparta 25. 6. 1991 129 7 77 Filip Pyrochta Mladá Boleslav 24. 6. 1996 37 1 84 Tomáš Kundrátek Třinec 26. 12. 1989 119 12 Útočníci 91 Filip Zadina Davos (Švýcarsko) 27. 11. 1999 17 6 44 Matěj Stránský Davos (Švýcarsko) 11. 7. 1993 76 13 18 Dominik Kubalík Ambri-Piotta (Švýcarsko) 21. 8. 1995 94 39 95 Daniel Voženílek Zug (Švýcarsko) 10. 2. 1996 30 6 97 Radim Zohorna Lugano (Švýcarsko) 29. 4. 1996 27 2 96 David Tomášek Färjestad (Švédsko) 10. 2. 1996 72 22 87 Michal Kovařčík Kärpät Oulu (Finsko) 19. 2. 1996 27 1 11 Ondřej Kovařčík Třinec 10. 6. 1995 13 1 61 Martin Kaut Pardubice 2. 10. 1999 22 4 22 Jáchym Kondelík Pardubice 21. 12. 1999 15 2 23 Lukáš Sedlák Pardubice 25. 2. 1993 36 14 13 Jiří Smejkal Pardubice 5. 11. 1996 65 10 8 Ondřej Beránek Karlovy Vary 21. 12. 1995 68 7 14 Filip Chlapík Sparta 3. 6. 1997 33 6 19 Jakub Flek Kometa Brno 24. 12. 1992 91 22

Soupisky soupeřů

Zajímavostí je, že na turnaji se představí (včetně Čechů) padesát hokejistů, kteří působí ve Švýcarsku. Domácí výběr tradičně sází na vlastní ligu a třeba Finové poskládali mužstvo pouze z krajánků.

FINSKO JMÉNO KLUB Brankáři Christian Heljanko Linköping (Švédsko) Emil Larmi Växjö (Švédsko) Obránci Robin Salo Malmö (Švédsko) Lassi Thomson Malmö (Švédsko) Rasmus Rissanen Linköping (Švédsko) Peetro Seppälä Örebro (Švédsko) Tobias Winberg MoDo (Švédsko) Juuso Riikola Langnau (Švýcarsko) Vili Saarijärvi Langnau (Švýcarsko) Santtu Kinnunen Curych (Švýcarsko) Útočníci Henrik Haapala Malmö (Švédsko) Joona Ikonen Malmö (Švédsko) Kalle Kossila Örebro (Švédsko) Robert Leino Örebro (Švédsko) Patrik Puistola Örebro (Švédsko) Henrik Borgström HV71 (Švédsko) Oliver Kapanen Timra (Švédsko) Markus Nurmi Lulea (Švédsko) Sampo Ranta MoDo (Švédsko) Arttu Ruotsalainen Frölunda (Švédsko) Lauri Pajuniemi Lausanne (Švýcarsko) Antti Suomela Lausanne (Švýcarsko) Waltteri Merelä Bern (Švýcarsko) Harri Pesonen Langnau (Švýcarsko) Jere Sallinen Biel-Bienne (Švýcarsko) Jerry Turkulainen Ajoie (Švýcarsko)

ŠVÝCARSKO JMÉNO KLUB Brankáři Stéphane Charlin Langnau Ludovic Waeber Kloten Obránci Lukas Frick Lausanne Andrea Glauser Lausanne Fabian Heldner Lausanne Dean Kukan Curych Christian Marti Curych Sven Jung Davos Roger Karrer Servette Ženeva Dominik Egli Frölunda (Švédsko) Útočníci Attilio Biasca Zug Fabrice Herzog Zug Grégory Hofmann Zug Sven Senteler Zug Dario Simion Zug Sven Andrighetto Curych Denis Malgin Curych Thierry Bader Bern Marco Lehmann Bern Christoph Bertschy Fribourg Sandro Schmid Fribourg Ken Jäger Lausanne Damien Riat Lausanne Calvin Thürkauf Lugano

ŠVÉDSKO JMÉNO KLUB Brankáři Arvid Holm Rögle Lars Johansson Frölunda Obránci Adam Ollas Mattsson Färjestad Tom Nilsson Frölunda Calle Själin Rögle Lukas Bengtsson Zug (Švýcarsko) Gabriel Carlsson Zug (Švýcarsko) Andreas Borgman Fribourg (Švýcarsko) Tim Heed Ambri-Piotta (Švýcarsko) Theodor Lennström Servette Ženeva (Švýcarsko) Útočníci Oskar Lindblom Brynäs Jakob Silfverberg Brynäs Mathias Bromé Lulea Milton Oscarson Örebro Linus Sandin Rögle Max Lindholm Skelleftea Jacob de la Rose Fribourg (Švýcarsko) Marcus Sörensen Fribourg (Švýcarsko) Lucas Wallmark Fribourg (Švýcarsko) Fredrik Olofsson Zug (Švýcarsko) Andreas Wingerli Zug (Švýcarsko) Victor Ejdsell Bern (Švýcarsko) Jesper Frödén Curych (Švýcarsko) Malte Strömwall Rapperswil-Jona (Švýcarsko)

Kde Švýcarské hry sledovat

Všechna utkání národního týmu odvysílá Česká televize. Ve čtvrtek (od 17.00) a v sobotu (od 17.50) na kanále ČT Sport, v neděli mimořádně na ČT 2 (od 11.20). Dvě víkendová utkání bez účasti Rulíkových svěřenců by pak měla nabídnout na ČT Sport Plus a ze záznamu na ČT Sport.

Výsledky předešlých akcí EHT

V probíhající sezoně se už české hokejové mužstvo představilo na Karjale, kde obsadilo druhé místo za domácími Finy.

Švýcarské hry se letos konají potřetí jako náhrada za Channel One Cup, který z programu vypadl po suspendaci Ruska za vyvolání války na Ukrajině.

Také na tomto turnaji zatím Čechům patří pozice „těch druhých“ – v roce 2022 získali šest bodů, o jeden méně než vítězní Švédové, o rok později pět, to už Tre Kronor zvítězili suverénně bez jakékoli ztráty.